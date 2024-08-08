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В Курской области сбиты ракеты и беспилотники - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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В Курской области сбиты ракеты и беспилотники
В Курской области сбиты ракеты и беспилотники - РИА Новости Крым, 08.08.2024
В Курской области сбиты ракеты и беспилотники
Российские силы ПВО сбили в Курской области шесть украинских беспилотников и пять ракет, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T07:34
2024-08-08T07:34
обстрелы курской области
курская область
алексей смирнов
новости
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили в Курской области шесть украинских беспилотников и пять ракет, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.Он в очередной раз предупредил, что приближаться к обломкам и трогать их нельзя. Сообщать о находке нужно по телефону 112.ВСУ продолжают наносить ракетные удары по территории Курской области, из приграничных районов эвакуированы несколько тысяч взрослых и детей. Людей расселяют в пунктах временного размещения, в регион пребывают медики из других областей, а также дополнительные машины скорой медицинской помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую областьКак провокации ВСУ в Курской области повлияют на ход спецоперацииРакетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской области
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Новости
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обстрелы курской области, курская область, алексей смирнов, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, пво
В Курской области сбиты ракеты и беспилотники

В Курской области сбили шесть украинских БПЛА и пять ракет - Смирнов

07:34 08.08.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
енитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили в Курской области шесть украинских беспилотников и пять ракет, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"Этой ночью и утром в Курской области силами ПВО сбиты шесть украинских БПЛА самолетного типа и еще пять ракет", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Он в очередной раз предупредил, что приближаться к обломкам и трогать их нельзя. Сообщать о находке нужно по телефону 112.
ВСУ продолжают наносить ракетные удары по территории Курской области, из приграничных районов эвакуированы несколько тысяч взрослых и детей. Людей расселяют в пунктах временного размещения, в регион пребывают медики из других областей, а также дополнительные машины скорой медицинской помощи.
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Обстрелы Курской областиКурская областьАлексей СмирновНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУПВО
 
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