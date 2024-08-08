https://crimea.ria.ru/20240808/v-kurskoy-oblasti-sbity-rakety-i-bespilotniki-1139446491.html

В Курской области сбиты ракеты и беспилотники

В Курской области сбиты ракеты и беспилотники - РИА Новости Крым, 08.08.2024

В Курской области сбиты ракеты и беспилотники

Российские силы ПВО сбили в Курской области шесть украинских беспилотников и пять ракет, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T07:34

2024-08-08T07:34

2024-08-08T07:34

обстрелы курской области

курская область

алексей смирнов

новости

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили в Курской области шесть украинских беспилотников и пять ракет, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.Он в очередной раз предупредил, что приближаться к обломкам и трогать их нельзя. Сообщать о находке нужно по телефону 112.ВСУ продолжают наносить ракетные удары по территории Курской области, из приграничных районов эвакуированы несколько тысяч взрослых и детей. Людей расселяют в пунктах временного размещения, в регион пребывают медики из других областей, а также дополнительные машины скорой медицинской помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую областьКак провокации ВСУ в Курской области повлияют на ход спецоперацииРакетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской области

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, алексей смирнов, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, пво