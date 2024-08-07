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Ракетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской области
Ракетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской области - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Ракетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской области
ВСУ продолжают наносить ракетные удары по территории Курской области, из приграничных районов эвакуированы несколько тысяч взрослых и детей. Людей расселяют в... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T13:49
2024-08-07T13:49
2024-08-07T13:49
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обстрелы курской области
курская область
происшествия
общество
алексей смирнов
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают наносить ракетные удары по территории Курской области, из приграничных районов эвакуированы несколько тысяч взрослых и детей. Людей расселяют в пунктах временного размещения, в регион пребывают медики из других областей, а также дополнительные машины скорой медицинской помощи. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Он также сообщил, что из зоны обстрелов на личном транспорте, а также с помощью властей и добровольной народной дружины выехали несколько тысяч человек. За ночь на территории региона развернули более 2,5 тысяч пунктов временного размещения, где сейчас дополнительно размещены 302 человека, в том числе 121 ребенок. Запасы воды, провизии, лекарств, предметов первой необходимости есть.Кроме того, в пунктах размещения будет работать автопоезд регионального минздрава и специалисты государственного юридического бюро, которые проконсультируют людей по вопросам выплаты пенсий, пособий или оформления документов.Накануне утром врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил, что в результате обстрела ВСУ города Суджа ранены пять человек, в том числе трое детей. В этот же день ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в результате погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Позже Смирнов сообщил о еще пяти раненых.Вечером стало известно, что по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка. На месте им оказана первая медицинская помощь, после чего они направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, всего в числе раненых в области шестеро детей. Как сообщили утром в среду в курской областной многопрофильной больнице, общее число пострадавших мирных жителей достигло 28 человек.К вечеру в Минобороны РФ рассказали, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области, бой продолжался несколько часов.Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. Активно применялась авиация.В результате огневого поражения уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины "Козак" и инженерная машина разграждения, уточнили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Курская область: новости о ситуации на границе с УкраинойОколо 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бойКурская область: новости о ситуации на границе с Украиной
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курск, обстрелы курской области, курская область, происшествия, общество, алексей смирнов, новости
Ракетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской области
Из приграничья Курской области эвакуированы несколько тысяч взрослых и детей - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают наносить ракетные удары по территории Курской области, из приграничных районов эвакуированы несколько тысяч взрослых и детей. Людей расселяют в пунктах временного размещения, в регион пребывают медики из других областей, а также дополнительные машины скорой медицинской помощи. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
"Еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - написал Смирнов в своем Telegram-канале в 12.56.
Он также сообщил, что из зоны обстрелов на личном транспорте, а также с помощью властей и добровольной народной дружины выехали несколько тысяч человек. За ночь на территории региона развернули более 2,5 тысяч пунктов временного размещения, где сейчас дополнительно размещены 302 человека, в том числе 121 ребенок. Запасы воды, провизии, лекарств, предметов первой необходимости есть.
"Из Москвы в Курск сегодня прибыла бригада врачей - 16 высококвалифицированных специалистов. Дополнительно региону выделено несколько автомобилей скорой помощи, мы ждем еще технику - она на подходе", - сообщил врио губернатора.
Кроме того, в пунктах размещения будет работать автопоезд регионального минздрава и специалисты государственного юридического бюро, которые проконсультируют людей по вопросам выплаты пенсий, пособий или оформления документов.
Накануне утром врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил, что в результате обстрела ВСУ города Суджа ранены пять человек
, в том числе трое детей. В этот же день ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в результате погиб один мирный житель, еще 13 пострадали
. Позже Смирнов сообщил о еще пяти раненых
.
Вечером стало известно, что по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка. На месте им оказана первая медицинская помощь, после чего они направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу.
По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, всего в числе раненых в области шестеро детей.
Как сообщили утром в среду в курской областной многопрофильной больнице, общее число пострадавших мирных жителей достигло 28 человек.
К вечеру в Минобороны РФ рассказали, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области,
бой продолжался несколько часов.
Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. Активно применялась авиация.
В результате огневого поражения уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины "Козак" и инженерная машина разграждения, уточнили в Минобороны.
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