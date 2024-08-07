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Ракетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской области

Ракетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской области - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Ракетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской области

ВСУ продолжают наносить ракетные удары по территории Курской области, из приграничных районов эвакуированы несколько тысяч взрослых и детей. Людей расселяют в... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T13:49

2024-08-07T13:49

2024-08-07T13:49

курск

обстрелы курской области

курская область

происшествия

общество

алексей смирнов

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают наносить ракетные удары по территории Курской области, из приграничных районов эвакуированы несколько тысяч взрослых и детей. Людей расселяют в пунктах временного размещения, в регион пребывают медики из других областей, а также дополнительные машины скорой медицинской помощи. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Он также сообщил, что из зоны обстрелов на личном транспорте, а также с помощью властей и добровольной народной дружины выехали несколько тысяч человек. За ночь на территории региона развернули более 2,5 тысяч пунктов временного размещения, где сейчас дополнительно размещены 302 человека, в том числе 121 ребенок. Запасы воды, провизии, лекарств, предметов первой необходимости есть.Кроме того, в пунктах размещения будет работать автопоезд регионального минздрава и специалисты государственного юридического бюро, которые проконсультируют людей по вопросам выплаты пенсий, пособий или оформления документов.Накануне утром врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил, что в результате обстрела ВСУ города Суджа ранены пять человек, в том числе трое детей. В этот же день ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в результате погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Позже Смирнов сообщил о еще пяти раненых.Вечером стало известно, что по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка. На месте им оказана первая медицинская помощь, после чего они направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, всего в числе раненых в области шестеро детей. Как сообщили утром в среду в курской областной многопрофильной больнице, общее число пострадавших мирных жителей достигло 28 человек.К вечеру в Минобороны РФ рассказали, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области, бой продолжался несколько часов.Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. Активно применялась авиация.В результате огневого поражения уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины "Козак" и инженерная машина разграждения, уточнили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Курская область: новости о ситуации на границе с УкраинойОколо 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бойКурская область: новости о ситуации на границе с Украиной

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, обстрелы курской области, курская область, происшествия, общество, алексей смирнов, новости