ВСУ атаковали город в Курской области - ранены трое детей
Пять человек получили ранения в результате обстрела ВСУ города Суджа Курской области
06:48 06.08.2024 (обновлено: 06:56 06.08.2024)
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея СмирноваВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе трое детей, ранены в результате обстрела ВСУ города Суджа Курской области. Об этом сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов.
"Сегодня ночью со стороны Украины обстрелян город Суджа. Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея СмирноваВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
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ВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея СмирноваВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
2 из 3
ВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея СмирноваВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
3 из 3
ВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова
1 из 3
ВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова
2 из 3
ВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова
3 из 3
ВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова
По информации Смирнова, в результате обстрела сильно повреждены несколько жилых домов.
Он также сообщил, что в течение ночи и утром в небе над Курской областью силами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотников самолетного типа.
В последнее время обстрелы российских регионов со стороны боевиков ВСУ существенно участились. Атаки осуществляются в основном с применением ударных беспилотников, дальнобойных ракет и реактивных снарядов. Обстрелам подвергаются Крым и Севастополь, Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, Белгородская, Курская и Брянская области, а также Ростовская область и Краснодарский край. Объектами атак становятся в основном мирные жилые кварталы, а также объекты гражданской инфраструктуры.