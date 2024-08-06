https://crimea.ria.ru/20240806/vsu-atakovali-gorod-v-kurskoy-oblasti---raneny-5-mirnykh-zhiteley-1139378943.html

ВСУ атаковали город в Курской области - ранены трое детей

ВСУ атаковали город в Курской области - ранены трое детей - РИА Новости Крым, 06.08.2024

ВСУ атаковали город в Курской области - ранены трое детей

Пять человек, в том числе трое детей, ранены в результате обстрела ВСУ города Суджа Курской области. Об этом сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T06:48

2024-08-06T06:48

2024-08-06T06:56

обстрелы курской области

курская область

алексей смирнов

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139379110_0:355:919:872_1920x0_80_0_0_805ee0d1aabedff696b50bc99d0d6176.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе трое детей, ранены в результате обстрела ВСУ города Суджа Курской области. Об этом сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов."Сегодня ночью со стороны Украины обстрелян город Суджа. Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале. По информации Смирнова, в результате обстрела сильно повреждены несколько жилых домов. Он также сообщил, что в течение ночи и утром в небе над Курской областью силами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотников самолетного типа.В последнее время обстрелы российских регионов со стороны боевиков ВСУ существенно участились. Атаки осуществляются в основном с применением ударных беспилотников, дальнобойных ракет и реактивных снарядов. Обстрелам подвергаются Крым и Севастополь, Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, Белгородская, Курская и Брянская области, а также Ростовская область и Краснодарский край. Объектами атак становятся в основном мирные жилые кварталы, а также объекты гражданской инфраструктуры.

https://crimea.ria.ru/20240805/vsu-usilili-obstrely-rossiyskikh-regionov-chego-dobivaetsya-kiev-1139365343.html

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, алексей смирнов, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости