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При массированной атаке на Севастополь повреждены 11 домов и 10 машин

При массированной атаке на Севастополь повреждены 11 домов и 10 машин - РИА Новости Крым, 05.08.2024

При массированной атаке на Севастополь повреждены 11 домов и 10 машин

При массированной ракетной атаке на Севастополь никто из мирных жителей не ранен, эвакуированные жители к этому времени возвращаются в свои дома. Об этом в ходе РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T13:54

2024-08-05T13:54

2024-08-05T13:57

севастополь

ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. При массированной ракетной атаке на Севастополь никто из мирных жителей не ранен, эвакуированные жители к этому времени возвращаются в свои дома. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.Массированная атака на Севастополь отражена в ночь на 2 августа. Военные сбили четыре воздушные цели, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, в результате атаки выявлены повреждения в пяти многоквартирных и шести частных домах. Их устраняют специалисты департамента городского хозяйства совместно с управляющей компанией. Также зафиксировано повреждение десяти автомобилей.Всего поступило 86 сообщений о падении осколков, неразорвавшихся боеприпасов и фрагментов ракет, уточнил глава профильного департамента. Обломки ракет и суббоеприпасы упали на территории города, из-за чего ввели повышенные меры безопасности. Жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали на время уничтожения боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на Севастополь – что известно к этому часуУдары ATACMS по Севастополю: эксперт оценил логику атак ВСУЧто происходит в Севастополе после массированной ракетной атаки ВСУ

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2024

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