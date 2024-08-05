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При массированной атаке на Севастополь повреждены 11 домов и 10 машин - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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При массированной атаке на Севастополь повреждены 11 домов и 10 машин
При массированной атаке на Севастополь повреждены 11 домов и 10 машин - РИА Новости Крым, 05.08.2024
При массированной атаке на Севастополь повреждены 11 домов и 10 машин
При массированной ракетной атаке на Севастополь никто из мирных жителей не ранен, эвакуированные жители к этому времени возвращаются в свои дома. Об этом в ходе РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T13:54
2024-08-05T13:57
севастополь
ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года
атаки всу на крым
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. При массированной ракетной атаке на Севастополь никто из мирных жителей не ранен, эвакуированные жители к этому времени возвращаются в свои дома. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.Массированная атака на Севастополь отражена в ночь на 2 августа. Военные сбили четыре воздушные цели, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, в результате атаки выявлены повреждения в пяти многоквартирных и шести частных домах. Их устраняют специалисты департамента городского хозяйства совместно с управляющей компанией. Также зафиксировано повреждение десяти автомобилей.Всего поступило 86 сообщений о падении осколков, неразорвавшихся боеприпасов и фрагментов ракет, уточнил глава профильного департамента. Обломки ракет и суббоеприпасы упали на территории города, из-за чего ввели повышенные меры безопасности. Жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали на время уничтожения боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на Севастополь – что известно к этому часуУдары ATACMS по Севастополю: эксперт оценил логику атак ВСУЧто происходит в Севастополе после массированной ракетной атаки ВСУ
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севастополь, ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года, атаки всу на крым, происшествия, общество, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
При массированной атаке на Севастополь повреждены 11 домов и 10 машин

При ракетной атаке на Севастополь повреждены 11 жилых домов и 10 автомобилей - власти

13:54 05.08.2024 (обновлено: 13:57 05.08.2024)
 
© Правительство СевастополяСпецслужбы работают на месте падения осколков сбитой ракеты ATACMS в Севастополе
Спецслужбы работают на месте падения осколков сбитой ракеты ATACMS в Севастополе
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. При массированной ракетной атаке на Севастополь никто из мирных жителей не ранен, эвакуированные жители к этому времени возвращаются в свои дома. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.
Массированная атака на Севастополь отражена в ночь на 2 августа. Военные сбили четыре воздушные цели, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.
"Граждан, получивших вред здоровью, нет. На время устранения последствий было открыто два пункта временных размещения. Это кинотеатр "Москва" и кинотеатр "Моряк". По состоянию на 8 часов утра из кинотеатра "Моряк" уже люди убыли - там находилось 17 человек, из них один ребенок. В "Москве" находилось 15 человек, из них трое детей", - рассказал Краснокутский.
По его данным, в результате атаки выявлены повреждения в пяти многоквартирных и шести частных домах. Их устраняют специалисты департамента городского хозяйства совместно с управляющей компанией. Также зафиксировано повреждение десяти автомобилей.
Всего поступило 86 сообщений о падении осколков, неразорвавшихся боеприпасов и фрагментов ракет, уточнил глава профильного департамента. Обломки ракет и суббоеприпасы упали на территории города, из-за чего ввели повышенные меры безопасности. Жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали на время уничтожения боеприпасов.
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