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В Севастополе часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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В Севастополе часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома
В Севастополе часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома - РИА Новости Крым, 02.08.2024
В Севастополе часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома
В Севастополе фугасная часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техэтаже, жильцов эвакуировали. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T06:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе фугасная часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техэтаже, жильцов эвакуировали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Людей эвакуировали в место временного размещения на время, пока будут работать пиротехники.В ночь на пятницу военные отразили массированную атаку на Севастополь – сбиты четыре воздушные цели. Информации о пострадавших не поступало. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города. Жителей призвали не приближаться к обломкам и частям сбитых ракет и сообщать о находках по номеру 112.На проспекте Острякова перекрыто движение транспорта, работают спецслужбы - там упали части сбитой ракеты ATACMS и рассыпались суббоеприпасы. Развернут оперштаб.
https://crimea.ria.ru/20240802/massirovannaya-ataka-na-sevastopol--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1139305795.html
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, происшествия, атаки всу на крым, ракеты atacms, новости крыма, срочные новости крыма
В Севастополе часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома

В Севастополе часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома - люди эвакуированы

06:00 02.08.2024 (обновлено: 06:04 02.08.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе на месте падения обломков ракет работаю спецслужбы
В Севастополе на месте падения обломков ракет работаю спецслужбы
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе фугасная часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техэтаже, жильцов эвакуировали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"После обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу 9-ти этажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS. Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал", - написал он в своем ТГ-канале.

Людей эвакуировали в место временного размещения на время, пока будут работать пиротехники.
В ночь на пятницу военные отразили массированную атаку на Севастополь – сбиты четыре воздушные цели. Информации о пострадавших не поступало. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города. Жителей призвали не приближаться к обломкам и частям сбитых ракет и сообщать о находках по номеру 112.
На проспекте Острякова перекрыто движение транспорта, работают спецслужбы - там упали части сбитой ракеты ATACMS и рассыпались суббоеприпасы. Развернут оперштаб.
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