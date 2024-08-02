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В Севастополе часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома
В Севастополе часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома - РИА Новости Крым, 02.08.2024
В Севастополе часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома
В Севастополе фугасная часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техэтаже, жильцов эвакуировали. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T06:00
2024-08-02T06:00
2024-08-02T06:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе фугасная часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техэтаже, жильцов эвакуировали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Людей эвакуировали в место временного размещения на время, пока будут работать пиротехники.В ночь на пятницу военные отразили массированную атаку на Севастополь – сбиты четыре воздушные цели. Информации о пострадавших не поступало. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города. Жителей призвали не приближаться к обломкам и частям сбитых ракет и сообщать о находках по номеру 112.На проспекте Острякова перекрыто движение транспорта, работают спецслужбы - там упали части сбитой ракеты ATACMS и рассыпались суббоеприпасы. Развернут оперштаб.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома
В Севастополе часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома - люди эвакуированы
06:00 02.08.2024 (обновлено: 06:04 02.08.2024)