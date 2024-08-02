https://crimea.ria.ru/20240802/v-sevastopole-chast-sbitoy-rakety-atacms-probila-kryshu-9-etazhnogo-doma--1139307023.html

В Севастополе часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома

В Севастополе часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома - РИА Новости Крым, 02.08.2024

В Севастополе часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома

В Севастополе фугасная часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техэтаже, жильцов эвакуировали. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T06:00

2024-08-02T06:00

2024-08-02T06:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе фугасная часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техэтаже, жильцов эвакуировали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Людей эвакуировали в место временного размещения на время, пока будут работать пиротехники.В ночь на пятницу военные отразили массированную атаку на Севастополь – сбиты четыре воздушные цели. Информации о пострадавших не поступало. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города. Жителей призвали не приближаться к обломкам и частям сбитых ракет и сообщать о находках по номеру 112.На проспекте Острякова перекрыто движение транспорта, работают спецслужбы - там упали части сбитой ракеты ATACMS и рассыпались суббоеприпасы. Развернут оперштаб.

https://crimea.ria.ru/20240802/massirovannaya-ataka-na-sevastopol--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1139305795.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, происшествия, атаки всу на крым, ракеты atacms, новости крыма, срочные новости крыма