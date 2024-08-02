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Удары ATACMS по Севастополю: эксперт оценил логику атак ВСУ - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Удары ATACMS по Севастополю: эксперт оценил логику атак ВСУ
Удары ATACMS по Севастополю: эксперт оценил логику атак ВСУ - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Удары ATACMS по Севастополю: эксперт оценил логику атак ВСУ
Очередной удар ВСУ по Севастополю с применением ракет ATACMS с кассетными боеприпасами доказала, что логики в действиях киевской власти, атакующей мирных людей, РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T20:11
2024-08-02T20:11
всу (вооруженные силы украины)
владимир киреев
ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Очередной удар ВСУ по Севастополю с применением ракет ATACMS с кассетными боеприпасами доказала, что логики в действиях киевской власти, атакующей мирных людей, нет никакой – это особый, "авторский" садизм как историческое явление и элемент культуры, изобретенный именно на Украине. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт Института нового общества Владимир Киреев.По мнению Киреева, причины атак на мирные города России, подобные той, которую пережил минувшей ночью Севастополь, обстрелянный ВСУ ракетами ATACMS, имеют больше общего с областью психологии, нежели с военным делом."Прямого военного и даже военно-психологического эффекта воздействия на население очень мало. Он есть, конечно: атаки пугают как военная угроза, раздражение вызывают, но не вызывают паники. То есть говорить о какой-то рациональной деятельности со стороны ВСУ или госструктур Украины неправильно. Вся эта деятельность главным образом проистекает от определенных особенностей культуры и психологии. Это просто садизм. Необходимо именно так это воспринимать", – прокомментировал Киреев.По словам эксперта, речь идет об особенном "националистическом садизме" как историческом явлении, "изобретенном на Украине", проявления которого можно наблюдать на протяжении столетий в определенных условиях.С приходом в власти в Киеве определенных сил украинский национал-садизм можно наблюдать на протяжении и многих последних лет – с 2014 года, продолжил эксперт.Казни мирного населения украинскими формированиями в непокорившемся Донбассе, сожжение заживо людей в Доме профсоюзов в Одессе в 2014-м, пытки российских военнопленных в зоне ведения боевых действий после начала СВО и, наконец, нанесение яростных ударов по очевидно невоенным целям на территории регионов России сегодня.Все это "примерты жестокости, которые никакой рациональной причины не имеют" и ярко характеризуют своих идейных вдохновителей, сказал Киреев.Эксперт считает, что решения о таких обстрелах мирных людей украинская армия принимает исключительно сама – при одобрении Киева и без какого-либо вмешательства в сценарии событий со стороны военного руководства США."Я думаю, это не американцы их заставляют. Потому что американцы в лице той военщины, ястребов, которые всю эту ситуацию создали и провоцируют конфликт, хотят донести, что им нужно поражение России на поле боя", – пояснил свою позицию Киреев.По его мнению, давать оценку "уникальному украинскому садизму как культурному явлению" необходимо, вынося проблему на обсуждение международной общественности."Можно и в одностороннем порядке. Но я считаю, что правильнее привлечь международное внимание", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Севастополе после массированной ракетной атаки ВСУ Апогей Волынской резни: кровавое воскресенье 11 июля 1943 года Как трагедия в Одессе сломила всю Украину 10 лет назад
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всу (вооруженные силы украины), владимир киреев, ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года, ракеты atacms, атаки всу на крым, крым, севастополь, мнения
Удары ATACMS по Севастополю: эксперт оценил логику атак ВСУ

Уникальный украинский садизм - эксперт о логике ударов ВСУ по Крыму ATACMS

20:11 02.08.2024
 
© Правительство СевастополяСпецслужбы работают на месте падения осколков сбитой ракеты ATACMS в Севастополе
Спецслужбы работают на месте падения осколков сбитой ракеты ATACMS в Севастополе
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Очередной удар ВСУ по Севастополю с применением ракет ATACMS с кассетными боеприпасами доказала, что логики в действиях киевской власти, атакующей мирных людей, нет никакой – это особый, "авторский" садизм как историческое явление и элемент культуры, изобретенный именно на Украине. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт Института нового общества Владимир Киреев.
По мнению Киреева, причины атак на мирные города России, подобные той, которую пережил минувшей ночью Севастополь, обстрелянный ВСУ ракетами ATACMS, имеют больше общего с областью психологии, нежели с военным делом.
"Прямого военного и даже военно-психологического эффекта воздействия на население очень мало. Он есть, конечно: атаки пугают как военная угроза, раздражение вызывают, но не вызывают паники. То есть говорить о какой-то рациональной деятельности со стороны ВСУ или госструктур Украины неправильно. Вся эта деятельность главным образом проистекает от определенных особенностей культуры и психологии. Это просто садизм. Необходимо именно так это воспринимать", – прокомментировал Киреев.
По словам эксперта, речь идет об особенном "националистическом садизме" как историческом явлении, "изобретенном на Украине", проявления которого можно наблюдать на протяжении столетий в определенных условиях.
"Я считаю, что это уникальное явление, которое порождено на Украине. Оно авторское и является историческим. Не даром была Волынская резня, все эти погромы, сведение счетов, желание мучить, сжигать заживо людей. Это тиражируемый элемент в культуре", – сказал Киреев.
С приходом в власти в Киеве определенных сил украинский национал-садизм можно наблюдать на протяжении и многих последних лет – с 2014 года, продолжил эксперт.
Казни мирного населения украинскими формированиями в непокорившемся Донбассе, сожжение заживо людей в Доме профсоюзов в Одессе в 2014-м, пытки российских военнопленных в зоне ведения боевых действий после начала СВО и, наконец, нанесение яростных ударов по очевидно невоенным целям на территории регионов России сегодня.
Все это "примерты жестокости, которые никакой рациональной причины не имеют" и ярко характеризуют своих идейных вдохновителей, сказал Киреев.
Эксперт считает, что решения о таких обстрелах мирных людей украинская армия принимает исключительно сама – при одобрении Киева и без какого-либо вмешательства в сценарии событий со стороны военного руководства США.
"Я думаю, это не американцы их заставляют. Потому что американцы в лице той военщины, ястребов, которые всю эту ситуацию создали и провоцируют конфликт, хотят донести, что им нужно поражение России на поле боя", – пояснил свою позицию Киреев.
По его мнению, давать оценку "уникальному украинскому садизму как культурному явлению" необходимо, вынося проблему на обсуждение международной общественности.
"Можно и в одностороннем порядке. Но я считаю, что правильнее привлечь международное внимание", – заключил эксперт.
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