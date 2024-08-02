https://crimea.ria.ru/20240802/udary-atacms-po-sevastopolyu-ekspert-otsenil-logiku-atak-vsu-1139324378.html

Удары ATACMS по Севастополю: эксперт оценил логику атак ВСУ

Удары ATACMS по Севастополю: эксперт оценил логику атак ВСУ - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Удары ATACMS по Севастополю: эксперт оценил логику атак ВСУ

Очередной удар ВСУ по Севастополю с применением ракет ATACMS с кассетными боеприпасами доказала, что логики в действиях киевской власти, атакующей мирных людей, РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T20:11

2024-08-02T20:11

2024-08-02T20:11

всу (вооруженные силы украины)

владимир киреев

ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Очередной удар ВСУ по Севастополю с применением ракет ATACMS с кассетными боеприпасами доказала, что логики в действиях киевской власти, атакующей мирных людей, нет никакой – это особый, "авторский" садизм как историческое явление и элемент культуры, изобретенный именно на Украине. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт Института нового общества Владимир Киреев.По мнению Киреева, причины атак на мирные города России, подобные той, которую пережил минувшей ночью Севастополь, обстрелянный ВСУ ракетами ATACMS, имеют больше общего с областью психологии, нежели с военным делом."Прямого военного и даже военно-психологического эффекта воздействия на население очень мало. Он есть, конечно: атаки пугают как военная угроза, раздражение вызывают, но не вызывают паники. То есть говорить о какой-то рациональной деятельности со стороны ВСУ или госструктур Украины неправильно. Вся эта деятельность главным образом проистекает от определенных особенностей культуры и психологии. Это просто садизм. Необходимо именно так это воспринимать", – прокомментировал Киреев.По словам эксперта, речь идет об особенном "националистическом садизме" как историческом явлении, "изобретенном на Украине", проявления которого можно наблюдать на протяжении столетий в определенных условиях.С приходом в власти в Киеве определенных сил украинский национал-садизм можно наблюдать на протяжении и многих последних лет – с 2014 года, продолжил эксперт.Казни мирного населения украинскими формированиями в непокорившемся Донбассе, сожжение заживо людей в Доме профсоюзов в Одессе в 2014-м, пытки российских военнопленных в зоне ведения боевых действий после начала СВО и, наконец, нанесение яростных ударов по очевидно невоенным целям на территории регионов России сегодня.Все это "примерты жестокости, которые никакой рациональной причины не имеют" и ярко характеризуют своих идейных вдохновителей, сказал Киреев.Эксперт считает, что решения о таких обстрелах мирных людей украинская армия принимает исключительно сама – при одобрении Киева и без какого-либо вмешательства в сценарии событий со стороны военного руководства США."Я думаю, это не американцы их заставляют. Потому что американцы в лице той военщины, ястребов, которые всю эту ситуацию создали и провоцируют конфликт, хотят донести, что им нужно поражение России на поле боя", – пояснил свою позицию Киреев.По его мнению, давать оценку "уникальному украинскому садизму как культурному явлению" необходимо, вынося проблему на обсуждение международной общественности."Можно и в одностороннем порядке. Но я считаю, что правильнее привлечь международное внимание", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Севастополе после массированной ракетной атаки ВСУ Апогей Волынской резни: кровавое воскресенье 11 июля 1943 года Как трагедия в Одессе сломила всю Украину 10 лет назад

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