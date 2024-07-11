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Апогей Волынской резни: кровавое воскресенье 11 июля 1943 года - РИА Новости Крым, 11.07.2024
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Апогей Волынской резни: кровавое воскресенье 11 июля 1943 года
Апогей Волынской резни: кровавое воскресенье 11 июля 1943 года - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Апогей Волынской резни: кровавое воскресенье 11 июля 1943 года
Воскресенье 11 июля 1943-го года стало апогеем Волынской резни, в этот день боевики Украинской Повстанческой Армии* и их пособники напали на почти 100 польских... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T08:52
2024-07-11T09:07
история
память
украина
польша
волынская резня
вторая мировая война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Воскресенье 11 июля 1943-го года стало апогеем Волынской резни, в этот день боевики Украинской Повстанческой Армии* и их пособники напали на почти 100 польских сел, жестоко убив около восьми тысяч мирных поляков.Геноцид украинских националистов в отношении мирного польского населения осуществлялся с 1939 по 1947 год. Его пик пришелся на лето 1943 года. В течение суток в воскресенье 11 июля украинские боевики совершили нападение на почти сотню польских сел и деревень, где безжалостно убивали мирных людей секирами, косами, вилами, топорами, штыками и ножами, сжигали их заживо и топили в колодцах.Жертвами украинских нацистов стали преимущественно женщины, дети и старики. Многих перед смертью жестоко пытали, а после дома людей грабили и сжигали. Только за один этот день боевики УПА* убили 8 тысяч поляков. Всего за время Волынской резни были убиты и замучены порядка 100 тысяч человек.О том, какие преступления творили бандеровцы, расправляясь с поляками жестоко и коварно, свидетельствуют сохранившиеся архивные документы и многочисленные воспоминания свидетелей, чудом уцелевших в тот день.Спустя 80 лет бандеровская кричалка официально принята в качестве воинского приветствия армии Украины, именем лидера украинских боевиков Степана Бандеры назван один из центральных проспектов Киева, а глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о выплатах пенсий бывшим боевикам УПА*.При этом на фоне конфликта России и Запада, развернувшемся на территории Украины, Польша стала одним из основных поставщиков оружия для ВСУ и продолжает заявлять о наращивании своей поддержки киевского режима. Между Польшей и Украиной в последние годы заключаются разного рода соглашения, в том числе о безопасности. В Варшаве заявляют о готовности сбивать российские ракеты над территорией Украины и выражают готовность "пожертвовать многим ради независимости и свободы" Украины и всей Европы в борьбе с РФ.По мнению многих экспертов, это является свидетельством того, что Польша рассматривается США как ударная сила на случай эскалации на Украине и согласилась на это, преследуя собственные амбициозные цели.В июле 2023 года, в 80-ю годовщину трагедии, Сейм Польши принял постановление, в котором призвал Украину признать ее роль в Волынской резне. А представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясин заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо принести извинения Варшаве за Волынскую резню.Требование к Киеву по Волынской резне: в чем истинная цель Польши&gt;&gt;Вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Александрович Залесский ранее высказывал мнение о том, что Польша в конечном итоге найдет удобный момент, чтобы заставить Киев признать вину Украины в Волынской резне, а затем может использовать это в качестве повода воплотить свои территориальные амбиции.* запрещенная в РФ экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Ложь Киева об ударах ВС РФ и новое соглашение с Польшей: в чем связьЧасть Западной Украины скоро станет Польшей – экспертНовые учебники истории на Украине – Гитлера записали в освободители
украина
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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история, память, украина, польша, волынская резня, вторая мировая война
Апогей Волынской резни: кровавое воскресенье 11 июля 1943 года

Апогеем Волынской резни стало 11 июля 1943 года – бандеровцы убили 8 тысяч поляков

08:52 11.07.2024 (обновлено: 09:07 11.07.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Иванов / Перейти в фотобанкРасправа над польской семьей: молодой матерью и тремя ее годовалыми детьми
Расправа над польской семьей: молодой матерью и тремя ее годовалыми детьми - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Владимир Иванов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Воскресенье 11 июля 1943-го года стало апогеем Волынской резни, в этот день боевики Украинской Повстанческой Армии* и их пособники напали на почти 100 польских сел, жестоко убив около восьми тысяч мирных поляков.
Геноцид украинских националистов в отношении мирного польского населения осуществлялся с 1939 по 1947 год. Его пик пришелся на лето 1943 года.
В течение суток в воскресенье 11 июля украинские боевики совершили нападение на почти сотню польских сел и деревень, где безжалостно убивали мирных людей секирами, косами, вилами, топорами, штыками и ножами, сжигали их заживо и топили в колодцах.
Жертвами украинских нацистов стали преимущественно женщины, дети и старики. Многих перед смертью жестоко пытали, а после дома людей грабили и сжигали.
Только за один этот день боевики УПА* убили 8 тысяч поляков. Всего за время Волынской резни были убиты и замучены порядка 100 тысяч человек.
О том, какие преступления творили бандеровцы, расправляясь с поляками жестоко и коварно, свидетельствуют сохранившиеся архивные документы и многочисленные воспоминания свидетелей, чудом уцелевших в тот день.
Спустя 80 лет бандеровская кричалка официально принята в качестве воинского приветствия армии Украины, именем лидера украинских боевиков Степана Бандеры назван один из центральных проспектов Киева, а глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о выплатах пенсий бывшим боевикам УПА*.
При этом на фоне конфликта России и Запада, развернувшемся на территории Украины, Польша стала одним из основных поставщиков оружия для ВСУ и продолжает заявлять о наращивании своей поддержки киевского режима.
Между Польшей и Украиной в последние годы заключаются разного рода соглашения, в том числе о безопасности.
В Варшаве заявляют о готовности сбивать российские ракеты над территорией Украины и выражают готовность "пожертвовать многим ради независимости и свободы" Украины и всей Европы в борьбе с РФ.
По мнению многих экспертов, это является свидетельством того, что Польша рассматривается США как ударная сила на случай эскалации на Украине и согласилась на это, преследуя собственные амбициозные цели.
В июле 2023 года, в 80-ю годовщину трагедии, Сейм Польши принял постановление, в котором призвал Украину признать ее роль в Волынской резне. А представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясин заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо принести извинения Варшаве за Волынскую резню.
Требование к Киеву по Волынской резне: в чем истинная цель Польши>>
Вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Александрович Залесский ранее высказывал мнение о том, что Польша в конечном итоге найдет удобный момент, чтобы заставить Киев признать вину Украины в Волынской резне, а затем может использовать это в качестве повода воплотить свои территориальные амбиции.
* запрещенная в РФ экстремистская организация
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Заголовок открываемого материала
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