https://crimea.ria.ru/20230714/polsha-khochet-zemlyu---istorik-o-trebovaniyakh-k-kievu-po-volynskoy-rezne-1130043581.html

Польша хочет землю - историк о требованиях к Киеву по Волынской резне

Польша хочет землю - историк о требованиях к Киеву по Волынской резне - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Польша хочет землю - историк о требованиях к Киеву по Волынской резне

Польша в конечном итоге найдет удобный момент, чтобы заставить Киев признать вину Украины в Волынской резне, а затем может использовать это в качестве повода... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T07:01

2023-07-14T07:01

2023-07-14T07:01

польша

радио "спутник в крыму"

украина

волынская резня

волынь

политика

мнения

история

вторая мировая война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Польша в конечном итоге найдет удобный момент, чтобы заставить Киев признать вину Украины в Волынской резне, а затем может использовать это в качестве повода воплотить свои территориальные амбиции. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Александрович Залесский.Ранее сейм Польши единогласно принял постановление, в котором польские парламентарии настаивают на признании Украиной вины в Волынской резне. Вопрос национальной памяти"Волынскую резню в Польше считают геноцидом, и это действительно так. Это военное преступление, и Польша всегда последовательно стояла на том, что Украина должна это признать", - констатирует историк.По его словам, в контексте современных украино-польских отношений поляки стали реже муссировать эту тему, поскольку сейчас обе страны состоят в числе "игроков против России" и все усилия направлены на это противостояние. Однако вопрос никогда не уйдет из польской повестки. В этой связи, по мнению Залесского, Польша рано или поздно найдет возможность заставить Украину признать вину, а коллективный Запад не будет этому препятствовать, поскольку эта проблема вообще не интересна ни США, ни Евросоюзу.Территориальные амбицииЗалесский также напоминает, что в результате геноцида с нынешних западных областей Украины, которые ранее находились в составе Польши, были вынуждены бежать тысячи поляков. В этой связи многие потомки бежавших видят в признании Украиной вины в Волынской резне не только восстановление исторической справедливости, но и возможность получить земельные компенсации.Постановление польских парламентариев принято в связи с восьмидесятой годовщиной трагических событий на Волыни, когда Украинская повстанческая армия* — ОУН(б)* устроила массовое уничтожение этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, проживающих на территории Волыни (Ровенская, Волынская и северная часть Тернопольской области). До сентября 1939 года Волынь находилась под управлением Польши.УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.* Экстремистские организации, запрещенные в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Требование к Киеву по Волынской резне: в чем истинная цель ПольшиИсторик рассказал, когда Польша перестанет отрицать правду о войнеНа Украине анонсировали игру про концлагерь. Поляки обвинили Москву

https://crimea.ria.ru/20230425/polsha--eto-krokodil-politolog-o-druzhbe-zelenskogo-i-dudy-1128337451.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, украина, волынская резня, волынь, политика, мнения, история, вторая мировая война