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Польша хочет землю - историк о требованиях к Киеву по Волынской резне - РИА Новости Крым, 14.07.2023
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Польша хочет землю - историк о требованиях к Киеву по Волынской резне
Польша хочет землю - историк о требованиях к Киеву по Волынской резне - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Польша хочет землю - историк о требованиях к Киеву по Волынской резне
Польша в конечном итоге найдет удобный момент, чтобы заставить Киев признать вину Украины в Волынской резне, а затем может использовать это в качестве повода... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T07:01
2023-07-14T07:01
польша
радио "спутник в крыму"
украина
волынская резня
волынь
политика
мнения
история
вторая мировая война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Польша в конечном итоге найдет удобный момент, чтобы заставить Киев признать вину Украины в Волынской резне, а затем может использовать это в качестве повода воплотить свои территориальные амбиции. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Александрович Залесский.Ранее сейм Польши единогласно принял постановление, в котором польские парламентарии настаивают на признании Украиной вины в Волынской резне. Вопрос национальной памяти"Волынскую резню в Польше считают геноцидом, и это действительно так. Это военное преступление, и Польша всегда последовательно стояла на том, что Украина должна это признать", - констатирует историк.По его словам, в контексте современных украино-польских отношений поляки стали реже муссировать эту тему, поскольку сейчас обе страны состоят в числе "игроков против России" и все усилия направлены на это противостояние. Однако вопрос никогда не уйдет из польской повестки. В этой связи, по мнению Залесского, Польша рано или поздно найдет возможность заставить Украину признать вину, а коллективный Запад не будет этому препятствовать, поскольку эта проблема вообще не интересна ни США, ни Евросоюзу.Территориальные амбицииЗалесский также напоминает, что в результате геноцида с нынешних западных областей Украины, которые ранее находились в составе Польши, были вынуждены бежать тысячи поляков. В этой связи многие потомки бежавших видят в признании Украиной вины в Волынской резне не только восстановление исторической справедливости, но и возможность получить земельные компенсации.Постановление польских парламентариев принято в связи с восьмидесятой годовщиной трагических событий на Волыни, когда Украинская повстанческая армия* — ОУН(б)* устроила массовое уничтожение этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, проживающих на территории Волыни (Ровенская, Волынская и северная часть Тернопольской области). До сентября 1939 года Волынь находилась под управлением Польши.УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.* Экстремистские организации, запрещенные в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Требование к Киеву по Волынской резне: в чем истинная цель ПольшиИсторик рассказал, когда Польша перестанет отрицать правду о войнеНа Украине анонсировали игру про концлагерь. Поляки обвинили Москву
https://crimea.ria.ru/20230425/polsha--eto-krokodil-politolog-o-druzhbe-zelenskogo-i-dudy-1128337451.html
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РИА Новости Крым
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польша, украина, волынская резня, волынь, политика, мнения, история, вторая мировая война
Польша хочет землю - историк о требованиях к Киеву по Волынской резне

Историк Залесский оценил требование Польши к Киеву по Волынской резне

07:01 14.07.2023
 
© AFP 2017 / Janek SkarzynskiУчастники демонстрации в честь Дня независимости в Варшаве, Польша
Участники демонстрации в честь Дня независимости в Варшаве, Польша
© AFP 2017 / Janek Skarzynski
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Польша в конечном итоге найдет удобный момент, чтобы заставить Киев признать вину Украины в Волынской резне, а затем может использовать это в качестве повода воплотить свои территориальные амбиции. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Александрович Залесский.
Ранее сейм Польши единогласно принял постановление, в котором польские парламентарии настаивают на признании Украиной вины в Волынской резне.

Вопрос национальной памяти

"Волынскую резню в Польше считают геноцидом, и это действительно так. Это военное преступление, и Польша всегда последовательно стояла на том, что Украина должна это признать", - констатирует историк.
По его словам, в контексте современных украино-польских отношений поляки стали реже муссировать эту тему, поскольку сейчас обе страны состоят в числе "игроков против России" и все усилия направлены на это противостояние. Однако вопрос никогда не уйдет из польской повестки. В этой связи, по мнению Залесского, Польша рано или поздно найдет возможность заставить Украину признать вину, а коллективный Запад не будет этому препятствовать, поскольку эта проблема вообще не интересна ни США, ни Евросоюзу.
"Сейчас Украина это категорически не признает. Но Польша никогда не откажется от этой позиции, независимо от того, какая партия стоит у власти. Сейм будет поддерживать эту тему на плаву, а польское правительство дождется момента. Это может быть в условиях поражения Украины в ходе СВО, или если Польша, например, станет хабом по финансированию Украины. Как только позиции станут сильнее, поляки все же "выкрутят руки" Украине", - убежден эксперт.
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Территориальные амбиции

Залесский также напоминает, что в результате геноцида с нынешних западных областей Украины, которые ранее находились в составе Польши, были вынуждены бежать тысячи поляков. В этой связи многие потомки бежавших видят в признании Украиной вины в Волынской резне не только восстановление исторической справедливости, но и возможность получить земельные компенсации.
"Этот вопрос может быть использован для возврата Польше части территорий нынешней Украины. Большинство документов о наделениях землей на праве собственности сохранились. И доказать свои права людям просто. Достаточно одного решение украинской стороны о признании прав "осадников", и все - через месяц все документы будут поданы. Это совершенно конкретный юридический ход, который мог бы стать одним из резонов ввода польских войск. И он будет использован. Украина это абсолютно четко понимает", - убежден эксперт.
Постановление польских парламентариев принято в связи с восьмидесятой годовщиной трагических событий на Волыни, когда Украинская повстанческая армия* — ОУН(б)* устроила массовое уничтожение этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, проживающих на территории Волыни (Ровенская, Волынская и северная часть Тернопольской области). До сентября 1939 года Волынь находилась под управлением Польши.
УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.
* Экстремистские организации, запрещенные в России
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07:01Польша хочет землю - историк о требованиях к Киеву по Волынской резне
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