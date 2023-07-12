https://crimea.ria.ru/20230712/trebovanie-k-kievu-po-volynskoy-rezne-v-chem-istinnaya-tsel-polshi-1130016774.html
Требование к Киеву по Волынской резне: в чем истинная цель Польши
Требование к Киеву по Волынской резне: в чем истинная цель Польши - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Требование к Киеву по Волынской резне: в чем истинная цель Польши
Пока Запад использует украинский национализм против России, никакие требования Польши к Киеву о признании вины Украины в Волынской резне не будут выполнены, что РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T20:09
2023-07-12T20:09
2023-07-12T20:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Пока Запад использует украинский национализм против России, никакие требования Польши к Киеву о признании вины Украины в Волынской резне не будут выполнены, что понятно и самим польским руководителям. Однако этот вопрос снова поднимается в преддверии выборов, чтобы сыграть на национальной памяти польского электората. Такое мнение РИА Новости Крым выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.Сейм Польши ранее единогласно принял постановление, в котором польские парламентарии настаивают на признании Украиной вины в Волынской резне. В качестве одного из примеров лояльного отношения к украинскому национализму эксперт приводит реакцию посла Израиля на Украине Михаила Бродского, который неожиданно легко отнесся к героизации Бандеры и Шухевича, принимавшим участие и в геноциде евреев на Украине. В противостоянии с Россией противоречия и исторические обиды готовы на время забыть и польские власти. Однако польский народ хранит память о Волынской резне, и это удобный случай заработать политические диведенды.Постановление польских парламентариев принято в связи с восьмидесятой годовщиной трагических событий на Волыни, когда Украинская повстанческая армия* — ОУН(б)* устроила массовое уничтожение этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, проживающих на территории Волыни (Ровенская, Волынская и северная часть Тернопольской области). До сентября 1939 года Волынь находилась под управлением Польши.УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.* Экстремистские организации, запрещенные в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:В сейме Польши требуют от украинцев осудить ОУН-УПА*Реально ли "вылечить от нацизма" население Украины – экспертыЗахарова высказалась о требованиях Польши к Киеву по Волынской резне
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
в мире, польша, украина, волынская резня, общество, история, мнения, богдан безпалько
Требование к Киеву по Волынской резне: в чем истинная цель Польши
Эксперт Безпалько назвал истинную цель требований Польши к Киеву по Волынской резне
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Пока Запад использует украинский национализм против России, никакие требования Польши к Киеву о признании вины Украины в Волынской резне не будут выполнены, что понятно и самим польским руководителям. Однако этот вопрос снова поднимается в преддверии выборов, чтобы сыграть на национальной памяти польского электората. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Сейм Польши ранее единогласно принял постановление, в котором польские парламентарии настаивают на признании Украиной вины в Волынской резне.
"Поляки для себя признают Волынскую резню трагедией и геноцидом, помнят жертв этого массового убийства, но они не смогут заставить Украину признать вину в этой трагедии, и сами это понимают. Украина сейчас - острие в борьбе Запада против России, поэтому никто киевские власти понуждать к каким-то уступкам не будет. Тем более, идеология украинского национализма сейчас направлена не против поляков или евреев, а против русских", - констатирует Безпалько.
В качестве одного из примеров лояльного отношения к украинскому национализму эксперт приводит реакцию посла Израиля на Украине Михаила Бродского, который неожиданно легко отнесся к героизации Бандеры и Шухевича, принимавшим участие и в геноциде евреев на Украине. В противостоянии с Россией противоречия и исторические обиды готовы на время забыть и польские власти. Однако польский народ хранит память о Волынской резне, и это удобный случай заработать политические диведенды.
"Эта трагедия - часть польской национальной идентичности. И тут нужно не забывать, что скоро выборы, поэтому такие постановления - часть популистской программы", - считает Безпалько.
Постановление польских парламентариев принято в связи с восьмидесятой годовщиной трагических событий на Волыни, когда Украинская повстанческая армия* — ОУН(б)* устроила массовое уничтожение этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, проживающих на территории Волыни (Ровенская, Волынская и северная часть Тернопольской области). До сентября 1939 года Волынь находилась под управлением Польши.
УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.
* Экстремистские организации, запрещенные в России
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