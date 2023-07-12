Рейтинг@Mail.ru
Требование к Киеву по Волынской резне: в чем истинная цель Польши - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230712/trebovanie-k-kievu-po-volynskoy-rezne-v-chem-istinnaya-tsel-polshi-1130016774.html
Требование к Киеву по Волынской резне: в чем истинная цель Польши
Требование к Киеву по Волынской резне: в чем истинная цель Польши - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Требование к Киеву по Волынской резне: в чем истинная цель Польши
Пока Запад использует украинский национализм против России, никакие требования Польши к Киеву о признании вины Украины в Волынской резне не будут выполнены, что РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T20:09
2023-07-12T20:09
в мире
польша
украина
волынская резня
общество
история
эксклюзивы риа новости крым
мнения
богдан безпалько
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110843/91/1108439149_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9ca9ad741bc99772eac8a4f5410dd8e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Пока Запад использует украинский национализм против России, никакие требования Польши к Киеву о признании вины Украины в Волынской резне не будут выполнены, что понятно и самим польским руководителям. Однако этот вопрос снова поднимается в преддверии выборов, чтобы сыграть на национальной памяти польского электората. Такое мнение РИА Новости Крым выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.Сейм Польши ранее единогласно принял постановление, в котором польские парламентарии настаивают на признании Украиной вины в Волынской резне. В качестве одного из примеров лояльного отношения к украинскому национализму эксперт приводит реакцию посла Израиля на Украине Михаила Бродского, который неожиданно легко отнесся к героизации Бандеры и Шухевича, принимавшим участие и в геноциде евреев на Украине. В противостоянии с Россией противоречия и исторические обиды готовы на время забыть и польские власти. Однако польский народ хранит память о Волынской резне, и это удобный случай заработать политические диведенды.Постановление польских парламентариев принято в связи с восьмидесятой годовщиной трагических событий на Волыни, когда Украинская повстанческая армия* — ОУН(б)* устроила массовое уничтожение этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, проживающих на территории Волыни (Ровенская, Волынская и северная часть Тернопольской области). До сентября 1939 года Волынь находилась под управлением Польши.УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.* Экстремистские организации, запрещенные в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:В сейме Польши требуют от украинцев осудить ОУН-УПА*Реально ли "вылечить от нацизма" население Украины – экспертыЗахарова высказалась о требованиях Польши к Киеву по Волынской резне
https://crimea.ria.ru/20230708/prostit-volynskuyu-reznyu-katolicheskaya-tserkov-reshila-za-narod-polshi-1129899038.html
польша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110843/91/1108439149_1:0:485:363_1920x0_80_0_0_b1aeab0fffede693cbb38b7269e669fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, польша, украина, волынская резня, общество, история, мнения, богдан безпалько
Требование к Киеву по Волынской резне: в чем истинная цель Польши

Эксперт Безпалько назвал истинную цель требований Польши к Киеву по Волынской резне

20:09 12.07.2023
 
© Flickr/ Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша
© Flickr/ Terra Libera
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Пока Запад использует украинский национализм против России, никакие требования Польши к Киеву о признании вины Украины в Волынской резне не будут выполнены, что понятно и самим польским руководителям. Однако этот вопрос снова поднимается в преддверии выборов, чтобы сыграть на национальной памяти польского электората. Такое мнение РИА Новости Крым выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Сейм Польши ранее единогласно принял постановление, в котором польские парламентарии настаивают на признании Украиной вины в Волынской резне.

"Поляки для себя признают Волынскую резню трагедией и геноцидом, помнят жертв этого массового убийства, но они не смогут заставить Украину признать вину в этой трагедии, и сами это понимают. Украина сейчас - острие в борьбе Запада против России, поэтому никто киевские власти понуждать к каким-то уступкам не будет. Тем более, идеология украинского национализма сейчас направлена не против поляков или евреев, а против русских", - констатирует Безпалько.

В качестве одного из примеров лояльного отношения к украинскому национализму эксперт приводит реакцию посла Израиля на Украине Михаила Бродского, который неожиданно легко отнесся к героизации Бандеры и Шухевича, принимавшим участие и в геноциде евреев на Украине. В противостоянии с Россией противоречия и исторические обиды готовы на время забыть и польские власти. Однако польский народ хранит память о Волынской резне, и это удобный случай заработать политические диведенды.

"Эта трагедия - часть польской национальной идентичности. И тут нужно не забывать, что скоро выборы, поэтому такие постановления - часть популистской программы", - считает Безпалько.

Постановление польских парламентариев принято в связи с восьмидесятой годовщиной трагических событий на Волыни, когда Украинская повстанческая армия* — ОУН(б)* устроила массовое уничтожение этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, проживающих на территории Волыни (Ровенская, Волынская и северная часть Тернопольской области). До сентября 1939 года Волынь находилась под управлением Польши.
УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.
* Экстремистские организации, запрещенные в России
Читайте также на РИА Новости Крым:
В сейме Польши требуют от украинцев осудить ОУН-УПА*
Реально ли "вылечить от нацизма" население Украины – эксперты
Захарова высказалась о требованиях Польши к Киеву по Волынской резне
Богослужение в Соборе Святого Иоанна Крестителя в Варшаве. - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
8 июля, 14:37
Простить Волынскую резню: католическая церковь решила за народ Польши
Эксклюзивы РИА Новости КрымВ миреПольшаУкраинаВолынская резняОбществоИсторияМненияБогдан Безпалько
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:22Крымские аграрии собрали 400 тонн садовой земляники
20:57Затяжные дожди отразились на качестве зерна в Херсонской области
20:34Чего ждать России, Украине и НАТО от саммита в Вильнюсе
20:09Требование к Киеву по Волынской резне: в чем истинная цель Польши
19:48Турция ведет переговоры по продлению зерновой сделки - Эрдоган
19:39Украина и саммит НАТО в Вильнюсе: главное
19:22Россия не признает резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму и ее обвинения
19:08Какие риски несут аномальные ливни в Крыму и на Кубани
18:44Мужчина погиб в лобовом ДТП на западе Крыма
18:36За нами правда и Крым: как крымские артиллеристы громят нацистов 0:27
18:15Сотни танков и РСЗО: "Вагнер" передал военным свыше 2 тыс единиц техники
17:53Вашингтон в истерике: политолог об итогах саммита НАТО
17:31Изъятое у коррупционеров жилье будут продавать на аукционах
17:16Шкаплеров рассказал, кого отберут в космонавты
16:51Автопарк скорой помощи в новых регионах полностью обновлен
16:25Верить нельзя: сенатор оценил обещание Зеленского по кассетным снарядам
15:59ВСУ потеряли еще 700 боевиков в провальных попытках наступления
15:42Построенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ЧФ
15:27Зеленский оценил результаты саммита НАТО
15:16Володин предложил выставить подбитую технику НАТО у западных посольств
Лента новостейМолния