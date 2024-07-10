Рейтинг@Mail.ru
Новые учебники истории на Украине – Гитлера записали в освободители - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240710/novye-uchebniki-istorii-na-ukraine--gitlera-zapisali-v-osvoboditeli-1138748157.html
Новые учебники истории на Украине – Гитлера записали в освободители
Новые учебники истории на Украине – Гитлера записали в освободители - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Новые учебники истории на Украине – Гитлера записали в освободители
Героизация фашизма – история не новая для современной Украины. "Незалежные" то и дело сносят памятники советским воинам и с почестями "перезахоранивают" останки РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T18:01
2024-07-10T18:01
эксклюзивы риа новости крым
украина
нацизм
реабилитация нацизма
неонацизм
фашизм
история
адольф гитлер
общество
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/18/62/186241_0:0:2138:1203_1920x0_80_0_0_331f80ae78da5eb425462d2c6b352e98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Героизация фашизма – история не новая для современной Украины. "Незалежные" то и дело сносят памятники советским воинам и с почестями "перезахоранивают" останки пособника нацистов Степана Бандеры, "дерусифицируют" имена и "декоммунизируют" Антарктиду. Казалось бы, удивить уже не может ничто, но "снизу снова постучали" – недавно в одном из украинских перевыпущенных учебников по истории для старших классов появилась статья о "неизвестном" Адольфе Гитлере.Что пишут авторы "учебника" и есть ли шансы спасти страну и ее жителей от "новых идеологов" нацизма – в материале РИА Новости Крым.Гитлер-"освободитель"Выдержку из нового украинского учебника в своем Telegram-канале ранее опубликовал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров."Учебник во Львове выпустили… толковый такой", - комментарий самого Азарова выглядит иронично-горьким и это объяснимо, если прочесть выдержку из параграфа."В истории Украины Гитлер сыграл одну из решающих ролей, предприняв попытку освобождения наших земель от советских оккупантов. Силами немецкой армии была освобождена Западная Украина", - сообщают авторы.В параграфе также говорится, что Гитлер был "знаменитым политическим деятелем, занимающим одну из главных ролей в становлении украинского государства".Ресурсы, рабы и "добровольные" виселицыО том, каким на самом деле было гитлеровское "освобождение" Украины, в комментарии РИА Новости Крым напоминает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ Наталья Киселева."Если говорить об "освобожденном" Львове, который упоминается в этом учебнике, то достаточно вспомнить организованный здесь Яновский концлагерь, в котором кроме различных способов уничтожения людей была так называемая "добровольная виселица" для заключенных. Тех, кто уже не мог терпеть жестокие издевательства и предпочитал покончить жизнь самоубийством", - говорит она.Эксперт также приводит статистику, по которой в целом гитлеровцы со своими западными и местными пособниками уничтожили на Украине около четырех миллионов мирных жителей – практически пятую часть населения. В концлагерях погибли более миллиона человек. Более полутора миллионов евреев были убиты только на Украине – каждый четвертый из числа жертв Холокоста.На Украине "нет фашизма"По мнению Киселевой, вся политика нынешнего Киева строится на нацистской идеологии и пропитана нацистскими символами, а уверять, что на Украине "нет фашизма" могут только слепые и немые."Это вбивается в головы взрослых и детей, начиная с детского сада. Вылечить молодое поколение от "коричневой чумы", конечно, можно, но, как и с любым заболеванием в запущенной стадии, во-первых, потребуется очень много времени, а во-вторых, у многих оно уже хроническое и терапевтические средства не помогут", - считает социолог.При этом, "перепрошивка" украинского населения, превращение Украины в "анти - Россию" под лозунгами "незалежности" и нацистскими лозунгами "исключительности украинской нации" – одна из составляющих плана, который методично пытается реализовать Запад – как в 40-х годах прошлого столетия, так и сейчас.В течение последних десятилетий жителям Украины искусственно насаждали идеи национализма, который является "питательной почвой" для нацизма, высказывался ранее на этот счет российский журналист, писатель и телеведущий Игорь Прокопенко. При этом, по его мнению, эти идеи на Украине продвигают Лондон и Вашингтон, откуда получает команды преступный киевский режим, но русский и украинский народы в итоге все равно придут к примирению, уничтожив противника.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевКолумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли
https://crimea.ria.ru/20230703/dyadya-petya-ty-durak-kak-ukraintsy-imena-derussifitsirovali-1129789996.html
https://crimea.ria.ru/20230917/nezalezhnaya-kukhnya-kak-ukraintsy-borsch-delili-i-konservy-krutili-1131477486.html
украина
львов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/18/62/186241_0:0:2138:1605_1920x0_80_0_0_1633f963b761c4ca60918db8341ecf35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, нацизм, реабилитация нацизма, неонацизм, фашизм, история, адольф гитлер, общество, мнения, наталья киселева, львов, николай азаров
Новые учебники истории на Украине – Гитлера записали в освободители

На Украине в учебники истории добавили параграф про Гитлера-"освободителя"

18:01 10.07.2024
 
© РИА Новости . Фонд РИА Новости / Перейти в фотобанкАдольф Гитлер
Адольф Гитлер - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Фонд РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Героизация фашизма – история не новая для современной Украины. "Незалежные" то и дело сносят памятники советским воинам и с почестями "перезахоранивают" останки пособника нацистов Степана Бандеры, "дерусифицируют" имена и "декоммунизируют" Антарктиду. Казалось бы, удивить уже не может ничто, но "снизу снова постучали" – недавно в одном из украинских перевыпущенных учебников по истории для старших классов появилась статья о "неизвестном" Адольфе Гитлере.
Что пишут авторы "учебника" и есть ли шансы спасти страну и ее жителей от "новых идеологов" нацизма – в материале РИА Новости Крым.

Гитлер-"освободитель"

Выдержку из нового украинского учебника в своем Telegram-канале ранее опубликовал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Учебник во Львове выпустили… толковый такой", - комментарий самого Азарова выглядит иронично-горьким и это объяснимо, если прочесть выдержку из параграфа.
"В истории Украины Гитлер сыграл одну из решающих ролей, предприняв попытку освобождения наших земель от советских оккупантов. Силами немецкой армии была освобождена Западная Украина", - сообщают авторы.
В параграфе также говорится, что Гитлер был "знаменитым политическим деятелем, занимающим одну из главных ролей в становлении украинского государства".

Ресурсы, рабы и "добровольные" виселицы

О том, каким на самом деле было гитлеровское "освобождение" Украины, в комментарии РИА Новости Крым напоминает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ Наталья Киселева.
"Если говорить об "освобожденном" Львове, который упоминается в этом учебнике, то достаточно вспомнить организованный здесь Яновский концлагерь, в котором кроме различных способов уничтожения людей была так называемая "добровольная виселица" для заключенных. Тех, кто уже не мог терпеть жестокие издевательства и предпочитал покончить жизнь самоубийством", - говорит она.
Эксперт также приводит статистику, по которой в целом гитлеровцы со своими западными и местными пособниками уничтожили на Украине около четырех миллионов мирных жителей – практически пятую часть населения. В концлагерях погибли более миллиона человек. Более полутора миллионов евреев были убиты только на Украине – каждый четвертый из числа жертв Холокоста.
"Колоссальными были и материальные потери. Только количество разрушенных городов и сел насчитывает около 30 тысяч. Так что, никаких планов "по освобождению Украины от советских оккупантов", у Гитлера не было. Ей отводилась роль обычной колонии для снабжения Европы дешевой рабской силой, а также продовольственными и минеральными ресурсами", - констатирует она.
Хроники украинской дерусифакции – имена и фамилии - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
3 июля 2023, 21:47Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали

На Украине "нет фашизма"

По мнению Киселевой, вся политика нынешнего Киева строится на нацистской идеологии и пропитана нацистскими символами, а уверять, что на Украине "нет фашизма" могут только слепые и немые.
"Это вбивается в головы взрослых и детей, начиная с детского сада. Вылечить молодое поколение от "коричневой чумы", конечно, можно, но, как и с любым заболеванием в запущенной стадии, во-первых, потребуется очень много времени, а во-вторых, у многих оно уже хроническое и терапевтические средства не помогут", - считает социолог.
При этом, "перепрошивка" украинского населения, превращение Украины в "анти - Россию" под лозунгами "незалежности" и нацистскими лозунгами "исключительности украинской нации" – одна из составляющих плана, который методично пытается реализовать Запад – как в 40-х годах прошлого столетия, так и сейчас.

"Собственно, сегодня мы видим продолжение попытки реализации гитлеровских планов. И нынешняя киевская власть, выполняя волю "современных гитлеров", превратила Украину в самый большой лагерь смерти для собственного народа", - заключает Киселева.

В течение последних десятилетий жителям Украины искусственно насаждали идеи национализма, который является "питательной почвой" для нацизма, высказывался ранее на этот счет российский журналист, писатель и телеведущий Игорь Прокопенко. При этом, по его мнению, эти идеи на Украине продвигают Лондон и Вашингтон, откуда получает команды преступный киевский режим, но русский и украинский народы в итоге все равно придут к примирению, уничтожив противника.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала
Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев
Колумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли
Акция националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
17 сентября 2023, 18:12
"Незалэжная" кухня: как украинцы борщ делили и консервы крутили
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинаНацизмРеабилитация нацизмаНеонацизмФашизмИсторияАдольф ГитлерОбществоМненияНаталья КиселеваЛьвовНиколай Азаров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:52Пострадавшим от весенних паводков россиянам выплатили 11 млрд рублей
19:32США разместят в Германии Tomahawk и гиперзвуковое оружие
19:21Прогноз благоприятный: когда в Феодосии разрешат купаться в море
19:11И под взрыв, и в окоп: в Севастополе обучили кинологов и собак для СВО
18:50В России не будут продавать украинский сироп от кашля Амброксол
18:36Жилой квартал возле Нового Херсонеса отремонтируют за 450 млн
18:26Матвиенко рассказала об очереди желающих вступить в БРИКС
18:1275-й саммит НАТО: каковы истинные цели альянса
18:01Новые учебники истории на Украине – Гитлера записали в освободители
17:43Союзники объявят о планах предоставить Украине 40 миллиардов евро
17:32Безработица в России на рекордно низком уровне – Путин
17:16На каких пляжах в Крыму чаще всего гибнут люди
17:00Ранены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девяти
16:54Норвегия пообещала передать Украине шесть самолетов F-16 в этом году
16:33Столтенберг оценил перспективы вступления Украины в НАТО
16:25В Ялте горит лес
16:07В НАТО не видят военной угрозы со стороны России – Столтенберг
15:48315 лет назад под Полтавой "гнулись шведы": День воинской славы России
15:31В Черное море может вселиться микроводоросль – убийца мидий
15:14Призывала к насилию против русских: в Ялте задержана местная жительница
Лента новостейМолния