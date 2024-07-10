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Новые учебники истории на Украине – Гитлера записали в освободители

Новые учебники истории на Украине – Гитлера записали в освободители - РИА Новости Крым, 10.07.2024

Новые учебники истории на Украине – Гитлера записали в освободители

Героизация фашизма – история не новая для современной Украины. "Незалежные" то и дело сносят памятники советским воинам и с почестями "перезахоранивают" останки РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T18:01

2024-07-10T18:01

2024-07-10T18:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Героизация фашизма – история не новая для современной Украины. "Незалежные" то и дело сносят памятники советским воинам и с почестями "перезахоранивают" останки пособника нацистов Степана Бандеры, "дерусифицируют" имена и "декоммунизируют" Антарктиду. Казалось бы, удивить уже не может ничто, но "снизу снова постучали" – недавно в одном из украинских перевыпущенных учебников по истории для старших классов появилась статья о "неизвестном" Адольфе Гитлере.Что пишут авторы "учебника" и есть ли шансы спасти страну и ее жителей от "новых идеологов" нацизма – в материале РИА Новости Крым.Гитлер-"освободитель"Выдержку из нового украинского учебника в своем Telegram-канале ранее опубликовал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров."Учебник во Львове выпустили… толковый такой", - комментарий самого Азарова выглядит иронично-горьким и это объяснимо, если прочесть выдержку из параграфа."В истории Украины Гитлер сыграл одну из решающих ролей, предприняв попытку освобождения наших земель от советских оккупантов. Силами немецкой армии была освобождена Западная Украина", - сообщают авторы.В параграфе также говорится, что Гитлер был "знаменитым политическим деятелем, занимающим одну из главных ролей в становлении украинского государства".Ресурсы, рабы и "добровольные" виселицыО том, каким на самом деле было гитлеровское "освобождение" Украины, в комментарии РИА Новости Крым напоминает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ Наталья Киселева."Если говорить об "освобожденном" Львове, который упоминается в этом учебнике, то достаточно вспомнить организованный здесь Яновский концлагерь, в котором кроме различных способов уничтожения людей была так называемая "добровольная виселица" для заключенных. Тех, кто уже не мог терпеть жестокие издевательства и предпочитал покончить жизнь самоубийством", - говорит она.Эксперт также приводит статистику, по которой в целом гитлеровцы со своими западными и местными пособниками уничтожили на Украине около четырех миллионов мирных жителей – практически пятую часть населения. В концлагерях погибли более миллиона человек. Более полутора миллионов евреев были убиты только на Украине – каждый четвертый из числа жертв Холокоста.На Украине "нет фашизма"По мнению Киселевой, вся политика нынешнего Киева строится на нацистской идеологии и пропитана нацистскими символами, а уверять, что на Украине "нет фашизма" могут только слепые и немые."Это вбивается в головы взрослых и детей, начиная с детского сада. Вылечить молодое поколение от "коричневой чумы", конечно, можно, но, как и с любым заболеванием в запущенной стадии, во-первых, потребуется очень много времени, а во-вторых, у многих оно уже хроническое и терапевтические средства не помогут", - считает социолог.При этом, "перепрошивка" украинского населения, превращение Украины в "анти - Россию" под лозунгами "незалежности" и нацистскими лозунгами "исключительности украинской нации" – одна из составляющих плана, который методично пытается реализовать Запад – как в 40-х годах прошлого столетия, так и сейчас.В течение последних десятилетий жителям Украины искусственно насаждали идеи национализма, который является "питательной почвой" для нацизма, высказывался ранее на этот счет российский журналист, писатель и телеведущий Игорь Прокопенко. При этом, по его мнению, эти идеи на Украине продвигают Лондон и Вашингтон, откуда получает команды преступный киевский режим, но русский и украинский народы в итоге все равно придут к примирению, уничтожив противника.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевКолумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли

https://crimea.ria.ru/20230703/dyadya-petya-ty-durak-kak-ukraintsy-imena-derussifitsirovali-1129789996.html

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