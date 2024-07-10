https://crimea.ria.ru/20240710/novye-uchebniki-istorii-na-ukraine--gitlera-zapisali-v-osvoboditeli-1138748157.html
Новые учебники истории на Украине – Гитлера записали в освободители
Новые учебники истории на Украине – Гитлера записали в освободители - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Новые учебники истории на Украине – Гитлера записали в освободители
Героизация фашизма – история не новая для современной Украины. "Незалежные" то и дело сносят памятники советским воинам и с почестями "перезахоранивают" останки РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T18:01
2024-07-10T18:01
2024-07-10T18:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Героизация фашизма – история не новая для современной Украины. "Незалежные" то и дело сносят памятники советским воинам и с почестями "перезахоранивают" останки пособника нацистов Степана Бандеры, "дерусифицируют" имена и "декоммунизируют" Антарктиду. Казалось бы, удивить уже не может ничто, но "снизу снова постучали" – недавно в одном из украинских перевыпущенных учебников по истории для старших классов появилась статья о "неизвестном" Адольфе Гитлере.Что пишут авторы "учебника" и есть ли шансы спасти страну и ее жителей от "новых идеологов" нацизма – в материале РИА Новости Крым.Гитлер-"освободитель"Выдержку из нового украинского учебника в своем Telegram-канале ранее опубликовал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров."Учебник во Львове выпустили… толковый такой", - комментарий самого Азарова выглядит иронично-горьким и это объяснимо, если прочесть выдержку из параграфа."В истории Украины Гитлер сыграл одну из решающих ролей, предприняв попытку освобождения наших земель от советских оккупантов. Силами немецкой армии была освобождена Западная Украина", - сообщают авторы.В параграфе также говорится, что Гитлер был "знаменитым политическим деятелем, занимающим одну из главных ролей в становлении украинского государства".Ресурсы, рабы и "добровольные" виселицыО том, каким на самом деле было гитлеровское "освобождение" Украины, в комментарии РИА Новости Крым напоминает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ Наталья Киселева."Если говорить об "освобожденном" Львове, который упоминается в этом учебнике, то достаточно вспомнить организованный здесь Яновский концлагерь, в котором кроме различных способов уничтожения людей была так называемая "добровольная виселица" для заключенных. Тех, кто уже не мог терпеть жестокие издевательства и предпочитал покончить жизнь самоубийством", - говорит она.Эксперт также приводит статистику, по которой в целом гитлеровцы со своими западными и местными пособниками уничтожили на Украине около четырех миллионов мирных жителей – практически пятую часть населения. В концлагерях погибли более миллиона человек. Более полутора миллионов евреев были убиты только на Украине – каждый четвертый из числа жертв Холокоста.На Украине "нет фашизма"По мнению Киселевой, вся политика нынешнего Киева строится на нацистской идеологии и пропитана нацистскими символами, а уверять, что на Украине "нет фашизма" могут только слепые и немые."Это вбивается в головы взрослых и детей, начиная с детского сада. Вылечить молодое поколение от "коричневой чумы", конечно, можно, но, как и с любым заболеванием в запущенной стадии, во-первых, потребуется очень много времени, а во-вторых, у многих оно уже хроническое и терапевтические средства не помогут", - считает социолог.При этом, "перепрошивка" украинского населения, превращение Украины в "анти - Россию" под лозунгами "незалежности" и нацистскими лозунгами "исключительности украинской нации" – одна из составляющих плана, который методично пытается реализовать Запад – как в 40-х годах прошлого столетия, так и сейчас.В течение последних десятилетий жителям Украины искусственно насаждали идеи национализма, который является "питательной почвой" для нацизма, высказывался ранее на этот счет российский журналист, писатель и телеведущий Игорь Прокопенко. При этом, по его мнению, эти идеи на Украине продвигают Лондон и Вашингтон, откуда получает команды преступный киевский режим, но русский и украинский народы в итоге все равно придут к примирению, уничтожив противника.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевКолумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли
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украина, нацизм, реабилитация нацизма, неонацизм, фашизм, история, адольф гитлер, общество, мнения, наталья киселева, львов, николай азаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Героизация фашизма – история не новая для современной Украины. "Незалежные" то и дело сносят памятники советским
воинам и с почестями "перезахоранивают" останки
пособника нацистов Степана Бандеры, "дерусифицируют" имена
и "декоммунизируют" Антарктиду
. Казалось бы, удивить уже не может ничто, но "снизу снова постучали" – недавно в одном из украинских перевыпущенных учебников по истории для старших классов появилась статья о "неизвестном" Адольфе Гитлере.
Что пишут авторы "учебника" и есть ли шансы спасти страну и ее жителей от "новых идеологов" нацизма – в материале РИА Новости Крым
.
Гитлер-"освободитель"
Выдержку из нового украинского учебника в своем Telegram-канале ранее опубликовал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Учебник во Львове выпустили… толковый такой", - комментарий самого Азарова выглядит иронично-горьким и это объяснимо, если прочесть выдержку из параграфа.
"В истории Украины Гитлер сыграл одну из решающих ролей, предприняв попытку освобождения наших земель от советских оккупантов. Силами немецкой армии была освобождена Западная Украина", - сообщают авторы.
В параграфе также говорится, что Гитлер был "знаменитым политическим деятелем, занимающим одну из главных ролей в становлении украинского государства".
Ресурсы, рабы и "добровольные" виселицы
О том, каким на самом деле было гитлеровское "освобождение" Украины, в комментарии РИА Новости Крым напоминает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ Наталья Киселева.
"Если говорить об "освобожденном" Львове, который упоминается в этом учебнике, то достаточно вспомнить организованный здесь Яновский концлагерь, в котором кроме различных способов уничтожения людей была так называемая "добровольная виселица" для заключенных. Тех, кто уже не мог терпеть жестокие издевательства и предпочитал покончить жизнь самоубийством", - говорит она.
Эксперт также приводит статистику, по которой в целом гитлеровцы со своими западными и местными пособниками уничтожили на Украине около четырех миллионов мирных жителей – практически пятую часть населения. В концлагерях погибли более миллиона человек. Более полутора миллионов евреев были убиты только на Украине – каждый четвертый из числа жертв Холокоста.
"Колоссальными были и материальные потери. Только количество разрушенных городов и сел насчитывает около 30 тысяч. Так что, никаких планов "по освобождению Украины от советских оккупантов", у Гитлера не было. Ей отводилась роль обычной колонии для снабжения Европы дешевой рабской силой, а также продовольственными и минеральными ресурсами", - констатирует она.
На Украине "нет фашизма"
По мнению Киселевой, вся политика нынешнего Киева строится на нацистской идеологии и пропитана нацистскими символами, а уверять, что на Украине "нет фашизма" могут только слепые и немые.
"Это вбивается в головы взрослых и детей, начиная с детского сада. Вылечить молодое поколение от "коричневой чумы", конечно, можно, но, как и с любым заболеванием в запущенной стадии, во-первых, потребуется очень много времени, а во-вторых, у многих оно уже хроническое и терапевтические средства не помогут", - считает социолог.
При этом, "перепрошивка" украинского населения, превращение Украины в "анти - Россию" под лозунгами "незалежности" и нацистскими лозунгами "исключительности украинской нации" – одна из составляющих плана, который методично пытается реализовать Запад – как в 40-х годах прошлого столетия, так и сейчас.
"Собственно, сегодня мы видим продолжение попытки реализации гитлеровских планов. И нынешняя киевская власть, выполняя волю "современных гитлеров", превратила Украину в самый большой лагерь смерти для собственного народа", - заключает Киселева.
В течение последних десятилетий жителям Украины искусственно насаждали идеи национализма
, который является "питательной почвой" для нацизма, высказывался ранее на этот счет российский журналист, писатель и телеведущий Игорь Прокопенко. При этом, по его мнению, эти идеи на Украине продвигают Лондон и Вашингтон, откуда получает команды преступный киевский режим, но русский и украинский народы в итоге все равно придут к примирению
, уничтожив противника.
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