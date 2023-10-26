https://crimea.ria.ru/20231026/kolumb-iz-kolomyi-i-khristos-iz-galichiny-kak-ukraintsy-istoriyu-sochinyali-1132341551.html

Колумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли

Колумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Колумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли

"Люди являются плодоносной ветвью украинского национального древа"; "Арии – древнейшее название украинцев. Первые пахари мира, приручили коня, изобрели колесо и РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-26T19:19

2023-10-26T19:19

2023-10-27T10:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. "Люди являются плодоносной ветвью украинского национального древа"; "Арии – древнейшее название украинцев. Первые пахари мира, приручили коня, изобрели колесо и плуг"; "Украинский язык – допотопный, язык Ноя, самый древний язык в мире"… Нет, это не выдержки из дневника пациента психиатрической клиники, как может показаться на первый взгляд. Это цитаты из изданных в разные годы на Украине научно-популярных сборников, журналов и монографий. На этих безумных фантазиях не одно десятилетие воспитывают украинское общество, обучают детей в школах и вузах. Квинтэссенцию этого процесса весь мир мог наблюдать как минимум дважды – во время госпереворотов 2004 и 2014 годов. Победившая идеология нацизма – прямое следствие широкой пропаганды подобных исторических мифов.О самых нелепых вымыслах украинских "исследователей" и целях, которые преследуют авторы этих небылиц, – в материале РИА Новости Крым.Украинский флот князя ОлегаИсторическое мифотворчество "свидомых" украинцев – продукт не сегодняшнего дня. "Обработка" массового сознания шла с первых дней существования "незалежной" и даже немного раньше. В 90-е были относительно немногочисленные попытки внедрить в массы исторические побасенки, которые воспринимались большинством населения как бред городских сумасшедших. С оранжевым "майданом" 2004-го и приходом к власти откровенных националистов для разномастных грантоедов от истории и прочих "науковцив" наступило золотое время. Не важно, насколько абсурдна ложь. Если она прославляет "великое украинское прошлое" и очерняет главных врагов – "восточных варваров-москалей", ты получишь и деньги, и регалии, и широкое общественное признание, и место у государственной кормушки.2005 год. Глава телерадиокомпании "Бриз" ВМС Украины Мирослав Мамчак презентует свою книгу "Флотоводцы Украины". Ее основной посыл: "Флот Запорожского казачества стал родоначальником Черноморского флота Российской Империи, а теперь и Черноморского флота Российской Федерации". В своей работе Мамчак, в частности, утверждает, что "датой рождения украинского флота значится 610 год, когда киевский князь Олег пошел в поход на Константинополь", что "первая военно-морская база Украины была в Черкассах", а "киевские князья говорили на древнем украинском языке".То, что автор "немного", почти на 300 лет, ошибся с датой похода Олега на Царьград – еще полбеды. Его нисколько не смутило, что никакой Украины, и, следовательно, "древнего украинского языка", тогда не было и быть не могло.Но на фоне других многочисленных "изысканий" украинских историков сочинения пана Мамчака – детский лепет. Перечисление всех шедевров займет не один том. Приведем лишь некоторые. Историк Сергей Плачинда в своей книге "Лебедия", рекомендованной для чтения школьникам, например, на мелочи не разменивается и прямо заявляет: "древние украинцы несли первичную цивилизацию, научили другие народы – далекие и близкие – пахать, сеять, растить хлеб, ковать орала и плуги, ткать, строить дома и писать". По его версии, "древнеукраинский язык – мать всех индоевропейских языков", а "Древняя Украина (Оратта) – родина всех индоевропейских народов". Само собой, что "колесо и плуг изобрели древние украинцы в V тысячелетии до н.э." и одновременно с этим "приручили коня".Будда – крымчанин, а Христос - галичанинНо главным идеологом украиноцентризма заслуженно считают профессора политологии Валерия Бебика. Его "находки" – отдельная тема. Как говорится, "эта штука посильнее "Фауста" Гете". Например, он утверждает, что "украинское государство существует более 7,5 тысяч лет", "Константинополь был колонией украинского Херсонеса" (ныне Севастополя), герой греческих мифов Геракл был "уроженцем Крыма, жил на Хортице и является прародителем скифов", а Богдан – "настоящее имя Чингисхана", который, согласно Бебику, разумеется, тоже был украинцем.Но пока не спешите крутить пальцем у виска. Этот же деятель причислил к украинцам… Будду и Иисуса Христа. Так, основатель древнейшей мировой религии, по мнению "прохфессора", "происходит из скифского рода Сакьямуни Будда, проживавшего во ІІ-І тысячелетиях до н. э. на территории Древней Украины" (на территории нынешнего крымского города Саки – отсюда Сакьямуни), а бог Вишну – это "Вишня, как его назвали переселившиеся в Индию древние украинцы".А Иисус Христос "родился на 3 тысячи лет раньше, чем считает современная историография, был галичанином и говорил на языке, близком языку предков современных украинцев", утверждает он. Вот один из аргументов: "галилеяне (то есть, по Бебику, галичане) были заядлыми земледельцами и рыбаками, массово разводили свиней, имели большие пасеки с медом". Имя Иисус, соответственно, тоже "украинское", поскольку созвучно с именами Ясь, Ясько, Яцко.А еще, по версии "историка", украинцами были царица Древнего Египта Нефертити, основатели Рима Ромул и Рем ("выходцы из Ровно"), первый фараон Египта Менес и римский император Сулла.Одним словом, комментировать – только портить.Коломыйский район ВашингтонаЕще один исторический персонаж, который очень бы удивился тому, что его назвали украинцем – Христофор Колумб. Считаете, что известнейший мореплаватель родился в Генуе? "А вот и нет", – утверждает кандидат исторических наук с говорящей фамилией Дубина в своей статье, вышедшей в журнале "Украинская культура". Доказательства? Пожалуйста! В средневековой Европе фамилии давались, как правило, по месту происхождения человека, а в Португалии, куда будущий открыватель Америки перебрался в возрасте 23 лет, Колумба называли Колом. Из этого следует, что он родом из Коломыи – ныне областного центра в Ивано-Франковской области. Логика убойная. Именно оттуда, по версии Дубины, грезивший путешествиями коломыйский парубок ушел на Черное море, оттуда – на Средиземное, попал в Португалию и там стал готовить экспедицию в Новый Свет.Не убедительно? Тогда вот вам еще один "аргумент" от историка: шкипером на корабле "Санта Мария" – флагмане американской экспедиции Колумба – был Хуан де Коса, то есть… Иван Козак! По мнению господина Дубины, раз именно украинцы открыли Америку, то часть золота, которые конкистадоры вывезли из Нового Света, по праву должна была принадлежать Украине. А еще во имя "исторической справедливости" автор настаивает на том, что южноамериканское государство Колумбия надо переименовать в Коломыю, а округ Колумбия в Вашингтоне – в Коломыйский район.Из подобной логики исходят многие украинские "исследователи", обосновывая свои исторические "открытия" на совпадении некоторых слов или сочетаний букв. Таких примеров масса. Например, в учебнике по географии для 8-го класса можно прочитать следующее: "географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеянин, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галлия), вероятно, указывают на то, что пращуры современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины".Каково?! А жители вышеуказанных европейских стран живут себе и даже не подозревают, что в их жилах течет украинская кровь и что все они, оказывается, произошли не от кельтских племен, а от хлопцев из края смерек. А знали бы, глядишь, больше оружия и денег поставляли бы сейчас Киеву, и в вопросе членства в НАТО были бы сговорчивее.Странно, почему авторы учебника не пошли дальше и не объявили потомками древних укров, например, сенегальцев. А почему бы и нет? Это же "гальцы" (читай галичане), но с синеватым оттенком кожи. Живет же в Африке племя туарегов, кожа которых действительно имеет синеватый оттенок из-за ношения крашеной в цвет индиго одежды. Чем не аргумент?Интеллектуальная клептоманияПричин, понуждающих "свидомую" часть украинской интеллигенции заниматься мифотворчеством, несколько, считает политолог Андрей Никифоров. Основная – отсутствие какой-либо материальной истории."Чем дальше мы углубляемся в предысторию нынешней Украины, тем отчетливее видим это отсутствие. Какие-то элементы там существовали, но сами-то предки нынешних украинцев называли себя русскими. Как это ни замазывай, как ни переписывай, все равно это не позволяет насаждать какой-то более-менее приемлемый вариант. Гордиться особо нечем, поэтому приходится пускаться в фантазии. А когда этот ящик Пандоры открыт, остановиться очень сложно", - объясняет эксперт.Еще один фактор – компенсация национального комплекса неполноценности, уверен политолог.Выдумывание исторических небылиц в целом отражает несерьезность всей украинской политической системы, сущность которой умещается в одной известной национальной поговорке, звучащей при переводе на русский язык следующим образом: "Если бы я был царем, я бы барствовал, ел, пил, гулял, а если революция – украл бы сто карбованцев и убежал", резюмирует политолог.Эта "политическая программа" вкупе с историческими фактами свидетельствует, что на самом деле никакой устойчивой государственности на Украине не построить. Отсюда несерьезное отношение ко всему остальному, в том числе бебиковские "побрехеньки". А еще странная доверчивость местного населения, значительная часть которого сходу верит в то, во что хочет верить. В определенной степени это объясняет то, что украинцы позволяют вытворять с собой тому же самому режиму Зеленского, считает эксперт. Эта профанация историческим прошлым приводит к отупению настоящего и, по сути, лишает страну каких-либо перспектив на будущее.

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авторы, украина, мнения, андрей никифоров, история, общество