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Искусственный фашизм на Украине: от анекдотов про москалей до нацизма - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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Искусственный фашизм на Украине: от анекдотов про москалей до нацизма
Искусственный фашизм на Украине: от анекдотов про москалей до нацизма - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Искусственный фашизм на Украине: от анекдотов про москалей до нацизма
В течение последних десятилетий жителям Украины искусственно насаждали идеи национализма, который является "питательной почвой" для нацизма. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T17:47
2024-03-29T17:51
игорь прокопенко
радио "спутник в крыму"
мнения
украина
национализм
нацизм
неонацизм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В течение последних десятилетий жителям Украины искусственно насаждали идеи национализма, который является "питательной почвой" для нацизма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал российский журналист, писатель и телеведущий Игорь Прокопенко.По словам Прокопенко, рассуждать о том, кто какой национальности – это "гиблое дело". И напомнил, что еще в начале 90-х годов были модными "анекдоты про хохлов и москалей", которые "местами были даже смешными и остроумными", и даже "советские сатирики на эту тему шутили", а потом "безобидные анекдотики про москалей" переросли "во всем виноваты москали" и "москаляку на гиляку".Он убежден, что расстояние от бытовых безобидных национальных шуток до человеконенавистничества по расовому признаку – очень небольшое, и с этим нужно быть крайне осторожным.При этом, по его словам, от "здорового нацизма" до "здорового национализма" очень небольшое расстояние.По мнению российского журналиста, писателя и телеведущего Игоря Прокопенко, терроризм зарождается в тиши высоких кабинетов в Лондоне и Вашингтоне, откуда получает команды преступный киевский режим, но русский и украинский народы в итоге все равно придут к примирению, уничтожив противника.Полный эфир с Игорем Прокопенко слушайте на радио "Спутник в Крыму" 29 марта в 18.00.Читайте также на РИА Новости Крым:"Оружие не брать": как Украина предала своих защитниковКак сепаратисты уничтожили государство Украина – мнение из КрымаЗапад под ударом: чем опасен Киев для своих хозяев
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игорь прокопенко, мнения, украина, национализм, нацизм, неонацизм
Искусственный фашизм на Украине: от анекдотов про москалей до нацизма

Национализм в современной Украине насаждался в течение нескольких десятилетий – Прокопенко

17:47 29.03.2024 (обновлено: 17:51 29.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В течение последних десятилетий жителям Украины искусственно насаждали идеи национализма, который является "питательной почвой" для нацизма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал российский журналист, писатель и телеведущий Игорь Прокопенко.

"Нет ничего хуже, чем национализм. И мы этот национализм видели в течение последних лет на территории современной Украины. Именно национализм является той "питательной почвой", которая превращается потом в нацизм, который потом разделяется на самые разные человеконенавистнические течения", – сказал он.

По словам Прокопенко, рассуждать о том, кто какой национальности – это "гиблое дело". И напомнил, что еще в начале 90-х годов были модными "анекдоты про хохлов и москалей", которые "местами были даже смешными и остроумными", и даже "советские сатирики на эту тему шутили", а потом "безобидные анекдотики про москалей" переросли "во всем виноваты москали" и "москаляку на гиляку".

"Мы придем в Крым и отправим полтора миллиона человек в концлагерь – об этом уже рассуждают представители сегодняшнего киевского режима. Конечно, везде есть безумные депутаты, но об этом говорят первые лица этого режима, а это значит, таково мнение государства", – считает Прокопенко.

Он убежден, что расстояние от бытовых безобидных национальных шуток до человеконенавистничества по расовому признаку – очень небольшое, и с этим нужно быть крайне осторожным.

"Тот режим, который сегодня пришел к власти на Украине – это политтехнологический фашизм. Ведь не существует гена ненависти. И тот фашизм, который сегодня существует на Украине – он политтехнологический, искусственный", – убежден писатель.

При этом, по его словам, от "здорового нацизма" до "здорового национализма" очень небольшое расстояние.
По мнению российского журналиста, писателя и телеведущего Игоря Прокопенко, терроризм зарождается в тиши высоких кабинетов в Лондоне и Вашингтоне, откуда получает команды преступный киевский режим, но русский и украинский народы в итоге все равно придут к примирению, уничтожив противника.
Полный эфир с Игорем Прокопенко слушайте на радио "Спутник в Крыму" 29 марта в 18.00.
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Радио "Спутник в Крыму"Игорь ПрокопенкоМненияУкраинаНационализмНацизмНеонацизм
 
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