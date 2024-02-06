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Как сепаратисты уничтожили государство Украина – мнение из Крыма - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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Как сепаратисты уничтожили государство Украина – мнение из Крыма
Как сепаратисты уничтожили государство Украина – мнение из Крыма - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Как сепаратисты уничтожили государство Украина – мнение из Крыма
Украину уничтожили восставшие против государственности сепаратисты-националисты из западных областей, воспринимавшие юго-восток страны как территорию... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T14:43
2024-02-06T14:43
политика
украина
евромайдан
мнения
александр бедрицкий
новости
сергей киселев
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Украину уничтожили восставшие против государственности сепаратисты-националисты из западных областей, воспринимавшие юго-восток страны как территорию колонизации, а ее жителей как недоукраинцев и людей второго сорта. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.По словам Бедрицкого, когда президент Украины Виктор Янукович еще находился у власти, именно в западных регионах появились сепаратистские идеи, а их сторонники инициировали беспорядки, нападали на учреждения власти и открыто заявляли, что "если нас этот президент не поддерживает и мы его не сможем сместить, тогда мы отделимся".Все остальные земли существовавшей тогда "домайданной Украины" воспринимались ими "просто как территория колонизации", добавил он. И это националисты очень скоро ярко доказали, "действуя на Донбассе и в 2014, и в 2015 годах, и в настоящее время"."Они показали, что не воспринимают людей, которые проживают там как своих сограждан, как тоже украинцев. Что есть "щирые (искренние – ред.) украинцы", а есть граждане второго сорта, которые вообще непонятно каким образом получали это гражданство", – сказал Бедрицкий.Эксперт отметил, что "майдан в конечном счете победил государство", подчеркнув, что Запад, тогда в лице Европы, всячески этому помог, оказывая помощь националистам и, по сути, совершив "прямое вмешательство в дела Украины", якобы защищая какие-то ценности.Это стало возможным после того, как по итогам "оранжевой революции на Украине установилось майданное право" и началось навязывание украинскому народу евроинтерграции, считает Бедрицкий.При этом Крым был против майдана, подчеркнул Бедрицкий, и парламент республики, оставаясь в правовом поле до бегства Януковича, "в декабре 2013 года выступал с соответствующим обращением о недопустимости антиконституционных действий".Тем временем крымчане уже выходили на митинги, демонстрируя свое нежелание подчиняться идеям украинских националистов-"евроинтеграторов", подчеркивает его коллега – политолог, доцент кафедры социально-экономической географии КФУ им. Вернадского Сергей Киселев.Оба эксперта сходятся во мнении, что идеи ультраправого национализма отравили большую часть населения Украины, в особенности молодое поколение, выросшее на пропаганде ненависти к России как главной национальной идее. Они же сгубили и всю Украину.По словам Бедрицкого, она "медленно, но неизбежно превращается в руины: независимо ни от каких условий, государство Украина обречено".По словам Киселева, поскольку "для государства нет худших врагов, чем националисты, а от национализма Украина отказываться не собирается, ей придется отказаться от государства".Кроме того, по его мнению, и в России, и на Западе уже начинают понимать, что "порядок и спокойствие в Европе наступит только тогда, когда "такого государства как Украина существовать просто не будет"."Это искусственная территория, созданная из различных частей разных государств, под железной волей большевиков спаянная в единую республику. Отрицание самой себя привело к тому, что Украина противопоставила себя своей "матери" и вступила с ней в борьбу. Чем это заканчивается, еще античная мифология описывала", – заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Демилитаризованная зона на Украине будет расширена – Путин Почему Международный суд ООН отказался поддержать претензии Украины к РФ
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политика, украина, евромайдан, мнения, александр бедрицкий, новости, сергей киселев, кфу (крымский федеральный университет)
Как сепаратисты уничтожили государство Украина – мнение из Крыма

Бедрицкий: Украину уничтожили сепаратисты западных областей – майдан победил государство

14:43 06.02.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники акции сторонников евроинтеграции Украины "День достоинства" на площади Независимости в Киеве, декабрь 2013 года
Участники акции сторонников евроинтеграции Украины День достоинства на площади Независимости в Киеве, декабрь 2013 года - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Украину уничтожили восставшие против государственности сепаратисты-националисты из западных областей, воспринимавшие юго-восток страны как территорию колонизации, а ее жителей как недоукраинцев и людей второго сорта. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
По словам Бедрицкого, когда президент Украины Виктор Янукович еще находился у власти, именно в западных регионах появились сепаратистские идеи, а их сторонники инициировали беспорядки, нападали на учреждения власти и открыто заявляли, что "если нас этот президент не поддерживает и мы его не сможем сместить, тогда мы отделимся".
"То есть идеи сепаратизма, идеи развала Украины, шли вовсе не с юго-востока – они шли от украинских националистов, для которых Украина – это, прежде всего, Галичина, западные регионы", – заявил Бедрицкий.
Все остальные земли существовавшей тогда "домайданной Украины" воспринимались ими "просто как территория колонизации", добавил он. И это националисты очень скоро ярко доказали, "действуя на Донбассе и в 2014, и в 2015 годах, и в настоящее время".
"Они показали, что не воспринимают людей, которые проживают там как своих сограждан, как тоже украинцев. Что есть "щирые (искренние – ред.) украинцы", а есть граждане второго сорта, которые вообще непонятно каким образом получали это гражданство", – сказал Бедрицкий.
Эксперт отметил, что "майдан в конечном счете победил государство", подчеркнув, что Запад, тогда в лице Европы, всячески этому помог, оказывая помощь националистам и, по сути, совершив "прямое вмешательство в дела Украины", якобы защищая какие-то ценности.
Это стало возможным после того, как по итогам "оранжевой революции на Украине установилось майданное право" и началось навязывание украинскому народу евроинтерграции, считает Бедрицкий.
"То есть появилась привычка изменять государственный строй на площади. Это никакого отношения не имеет демократии, скорее к охлократии – власти толпы", – заметил эксперт.
При этом Крым был против майдана, подчеркнул Бедрицкий, и парламент республики, оставаясь в правовом поле до бегства Януковича, "в декабре 2013 года выступал с соответствующим обращением о недопустимости антиконституционных действий".
Тем временем крымчане уже выходили на митинги, демонстрируя свое нежелание подчиняться идеям украинских националистов-"евроинтеграторов", подчеркивает его коллега – политолог, доцент кафедры социально-экономической географии КФУ им. Вернадского Сергей Киселев.
Оба эксперта сходятся во мнении, что идеи ультраправого национализма отравили большую часть населения Украины, в особенности молодое поколение, выросшее на пропаганде ненависти к России как главной национальной идее. Они же сгубили и всю Украину.
По словам Бедрицкого, она "медленно, но неизбежно превращается в руины: независимо ни от каких условий, государство Украина обречено".
По словам Киселева, поскольку "для государства нет худших врагов, чем националисты, а от национализма Украина отказываться не собирается, ей придется отказаться от государства".
Кроме того, по его мнению, и в России, и на Западе уже начинают понимать, что "порядок и спокойствие в Европе наступит только тогда, когда "такого государства как Украина существовать просто не будет".
"Это искусственная территория, созданная из различных частей разных государств, под железной волей большевиков спаянная в единую республику. Отрицание самой себя привело к тому, что Украина противопоставила себя своей "матери" и вступила с ней в борьбу. Чем это заканчивается, еще античная мифология описывала", – заключил он.
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ПолитикаУкраинаЕвромайданМненияАлександр БедрицкийНовостиСергей КиселевКФУ (Крымский федеральный университет)
 
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