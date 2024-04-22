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Останки Бандеры и Шухевича хотят перезахоронить под Киевом
Останки Бандеры и Шухевича хотят перезахоронить под Киевом - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Останки Бандеры и Шухевича хотят перезахоронить под Киевом
Останки лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича могут быть перезахоронены на будущем военном мемориальном кладбище в Киевской... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T20:32
2024-04-22T20:32
2024-04-22T21:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Останки лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича могут быть перезахоронены на будущем военном мемориальном кладбище в Киевской области, сообщил в понедельник замдиректора украинского национального военного мемориального кладбища Ярослав Старущенко.В декабре 2023 года украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада Украины приняла закон об обеспечении строительства национального военного мемориального кладбища в Киевской области.Степан Бандера – лидер запрещенной в России экстремистской "Организации украинских националистов"*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* – "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Шухевич – один из бывших руководителей ОУН*–УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны. На счету ОУН*–УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня – массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.Осенью прошлого года премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры. Об этом она сказала в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками.Историк, политолог Андрей Никифоров в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в рядах западных элит, в том числе в Италии, многие до сих пор питают симпатии к идеям своих предков – нацистов и фашистов, считая себя представителями "высших наций", в этой связи заявления о праве Украины прославлять националиста Бандеру не удивляют. Если не противостоять этому, такие заявления будут звучать все чаще и приведут мир к новой трагедии.Читайте также на РИА Новости Крым:Во Львове уничтожили музей украинского националиста ШухевичаЛюдей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологиюИскусственный фашизм на Украине: от анекдотов про москалей до нацизма* Запрещенные в России экстремистские организации
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украина, новости, киев, национализм, неонацизм, нацизм, реабилитация нацизма
Останки Бандеры и Шухевича хотят перезахоронить под Киевом
Останки Бандеры и Шухевича предложили перезахоронить под Киевом
20:32 22.04.2024 (обновлено: 21:39 22.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Останки лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича могут быть перезахоронены на будущем военном мемориальном кладбище в Киевской области, сообщил в понедельник замдиректора украинского национального военного мемориального кладбища Ярослав Старущенко.
В декабре 2023 года украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада Украины приняла закон об обеспечении строительства национального военного мемориального кладбища в Киевской области.
"Они (Бандера и Шухевич – ред.) могут быть перезахоронены на национальном военном мемориальном кладбище... Будет определен орган, возможно, украинский институт национальной памяти, который будет давать подтверждение, подлежат ли лица чествованию на Национальном военном мемориальном кладбище и могут быть перезахоронены", – цитирует РИА Новости интервью Струщенко агентству Укринформ.
Степан Бандера – лидер запрещенной в России экстремистской "Организации украинских националистов"*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* – "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Шухевич – один из бывших руководителей ОУН*–УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны. На счету ОУН*–УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня – массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Осенью прошлого года премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры. Об этом она сказала в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками.
Историк, политолог Андрей Никифоров в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение
, что в рядах западных элит, в том числе в Италии, многие до сих пор питают симпатии к идеям своих предков – нацистов и фашистов, считая себя представителями "высших наций", в этой связи заявления о праве Украины прославлять националиста Бандеру не удивляют. Если не противостоять этому, такие заявления будут звучать все чаще и приведут мир к новой трагедии.
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