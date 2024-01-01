https://crimea.ria.ru/20240101/vo-lvove-unichtozhili-muzey-ukrainskogo-natsionalista-shukhevicha-1133944030.html

Во Львове уничтожили музей украинского националиста Шухевича

Во Львове уничтожили музей украинского националиста Шухевича - РИА Новости Крым, 01.01.2024

Во Львове уничтожили музей украинского националиста Шухевича

Музей националиста Романа Шухевича уничтожен во Львове в результате взрывов. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T11:30

2024-01-01T11:30

2024-01-01T11:30

львов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Музей националиста Романа Шухевича уничтожен во Львове в результате взрывов. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.Взрывы прогремели во Львове в понедельник утром. По словам Садового, в результате падения обломков беспилотников повреждено здание университета, где учился лидер "Организации украинских националистов"* Степан Бандера.Бандера - лидер "Организации украинских националистов"*, один из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Шухевич - один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в ходе Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны.Как сообщалось, в ночь на 1 января мощные взрывы прогремели в Одессе, Днепропетровске, Львове, Николаевской области и других регионах Украины. Повреждены объекты припортовой инфраструктуры, предприятия. На некоторых из них произошли пожары. * Запрещенные в России экстремистские организацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Овации украинскому нацисту на встрече Зеленского в Канаде: реакция в мире"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

львов, андрей садовой, украина, новости, происшествия