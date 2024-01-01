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Во Львове уничтожили музей украинского националиста Шухевича - РИА Новости Крым, 01.01.2024
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Во Львове уничтожили музей украинского националиста Шухевича
Во Львове уничтожили музей украинского националиста Шухевича - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Во Львове уничтожили музей украинского националиста Шухевича
Музей националиста Романа Шухевича уничтожен во Львове в результате взрывов. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T11:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Музей националиста Романа Шухевича уничтожен во Львове в результате взрывов. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.Взрывы прогремели во Львове в понедельник утром. По словам Садового, в результате падения обломков беспилотников повреждено здание университета, где учился лидер "Организации украинских националистов"* Степан Бандера.Бандера - лидер "Организации украинских националистов"*, один из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Шухевич - один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в ходе Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны.Как сообщалось, в ночь на 1 января мощные взрывы прогремели в Одессе, Днепропетровске, Львове, Николаевской области и других регионах Украины. Повреждены объекты припортовой инфраструктуры, предприятия. На некоторых из них произошли пожары. * Запрещенные в России экстремистские организацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Овации украинскому нацисту на встрече Зеленского в Канаде: реакция в мире"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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львов, андрей садовой, украина, новости, происшествия
Во Львове уничтожили музей украинского националиста Шухевича

Мэр Львова Садовой: взрывами уничтожен музей националиста Шухевича

11:30 01.01.2024
 
© Телеграм-канал мэра Львова Андрея СадовогоМузей Шухевича во Львове
Музей Шухевича во Львове
© Телеграм-канал мэра Львова Андрея Садового
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Музей националиста Романа Шухевича уничтожен во Львове в результате взрывов. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.
Взрывы прогремели во Львове в понедельник утром. По словам Садового, в результате падения обломков беспилотников повреждено здание университета, где учился лидер "Организации украинских националистов"* Степан Бандера.
"В день рождения Степана Бандеры <…> полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА* Романа Шухевича в Белогорще", - написал Садовой.
Бандера - лидер "Организации украинских националистов"*, один из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Шухевич - один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в ходе Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны.
Как сообщалось, в ночь на 1 января мощные взрывы прогремели в Одессе, Днепропетровске, Львове, Николаевской области и других регионах Украины. Повреждены объекты припортовой инфраструктуры, предприятия. На некоторых из них произошли пожары.
* Запрещенные в России экстремистские организации
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ЛьвовАндрей СадовойУкраинаНовостиПроисшествия
 
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