https://crimea.ria.ru/20240130/lyudey-podelili-na-sorta-kak-yuschenko-vnedryal-neonatsistskuyu-ideologiyu-1134561957.html
Людей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологию
Людей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологию - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Людей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологию
Неонацистская идеология стала культивироваться на Украине с приходом к власти Ющенко, политтехнологи которого раздели население страны на три сорта, выделив... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T14:52
2024-01-30T14:52
2024-01-30T15:07
виктор ющенко
александр лазарев
украина
неонацизм
петр порошенко
арсений яценюк
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Неонацистская идеология стала культивироваться на Украине с приходом к власти Ющенко, политтехнологи которого раздели население страны на три сорта, выделив титульную нацию – галичан, "второсортных" украинцев из центральных регионов, и отнеся к третьему сорту население юго-восточной части страны. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал оппозиционный украинский политик, политолог Александр Лазарев.Население Украины разделили"В момент прихода к власти Ющенко, после первого государственного переворота на Украине, бандеровская неонацистская идеология начала культивироваться. Ющенко и его политтехнологи запустили концепцию украинцев трех сортов: титульные украинцы – это галичане. Это настоящие, правильные украинцы. Второй сорт – это центр Украины. И третий сорт украинцев – это население юго-восточной части страны. С точки зрения Ющенко и его американских покровителей – это неправильные украинцы", – сказал политолог.По его мнению, такое деление нужно было для того, чтобы "разделить Украину".При этом, по словам политолога, снос памятников советской истории на Украине начался еще в 1991 году, когда во Львове демонтировали первый памятник Владимиру Ленину.Неонацисты пришли во власть"Галичанская концепция была запущена на Украине через фонды Сороса, грантовые организации. Людей отправляли на обучение в США и Европу, а затем возвращали на Украину и внедряли в органы государственной власти. И, таким образом, люди занимали ту или иную нишу и создавали вокруг себя ореол единомышленников, которые потом влияли на развитие того или иного направления", – считает эксперт.После 2013 года, после кровавого государственного переворота, когда на базе неонацистской идеологии к власти пришли Порошенко, Яценюк, Парубий и прочие представители радикального меньшинства, эту идеологию стали распространять на всю страну, она стала государственной.По его мнению, по факту создание анти-России было бы невозможно без разрыва исторических взаимоотношений и культурных связей. Поэтому концепция Бандеры и Шухевича как национальных героев навязывалась жителям всей страны.По мнению политолога, в 2014 году украинцы думали, что это идеология правильная, "большинство в это верило", "болезнь майдана в 2014 году была на пике". Но позже, в 2015-2017 годах, "когда майданная чума ударила не только по исторической памяти, но и по социальному благосостоянию каждого, люди начали задумываться о правильности выбора". Тогда итогом стало голосование не за радикала Порошенко, а за Зеленского, который позиционировал себя человеком, готовым примирить все регионы страны, заключил эксперт.Во время выступления в рамках концерта-реквиема по случаю 80-й годовщины полного освобождения блокадного Ленинграда президент России Владимир Путин заявил, что Запад, Прибалтика и Украина намеренно искажают историю Второй мировой, поскольку причастны к возрождению нацизма.Читайте также на РИА Новости Крым:Монумент участникам Январского восстания 1918 года снесли в КиевеВ Польше и Чехии снесли 496 памятников советским воинамВ МИД Германии признали ответственность за преступления вермахта
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виктор ющенко, александр лазарев, украина, неонацизм, петр порошенко, арсений яценюк, видео, видео
Людей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологию
Для внедрения неонацистской идеологии на Украине людей поделили на сорта – политолог
14:52 30.01.2024 (обновлено: 15:07 30.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Неонацистская идеология стала культивироваться на Украине с приходом к власти Ющенко, политтехнологи которого раздели население страны на три сорта, выделив титульную нацию – галичан, "второсортных" украинцев из центральных регионов, и отнеся к третьему сорту население юго-восточной части страны. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал оппозиционный украинский политик, политолог Александр Лазарев.
Население Украины разделили
"В момент прихода к власти Ющенко, после первого государственного переворота на Украине, бандеровская неонацистская идеология начала культивироваться. Ющенко и его политтехнологи запустили концепцию украинцев трех сортов: титульные украинцы – это галичане. Это настоящие, правильные украинцы. Второй сорт – это центр Украины. И третий сорт украинцев – это население юго-восточной части страны. С точки зрения Ющенко и его американских покровителей – это неправильные украинцы", – сказал политолог.
По его мнению, такое деление нужно было для того, чтобы "разделить Украину".
"Постепенно эта "титульная" часть, которую они выделяли, навязывала свою идеологию всей стране. Причем навязывала жестко, а не мягкой силой. Приходили и диктовали свои правила: разговаривать нужно на украинском языке, на русском нельзя. Нужно любить Бандеру и Шухевича, а читать Пушкина и Достоевского – это вредно для украинской нации и формирования идентичности", – рассказывает политолог.
При этом, по словам политолога, снос памятников советской истории на Украине начался еще в 1991 году, когда во Львове демонтировали первый памятник Владимиру Ленину.
Неонацисты пришли во власть
"Галичанская концепция была запущена на Украине через фонды Сороса, грантовые организации. Людей отправляли на обучение в США и Европу, а затем возвращали на Украину и внедряли в органы государственной власти. И, таким образом, люди занимали ту или иную нишу и создавали вокруг себя ореол единомышленников, которые потом влияли на развитие того или иного направления", – считает эксперт.
После 2013 года, после кровавого государственного переворота, когда на базе неонацистской идеологии к власти пришли Порошенко, Яценюк, Парубий и прочие представители радикального меньшинства, эту идеологию стали распространять на всю страну, она стала государственной.
"Зачем неонацистская идеология стала государственной? Это конкретно американский заказ. Вспомним работы Бжезинского, который писал, что вокруг России необходимо создать зоны нестабильности посредством организации недружественных государств. И Украина играла одну из основных ролей в этой стратегии", – объяснил политолог.
По его мнению, по факту создание анти-России было бы невозможно без разрыва исторических взаимоотношений и культурных связей. Поэтому концепция Бандеры и Шухевича как национальных героев навязывалась жителям всей страны.
По мнению политолога, в 2014 году украинцы думали, что это идеология правильная, "большинство в это верило", "болезнь майдана в 2014 году была на пике". Но позже, в 2015-2017 годах, "когда майданная чума ударила не только по исторической памяти, но и по социальному благосостоянию каждого, люди начали задумываться о правильности выбора". Тогда итогом стало голосование не за радикала Порошенко, а за Зеленского, который позиционировал себя человеком, готовым примирить все регионы страны, заключил эксперт.
Во время выступления в рамках концерта-реквиема по случаю 80-й годовщины полного освобождения блокадного Ленинграда президент России Владимир Путин заявил, что Запад, Прибалтика и Украина намеренно искажают историю Второй мировой, поскольку причастны к возрождению нацизма
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