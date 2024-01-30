Рейтинг@Mail.ru
Людей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологию - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240130/lyudey-podelili-na-sorta-kak-yuschenko-vnedryal-neonatsistskuyu-ideologiyu-1134561957.html
Людей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологию
Людей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологию - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Людей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологию
Неонацистская идеология стала культивироваться на Украине с приходом к власти Ющенко, политтехнологи которого раздели население страны на три сорта, выделив... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T14:52
2024-01-30T15:07
виктор ющенко
александр лазарев
украина
неонацизм
петр порошенко
арсений яценюк
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134562787_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_2e463ba63935d0c75515ef6f07b33a47.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Неонацистская идеология стала культивироваться на Украине с приходом к власти Ющенко, политтехнологи которого раздели население страны на три сорта, выделив титульную нацию – галичан, "второсортных" украинцев из центральных регионов, и отнеся к третьему сорту население юго-восточной части страны. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал оппозиционный украинский политик, политолог Александр Лазарев.Население Украины разделили"В момент прихода к власти Ющенко, после первого государственного переворота на Украине, бандеровская неонацистская идеология начала культивироваться. Ющенко и его политтехнологи запустили концепцию украинцев трех сортов: титульные украинцы – это галичане. Это настоящие, правильные украинцы. Второй сорт – это центр Украины. И третий сорт украинцев – это население юго-восточной части страны. С точки зрения Ющенко и его американских покровителей – это неправильные украинцы", – сказал политолог.По его мнению, такое деление нужно было для того, чтобы "разделить Украину".При этом, по словам политолога, снос памятников советской истории на Украине начался еще в 1991 году, когда во Львове демонтировали первый памятник Владимиру Ленину.Неонацисты пришли во власть"Галичанская концепция была запущена на Украине через фонды Сороса, грантовые организации. Людей отправляли на обучение в США и Европу, а затем возвращали на Украину и внедряли в органы государственной власти. И, таким образом, люди занимали ту или иную нишу и создавали вокруг себя ореол единомышленников, которые потом влияли на развитие того или иного направления", – считает эксперт.После 2013 года, после кровавого государственного переворота, когда на базе неонацистской идеологии к власти пришли Порошенко, Яценюк, Парубий и прочие представители радикального меньшинства, эту идеологию стали распространять на всю страну, она стала государственной.По его мнению, по факту создание анти-России было бы невозможно без разрыва исторических взаимоотношений и культурных связей. Поэтому концепция Бандеры и Шухевича как национальных героев навязывалась жителям всей страны.По мнению политолога, в 2014 году украинцы думали, что это идеология правильная, "большинство в это верило", "болезнь майдана в 2014 году была на пике". Но позже, в 2015-2017 годах, "когда майданная чума ударила не только по исторической памяти, но и по социальному благосостоянию каждого, люди начали задумываться о правильности выбора". Тогда итогом стало голосование не за радикала Порошенко, а за Зеленского, который позиционировал себя человеком, готовым примирить все регионы страны, заключил эксперт.Во время выступления в рамках концерта-реквиема по случаю 80-й годовщины полного освобождения блокадного Ленинграда президент России Владимир Путин заявил, что Запад, Прибалтика и Украина намеренно искажают историю Второй мировой, поскольку причастны к возрождению нацизма.Читайте также на РИА Новости Крым:Монумент участникам Январского восстания 1918 года снесли в КиевеВ Польше и Чехии снесли 496 памятников советским воинамВ МИД Германии признали ответственность за преступления вермахта
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134562787_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd613d20ef03936ca973ac7c3c33d8ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор ющенко, александр лазарев, украина, неонацизм, петр порошенко, арсений яценюк, видео, видео
Людей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологию

Для внедрения неонацистской идеологии на Украине людей поделили на сорта – политолог

14:52 30.01.2024 (обновлено: 15:07 30.01.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Неонацистская идеология стала культивироваться на Украине с приходом к власти Ющенко, политтехнологи которого раздели население страны на три сорта, выделив титульную нацию – галичан, "второсортных" украинцев из центральных регионов, и отнеся к третьему сорту население юго-восточной части страны. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал оппозиционный украинский политик, политолог Александр Лазарев.

Население Украины разделили

"В момент прихода к власти Ющенко, после первого государственного переворота на Украине, бандеровская неонацистская идеология начала культивироваться. Ющенко и его политтехнологи запустили концепцию украинцев трех сортов: титульные украинцы – это галичане. Это настоящие, правильные украинцы. Второй сорт – это центр Украины. И третий сорт украинцев – это население юго-восточной части страны. С точки зрения Ющенко и его американских покровителей – это неправильные украинцы", – сказал политолог.
По его мнению, такое деление нужно было для того, чтобы "разделить Украину".

"Постепенно эта "титульная" часть, которую они выделяли, навязывала свою идеологию всей стране. Причем навязывала жестко, а не мягкой силой. Приходили и диктовали свои правила: разговаривать нужно на украинском языке, на русском нельзя. Нужно любить Бандеру и Шухевича, а читать Пушкина и Достоевского – это вредно для украинской нации и формирования идентичности", – рассказывает политолог.

При этом, по словам политолога, снос памятников советской истории на Украине начался еще в 1991 году, когда во Львове демонтировали первый памятник Владимиру Ленину.

Неонацисты пришли во власть

"Галичанская концепция была запущена на Украине через фонды Сороса, грантовые организации. Людей отправляли на обучение в США и Европу, а затем возвращали на Украину и внедряли в органы государственной власти. И, таким образом, люди занимали ту или иную нишу и создавали вокруг себя ореол единомышленников, которые потом влияли на развитие того или иного направления", – считает эксперт.
После 2013 года, после кровавого государственного переворота, когда на базе неонацистской идеологии к власти пришли Порошенко, Яценюк, Парубий и прочие представители радикального меньшинства, эту идеологию стали распространять на всю страну, она стала государственной.

"Зачем неонацистская идеология стала государственной? Это конкретно американский заказ. Вспомним работы Бжезинского, который писал, что вокруг России необходимо создать зоны нестабильности посредством организации недружественных государств. И Украина играла одну из основных ролей в этой стратегии", – объяснил политолог.

По его мнению, по факту создание анти-России было бы невозможно без разрыва исторических взаимоотношений и культурных связей. Поэтому концепция Бандеры и Шухевича как национальных героев навязывалась жителям всей страны.
По мнению политолога, в 2014 году украинцы думали, что это идеология правильная, "большинство в это верило", "болезнь майдана в 2014 году была на пике". Но позже, в 2015-2017 годах, "когда майданная чума ударила не только по исторической памяти, но и по социальному благосостоянию каждого, люди начали задумываться о правильности выбора". Тогда итогом стало голосование не за радикала Порошенко, а за Зеленского, который позиционировал себя человеком, готовым примирить все регионы страны, заключил эксперт.
Во время выступления в рамках концерта-реквиема по случаю 80-й годовщины полного освобождения блокадного Ленинграда президент России Владимир Путин заявил, что Запад, Прибалтика и Украина намеренно искажают историю Второй мировой, поскольку причастны к возрождению нацизма.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Монумент участникам Январского восстания 1918 года снесли в Киеве
В Польше и Чехии снесли 496 памятников советским воинам
В МИД Германии признали ответственность за преступления вермахта
 
Виктор ЮщенкоАлександр ЛазаревУкраинаНеонацизмПетр ПорошенкоАрсений ЯценюкВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:11Шойгу заявил о двукратном увеличении плана по производству ракет для ПВО
14:52Людей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологию
14:17Россия обжалует лишение сборной страны золота в фигурном катании
14:07Более 30 новогодних елей из офисов высадили сотрудники РНКБ в Крыму
13:54В Крыму закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ еще две школы
13:49Законопроект о выплатах гражданским женам погибших в СВО внесен в Госдуму
13:39Безуспешные атаки и сгоревшая техника: ВСУ потеряли почти 900 боевиков
13:30Выдает остервенение: Лавров назвал истинных авторов "формулы Зеленского"
13:17Армия России уничтожила станцию немецкого комплекса ПВО IRIS-T
13:07Поставляемое Украине оружие уже "всплыло" в Газе и Скандинавии – Лавров
12:53Туз в элитной колоде: Запад создает Залужному образ гонимого генерала
12:31Россию лишили золота Олимпиады после дисквалификации Валиевой
12:26Как ливни отразились на состоянии озимых культур в Крыму
12:15ФАС вскрыла сговор по аренде земельных участков в Крыму
11:54В Симферополе отремонтируют улицу Севастопольскую: когда начнут работы
11:41Заболеваемость COVID-19: ситуация в Крыму и стране
11:08Бойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявления
10:47Уснул с сигаретой: пенсионер из Крыма ответит за смерть гостя в пожаре
10:31В Симферополе во вторник большое отключение света – адреса
10:22Цены на недвижимость в 2024 году будут снижаться – Набиуллина
Лента новостейМолния