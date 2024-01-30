https://crimea.ria.ru/20240130/lyudey-podelili-na-sorta-kak-yuschenko-vnedryal-neonatsistskuyu-ideologiyu-1134561957.html

Людей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологию

Людей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологию - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Людей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологию

Неонацистская идеология стала культивироваться на Украине с приходом к власти Ющенко, политтехнологи которого раздели население страны на три сорта, выделив... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T14:52

2024-01-30T14:52

2024-01-30T15:07

виктор ющенко

александр лазарев

украина

неонацизм

петр порошенко

арсений яценюк

видео

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Неонацистская идеология стала культивироваться на Украине с приходом к власти Ющенко, политтехнологи которого раздели население страны на три сорта, выделив титульную нацию – галичан, "второсортных" украинцев из центральных регионов, и отнеся к третьему сорту население юго-восточной части страны. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал оппозиционный украинский политик, политолог Александр Лазарев.Население Украины разделили"В момент прихода к власти Ющенко, после первого государственного переворота на Украине, бандеровская неонацистская идеология начала культивироваться. Ющенко и его политтехнологи запустили концепцию украинцев трех сортов: титульные украинцы – это галичане. Это настоящие, правильные украинцы. Второй сорт – это центр Украины. И третий сорт украинцев – это население юго-восточной части страны. С точки зрения Ющенко и его американских покровителей – это неправильные украинцы", – сказал политолог.По его мнению, такое деление нужно было для того, чтобы "разделить Украину".При этом, по словам политолога, снос памятников советской истории на Украине начался еще в 1991 году, когда во Львове демонтировали первый памятник Владимиру Ленину.Неонацисты пришли во власть"Галичанская концепция была запущена на Украине через фонды Сороса, грантовые организации. Людей отправляли на обучение в США и Европу, а затем возвращали на Украину и внедряли в органы государственной власти. И, таким образом, люди занимали ту или иную нишу и создавали вокруг себя ореол единомышленников, которые потом влияли на развитие того или иного направления", – считает эксперт.После 2013 года, после кровавого государственного переворота, когда на базе неонацистской идеологии к власти пришли Порошенко, Яценюк, Парубий и прочие представители радикального меньшинства, эту идеологию стали распространять на всю страну, она стала государственной.По его мнению, по факту создание анти-России было бы невозможно без разрыва исторических взаимоотношений и культурных связей. Поэтому концепция Бандеры и Шухевича как национальных героев навязывалась жителям всей страны.По мнению политолога, в 2014 году украинцы думали, что это идеология правильная, "большинство в это верило", "болезнь майдана в 2014 году была на пике". Но позже, в 2015-2017 годах, "когда майданная чума ударила не только по исторической памяти, но и по социальному благосостоянию каждого, люди начали задумываться о правильности выбора". Тогда итогом стало голосование не за радикала Порошенко, а за Зеленского, который позиционировал себя человеком, готовым примирить все регионы страны, заключил эксперт.Во время выступления в рамках концерта-реквиема по случаю 80-й годовщины полного освобождения блокадного Ленинграда президент России Владимир Путин заявил, что Запад, Прибалтика и Украина намеренно искажают историю Второй мировой, поскольку причастны к возрождению нацизма.Читайте также на РИА Новости Крым:Монумент участникам Январского восстания 1918 года снесли в КиевеВ Польше и Чехии снесли 496 памятников советским воинамВ МИД Германии признали ответственность за преступления вермахта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор ющенко, александр лазарев, украина, неонацизм, петр порошенко, арсений яценюк, видео, видео