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В МИД Германии признали ответственность за преступления вермахта
В МИД Германии признали ответственность за преступления вермахта - РИА Новости Крым, 27.01.2024
В МИД Германии признали ответственность за преступления вермахта
В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что Берлин признает ответственность за преступления немецких войск во время блокады Ленинграда. РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T19:16
2024-01-27T19:16
2024-01-27T19:18
германия
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день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что Берлин признает ответственность за преступления немецких войск во время блокады Ленинграда.В МИДе страны подчеркнули, что память о блокаде должна сохраниться и передаваться будущим поколениям. Германия организует встречи молодежи с блокадниками для передачи памяти о событиях того периода, подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что все эти мероприятия проводятся на основании "гуманитарного жеста" по модернизации "Госпиталя для ветеранов войн" в Санкт-Петербурге, принятого в 2019 году.
https://crimea.ria.ru/20240127/germaniya-ne-gotova-protivostoyat-rossii---priznanie-ministra-oborony-frg-1134499133.html
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РИА Новости Крым
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германия, новости, великая отечественная война, история, день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, память, общество
В МИД Германии признали ответственность за преступления вермахта
Берлин полностью признает ответственность за блокаду Ленинграда – МИД Германии
19:16 27.01.2024 (обновлено: 19:18 27.01.2024)