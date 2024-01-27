https://crimea.ria.ru/20240127/mid-germanii-priznal-otvetstvennost-za-prestupleniya-vermakhta-1134505313.html

В МИД Германии признали ответственность за преступления вермахта

В МИД Германии признали ответственность за преступления вермахта - РИА Новости Крым, 27.01.2024

В МИД Германии признали ответственность за преступления вермахта

В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что Берлин признает ответственность за преступления немецких войск во время блокады Ленинграда. РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T19:16

2024-01-27T19:16

2024-01-27T19:18

германия

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день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады

память

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что Берлин признает ответственность за преступления немецких войск во время блокады Ленинграда.В МИДе страны подчеркнули, что память о блокаде должна сохраниться и передаваться будущим поколениям. Германия организует встречи молодежи с блокадниками для передачи памяти о событиях того периода, подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что все эти мероприятия проводятся на основании "гуманитарного жеста" по модернизации "Госпиталя для ветеранов войн" в Санкт-Петербурге, принятого в 2019 году.

https://crimea.ria.ru/20240127/germaniya-ne-gotova-protivostoyat-rossii---priznanie-ministra-oborony-frg-1134499133.html

германия

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2024

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германия, новости, великая отечественная война, история, день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, память, общество