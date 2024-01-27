Рейтинг@Mail.ru
В МИД Германии признали ответственность за преступления вермахта - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240127/mid-germanii-priznal-otvetstvennost-za-prestupleniya-vermakhta-1134505313.html
В МИД Германии признали ответственность за преступления вермахта
В МИД Германии признали ответственность за преступления вермахта - РИА Новости Крым, 27.01.2024
В МИД Германии признали ответственность за преступления вермахта
В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что Берлин признает ответственность за преступления немецких войск во время блокады Ленинграда. РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T19:16
2024-01-27T19:18
германия
новости
великая отечественная война
история
день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады
память
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111399/29/1113992942_751:457:2753:1583_1920x0_80_0_0_c072a9402ab68793b8f2ae055df77635.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что Берлин признает ответственность за преступления немецких войск во время блокады Ленинграда.В МИДе страны подчеркнули, что память о блокаде должна сохраниться и передаваться будущим поколениям. Германия организует встречи молодежи с блокадниками для передачи памяти о событиях того периода, подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что все эти мероприятия проводятся на основании "гуманитарного жеста" по модернизации "Госпиталя для ветеранов войн" в Санкт-Петербурге, принятого в 2019 году.
https://crimea.ria.ru/20240127/germaniya-ne-gotova-protivostoyat-rossii---priznanie-ministra-oborony-frg-1134499133.html
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111399/29/1113992942_632:353:2892:2048_1920x0_80_0_0_111fca8b7e67ac46c4b4a52d0ea6293b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
германия, новости, великая отечественная война, история, день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, память, общество
В МИД Германии признали ответственность за преступления вермахта

Берлин полностью признает ответственность за блокаду Ленинграда – МИД Германии

19:16 27.01.2024 (обновлено: 19:18 27.01.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что Берлин признает ответственность за преступления немецких войск во время блокады Ленинграда.

"Германия стремится к сохранению памяти о зверствах военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны и признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные немецким вермахтом в Ленинграде", – цитирует пресс-релиз РИА Новости.

В МИДе страны подчеркнули, что память о блокаде должна сохраниться и передаваться будущим поколениям. Германия организует встречи молодежи с блокадниками для передачи памяти о событиях того периода, подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что все эти мероприятия проводятся на основании "гуманитарного жеста" по модернизации "Госпиталя для ветеранов войн" в Санкт-Петербурге, принятого в 2019 году.
"Германия придерживается своей исторической ответственности и продолжает эти меры", – заключили в МИД ФРГ.
Немецкий военный
13:59
Германия не готова противостоять России - признание министра обороны ФРГ
 
ГерманияНовостиВеликая Отечественная войнаИсторияДень полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыПамятьОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:43Главное за день: 27 января
21:22Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС России
21:07Стена жилой пятиэтажки рушится в Ростове – жильцов эвакуировали
20:41Мох и опилки вместо ваты: как в блокадном Ленинграде рождались дети
20:14Ракетная опасность объявлена в Белгороде
20:08Перед Россией и Белоруссией поставлен вопрос о праве на жизнь – Лукашенко
19:41Украина и Прибалтика причастны к возрождению нацизма – Путин
19:16В МИД Германии признали ответственность за преступления вермахта
18:41Концерт-реквием в честь освобождения Ленинграда от фашистской блокады
18:07Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм – Путин
17:39В Севастополе простились с гвардии сержантом Максимом Чимониным
17:11Китай и Киргизию снова трясет: новые землетрясения на границе
16:46В Крыму стало меньше мошенничеств и угонов – статистика МВД
16:16Политолог из Петербурга сравнил блокаду Ленинграда и Крыма
15:57Режим ЧС из-за подтоплений введен на Кубани
15:43ВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина
15:27В Симферополе начали разбирать новогоднюю елку - фотофакт
15:03ВСУ потеряли еще 525 боевиков в очередных провальных попытках штурма
14:48Семь снарядов HIMARS и Vampire сбили российские ПВО
14:17Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что поражено
Лента новостейМолния