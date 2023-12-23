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Монумент участникам Январского восстания 1918 года снесли в Киеве - РИА Новости Крым, 23.12.2023
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Монумент участникам Январского восстания 1918 года снесли в Киеве
Монумент участникам Январского восстания 1918 года снесли в Киеве - РИА Новости Крым, 23.12.2023
Монумент участникам Январского восстания 1918 года снесли в Киеве
Монумент участникам Январского восстания 1918 года снесли в Киеве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы киевской городской администрации Анну... РИА Новости Крым, 23.12.2023
2023-12-23T20:14
2023-12-23T17:39
украина
киев
декоммунизация
осквернение памятников советским воинам
в мире
история
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Монумент участникам Январского восстания 1918 года снесли в Киеве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы киевской городской администрации Анну Старостенко."Сегодня работники КП "Благоустройство" демонтировали памятник участникам Январского вооруженного восстания 1918 года", - написала Старостенко.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что кощунственная борьба с подлинной историей и культурой на Украине спланирована Западом.Ранее в Киеве в рамках так называемой "декоммунизации" демонтировали памятник красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу. Это один из наиболее известных памятников украинской столицы, находившийся на дороге от вокзала к Крещатику. По данным украинских СМИ, в процессе демонтажа выяснилось, что копыта коня невозможно достать из цемента, из-за чего пришлось их отпилить.В мае этого года Верховная рада Украины приняла поправки в закон "Об охране культурного наследия", упрощающий снос памятников. В прессе этот документ прозвали "АнтиПушкин".Читайте также на РИА Новости Крым:"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиВ Севастополе дали жесткую оценку идее Данилова "переименовать" городВ Польше и Чехии снесли 496 памятников советским воинам
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Новости
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РИА Новости Крым
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украина, киев, декоммунизация, осквернение памятников советским воинам, в мире, история, общество, новости
Монумент участникам Январского восстания 1918 года снесли в Киеве

В Киеве снесли памятник участникам Январского восстания 1918 года

20:14 23.12.2023
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaКиев без электричества
Киев без электричества - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Монумент участникам Январского восстания 1918 года снесли в Киеве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы киевской городской администрации Анну Старостенко.
"Сегодня работники КП "Благоустройство" демонтировали памятник участникам Январского вооруженного восстания 1918 года", - написала Старостенко.
Снос очередного памятника киевская чиновница объяснила тем, что он "возвеличивал большевиков, которые устроили вооруженный мятеж против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что кощунственная борьба с подлинной историей и культурой на Украине спланирована Западом.
Ранее в Киеве в рамках так называемой "декоммунизации" демонтировали памятник красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу. Это один из наиболее известных памятников украинской столицы, находившийся на дороге от вокзала к Крещатику. По данным украинских СМИ, в процессе демонтажа выяснилось, что копыта коня невозможно достать из цемента, из-за чего пришлось их отпилить.
В мае этого года Верховная рада Украины приняла поправки в закон "Об охране культурного наследия", упрощающий снос памятников. В прессе этот документ прозвали "АнтиПушкин".
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