https://crimea.ria.ru/20231115/tsinichnoe-nadrugatelstvo-zakharova-o-sudbe-pamyatnika-vatutinu-v-kieve-1132810778.html

Циничное надругательство: Захарова о судьбе памятника Ватутину в Киеве

Циничное надругательство: Захарова о судьбе памятника Ватутину в Киеве - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Циничное надругательство: Захарова о судьбе памятника Ватутину в Киеве

Кощунственная борьба с подлинной историей и культурой на Украине спланирована Западом, чтобы разрушить украинскую государственность и лишить украинцев будущего, РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T18:20

2023-11-15T18:20

2023-11-15T18:20

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Кощунственная борьба с подлинной историей и культурой на Украине спланирована Западом, чтобы разрушить украинскую государственность и лишить украинцев будущего, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Кощунственные решения"На Украине убивается история, культура, но главное – убивается будущее, которого не может быть без культуры и истории", – заявила официальный представитель российского МИД на брифинге в среду.В качестве примера она привела решение правительства Украины в рамках так называемого закона "о декоммунизации", принятое спустя четыре дня после годовщины освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков – об изъятии из государственного реестра памятников культурного наследия могилы советского полководца Николая Ватутина. Оставьте в покое ПушкинаКроме того, Захарова напомнила, все там же решением украинского кабмина из реестра памятников решено исключить одесские памятники Пушкину и генерал-губернатору Бессарабии, князю Михаилу Воронцову.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), мнения, россия, новости, киев, украина