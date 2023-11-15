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Циничное надругательство: Захарова о судьбе памятника Ватутину в Киеве
Циничное надругательство: Захарова о судьбе памятника Ватутину в Киеве - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Циничное надругательство: Захарова о судьбе памятника Ватутину в Киеве
Кощунственная борьба с подлинной историей и культурой на Украине спланирована Западом, чтобы разрушить украинскую государственность и лишить украинцев будущего, РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T18:20
2023-11-15T18:20
2023-11-15T18:20
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Кощунственная борьба с подлинной историей и культурой на Украине спланирована Западом, чтобы разрушить украинскую государственность и лишить украинцев будущего, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Кощунственные решения"На Украине убивается история, культура, но главное – убивается будущее, которого не может быть без культуры и истории", – заявила официальный представитель российского МИД на брифинге в среду.В качестве примера она привела решение правительства Украины в рамках так называемого закона "о декоммунизации", принятое спустя четыре дня после годовщины освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков – об изъятии из государственного реестра памятников культурного наследия могилы советского полководца Николая Ватутина. Оставьте в покое ПушкинаКроме того, Захарова напомнила, все там же решением украинского кабмина из реестра памятников решено исключить одесские памятники Пушкину и генерал-губернатору Бессарабии, князю Михаилу Воронцову.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), мнения, россия, новости, киев, украина
Циничное надругательство: Захарова о судьбе памятника Ватутину в Киеве
Захарова: украинцы разрушают собственную историю в угоду Западу
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Кощунственная борьба с подлинной историей и культурой на Украине спланирована Западом, чтобы разрушить украинскую государственность и лишить украинцев будущего, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Кощунственные решения
"На Украине убивается история, культура, но главное – убивается будущее, которого не может быть без культуры и истории", – заявила официальный представитель российского МИД на брифинге в среду.
В качестве примера она привела решение
правительства Украины в рамках так называемого закона "о декоммунизации", принятое спустя четыре дня после годовщины освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков – об изъятии из государственного реестра памятников культурного наследия могилы советского полководца Николая Ватутина.
"Речь о полководце, который освобождал именно эту территорию от немецко-фашистских захватчиков. Это же кощунство! Это циничное надругательство над памятью человека, под чьим руководством был освобожден Киев. Все то, что было недобито, оно и процветает на Украине", – констатировала Захарова.
Оставьте в покое Пушкина
Кроме того, Захарова напомнила, все там же решением украинского кабмина из реестра памятников решено исключить одесские памятники Пушкину и генерал-губернатору Бессарабии, князю Михаилу Воронцову.
"Напомню, 135 лет назад на возведение памятника Пушкину деньги собрал весь город. Его не тронули даже гитлеровцы, даже румынские оккупанты. Теперь его тоже хотят снести. К счастью, в Одессе еще остаются люди, понимающие: только начни расчеловечиваться, дальше этот процесс просто не остановить. На днях историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы рекомендовала оставить памятники Пушкину и Воронцову. Посмотрим, что из этого выйдет. Но это говорит о том, что марионеточный режим Зеленского продолжает в угоду Западу убивать Украину как государство", – заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
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