https://crimea.ria.ru/20231110/na-ukraine-pushkina-i-vatutina-izyali-iz-reestra-kulturnogo-naslediya-1132720107.html

На Украине Пушкина и Ватутина изъяли из Реестра культурного наследия

На Украине Пушкина и Ватутина изъяли из Реестра культурного наследия - РИА Новости Крым, 10.11.2023

На Украине Пушкина и Ватутина изъяли из Реестра культурного наследия

На Украине из Реестра культурного наследия изъяли памятники Пушкину, Щорсу, Ватутину, Суворову, Ушакову, а также некоторые другие мемориалы, связанные с русской РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T20:49

2023-11-10T20:49

2023-11-10T21:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. На Украине из Реестра культурного наследия изъяли памятники Пушкину, Щорсу, Ватутину, Суворову, Ушакову, а также некоторые другие мемориалы, связанные с русской историей и культурой. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале министерства культуры и информационной политики Украины."Продолжается освобождение украинских городов и украинской культуры от коммунистической, советской и российско-имперской истории. Местная власть должна демонтировать и переместить памятники", – цитирует пресс-служба врио министра Ростислава Карандеева.Так, решение позволяет демонтировать в Киеве памятники А.С. Пушкину на Берестейском проспекте, Н.А. Щорсу на бульваре Т. Шевченко, на могиле генерала армии Ватутина в Мариинском парке, экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской и монитор "Железняков" на ул. Электриков.Монитор – это класс низкобортных бронированных кораблей, которые строили в СССР. Речной монитор "Железняков" был заложен в 1936 году, в годы Великой Отечественной войны он защищал границу СССР на реке Дунай. Участвовал в боях за освобождение Болгарии, Румынии и Югославии, по истечении срока службы был установлен на острове Рыбачий в Киеве как памятник.В соответствии с принятым решением, демонтировать также планируется памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле и адмиралу Ушакову в Херсоне.Предложение об изъятии памятников из Реестра было внесено в Кабмин Украины в сентябре. Тогда врио министра культуры Ростислав Карандеев говорил, что следующий шаг – за местными властями, которые должны принимать окончательные решения о демонтаже.Читайте также на РИА Новости Крым:Вандалы осквернили военный памятник в МолдовеЧто ждет Украину и Зеленского в ближайшем будущем – прогноз политологовНет оправдания: в Крыму оценили замену герба на монументе "Родина-мать"

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украина, декоммунизация, в мире, культура, история, искусство , александр пушкин, житомир, киев, одесса, херсон, новости