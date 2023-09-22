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Киевский террор дошел до могил: на очереди захоронение генерала Ватутина - РИА Новости Крым, 22.09.2023
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Киевский террор дошел до могил: на очереди захоронение генерала Ватутина
Киевский террор дошел до могил: на очереди захоронение генерала Ватутина - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Киевский террор дошел до могил: на очереди захоронение генерала Ватутина
В Министерстве культуры и информационной политики Украины предложили изъять из государственного реестра недвижимых объектов культурного наследия могилу генерала РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T09:16
2023-09-22T09:16
украина
общество
декоммунизация
новости
в мире
осквернение памятников советским воинам
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Министерстве культуры и информационной политики Украины предложили изъять из государственного реестра недвижимых объектов культурного наследия могилу генерала Ватутина в Киеве, а также памятники Пушкину, Щорсу, Воронцову, Суворову, Ушакову и другим российским деятелям культуры и искусства. Это позволит местным властям принимать решения об их демонтаже, сообщается на официальном сайте украинского Минкульта.Украинские деятели культуры предлагают исключить из реестра в Киеве:- могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке;- памятник Пушкину на проспекте Берестейском;- памятник Щорсу на бульваре Т. Шевченко;- корабль-памятник "Монитор "Железняков" по ул. Электриков;- памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской.Кроме того, предлагается также лишить охранного статуса памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, скульптуру "Украина – освободителям" в Ужгороде, мемориальный комплекс "Борцам революции" в Луганске.В министерстве уже разработали проект постановления Кабинета Министров Украины, и после всех согласований он будет внесен на рассмотрение правительства. Деятелей украинской культуры не останавливает тот факт, что Николай Федорович Ватутин командовал армией, освобождавшей Киев от фашистских захватчиков. Их также не смущает, что многие из этих памятников являются произведениями искусства и созданы руками украинских скульпторов.В августе украинские вандалы осквернили монумент "Родина-мать", водрузив на нее украинский трезубец вместо герба Советского Союза. В этот же период надругательству подверглись памятники Героям Советского Союза в Печерском районе Киева: с них сорвали имена и звания. Пострадали бюсты советского летчика Амет-Хана Султана, генерала Ивана Черняховского, маршала Павла Рыбалко, космонавта Георгия Берегового, а также партизан Сидора Ковпака и Алексея Федорова.Читайте также на РИА новости Крым:Вандалы осквернили военный памятник в МолдовеЧто ждет Украину и Зеленского в ближайшем будущем – прогноз политологовНет оправдания: в Крыму оценили замену герба на монументе "Родина-мать"
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РИА Новости Крым
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украина, общество, декоммунизация, новости, в мире, осквернение памятников советским воинам, киев
Киевский террор дошел до могил: на очереди захоронение генерала Ватутина

На Украине сносят памятники "оптом": на очереди могила генерала Ватутина

09:16 22.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНационалисты в Киеве облили краской памятник генералу Ватутину
Националисты в Киеве облили краской памятник генералу Ватутину - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Министерстве культуры и информационной политики Украины предложили изъять из государственного реестра недвижимых объектов культурного наследия могилу генерала Ватутина в Киеве, а также памятники Пушкину, Щорсу, Воронцову, Суворову, Ушакову и другим российским деятелям культуры и искусства. Это позволит местным властям принимать решения об их демонтаже, сообщается на официальном сайте украинского Минкульта.

"Это позволит ускорить очистку публичного пространства от маркеров коммунистического тоталитарного режима и российской имперской политики, – подчеркнул врио министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев. – Следующий шаг – за органами местного самоуправления. Именно они должны принять окончательное решение о демонтаже и перемещении объектов".

Украинские деятели культуры предлагают исключить из реестра в Киеве:
- могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке;
- памятник Пушкину на проспекте Берестейском;
- памятник Щорсу на бульваре Т. Шевченко;
- корабль-памятник "Монитор "Железняков" по ул. Электриков;
- памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской.
Кроме того, предлагается также лишить охранного статуса памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, скульптуру "Украина – освободителям" в Ужгороде, мемориальный комплекс "Борцам революции" в Луганске.
В министерстве уже разработали проект постановления Кабинета Министров Украины, и после всех согласований он будет внесен на рассмотрение правительства. Деятелей украинской культуры не останавливает тот факт, что Николай Федорович Ватутин командовал армией, освобождавшей Киев от фашистских захватчиков. Их также не смущает, что многие из этих памятников являются произведениями искусства и созданы руками украинских скульпторов.
В августе украинские вандалы осквернили монумент "Родина-мать", водрузив на нее украинский трезубец вместо герба Советского Союза. В этот же период надругательству подверглись памятники Героям Советского Союза в Печерском районе Киева: с них сорвали имена и звания. Пострадали бюсты советского летчика Амет-Хана Султана, генерала Ивана Черняховского, маршала Павла Рыбалко, космонавта Георгия Берегового, а также партизан Сидора Ковпака и Алексея Федорова.
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