Рейтинг@Mail.ru
В Киеве на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230806/v-kieve-na-monument-rodina-mat-vodruzili-ukrainskiy-trezubets-1130560108.html
В Киеве на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец
В Киеве на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец - РИА Новости Крым, 06.08.2023
В Киеве на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец
Киевские власти заменили герб СССР на монументе "Родина-мать" украинским трезубцем. Об этом сообщило издание "Страна.ua", пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T09:47
2023-08-06T09:47
киев
украина
родина-мать
политика
новости
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/06/1130559996_0:0:779:439_1920x0_80_0_0_1665abfeb758a1ee62ef8bd5bef4ca33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Киевские власти заменили герб СССР на монументе "Родина-мать" украинским трезубцем. Об этом сообщило издание "Страна.ua", пишет РИА Новости.В настоящее время работы по монтажу не завершены, информирует издание.Также ранее украинские СМИ сообщали, что из-за погоды, которая не позволяла закончить работы в установленный срок, монтаж трезубца на монументе "Родина-мать" перенесли с субботы на воскресенье.Как ранее сообщал министр культуры Украины Александр Ткаченко, замена советского герба на герб Украины на монументе "Родина-мать" в Киеве обойдется в 28 миллионов гривен (порядка 540 тысяч долларов США). Он уточнил, что работы на монументе проведут за счет спонсорских пожертвований.По мнению председателя комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николая Волкова, замена герба СССР на украинский трезубец на щите монумента "Родина-мать" в Киеве является еще одним подтверждением нацистской сути киевского режима и преступлением.Замену советского герба на трезубец на щите монумента украинские власти будут представлять как самую большую "победу" в мире со времен описанной Гомером Троянской войны, но лик этой скульптуры все равно будет напоминать о советском прошлом Украины. Так инициативу руководства страны прокомментировал писатель, телерадиоведущий, первый зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.Читайте также на РИА Новости Крым:Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевВ Киеве вандалы осквернили бюсты Героев СССРУголовное дело возбудили за осквернение памятника "Родина-мать"
https://crimea.ria.ru/20230703/dyadya-petya-ty-durak-kak-ukraintsy-imena-derussifitsirovali-1129789996.html
киев
украина
родина-мать
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/06/1130559996_159:0:779:465_1920x0_80_0_0_ac5dd2ab5db6ace650185de131082aa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, украина, родина-мать, политика, новости, история
В Киеве на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец

Киевский режим установил герб-трезубец на монумент "Родина-мать"

09:47 06.08.2023
 
© СоцсетиВ Киеве на монумент "Родина-мать" установили украинский трезубец вместо герба СССР
В Киеве на монумент Родина-мать установили украинский трезубец вместо герба СССР
© Соцсети
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Киевские власти заменили герб СССР на монументе "Родина-мать" украинским трезубцем. Об этом сообщило издание "Страна.ua", пишет РИА Новости.
"На памятник Родины-матери в Киеве с утра установили украинский герб — трезубец", — говорится в публикации.
В настоящее время работы по монтажу не завершены, информирует издание.
Также ранее украинские СМИ сообщали, что из-за погоды, которая не позволяла закончить работы в установленный срок, монтаж трезубца на монументе "Родина-мать" перенесли с субботы на воскресенье.
Как ранее сообщал министр культуры Украины Александр Ткаченко, замена советского герба на герб Украины на монументе "Родина-мать" в Киеве обойдется в 28 миллионов гривен (порядка 540 тысяч долларов США). Он уточнил, что работы на монументе проведут за счет спонсорских пожертвований.
По мнению председателя комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николая Волкова, замена герба СССР на украинский трезубец на щите монумента "Родина-мать" в Киеве является еще одним подтверждением нацистской сути киевского режима и преступлением.
Замену советского герба на трезубец на щите монумента украинские власти будут представлять как самую большую "победу" в мире со времен описанной Гомером Троянской войны, но лик этой скульптуры все равно будет напоминать о советском прошлом Украины. Так инициативу руководства страны прокомментировал писатель, телерадиоведущий, первый зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев
В Киеве вандалы осквернили бюсты Героев СССР
Уголовное дело возбудили за осквернение памятника "Родина-мать"
Хроники украинской дерусифакции – имена и фамилии - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
3 июля, 21:47Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали
 
КиевУкраинаРодина-матьПолитикаНовостиИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06В Севастополе на мысе Хрустальный установят пушки
09:47В Киеве на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец
09:32Обстановка на Крымском мосту: данные на утро воскресенья
09:15В Крым на поезде: количество пассажиров выросло за год на 67%
08:53ВСУ погрязли в коррупции: почему и каков будет итог
08:23Сухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО
08:01Лето и бархатный сезон в Севастополе: о чем не молчат отельеры
00:01Пик жары: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 6 августа
22:59В Донецке после удара ВСУ кассетными боеприпасами горит университет
22:09В ДНР жертвами обстрелов ВСУ стали 11 мирных жителей – двое погибли
20:59Егор Бероев с фронта и атака дронов на Крым: топ новостей недели
20:36Зачем для защиты Крыма нужен "план Сталина" – эксперты
20:02Актуальные данные: ситуация у Крымского моста на вечер субботы
19:52Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия
19:25Смертельная авария с трактором в Сакском районе Крыма: погибла девушка
19:11Когда отремонтируют танкер "Сиг" после атаки беспилотника у берегов Крыма
18:44Россиянка погибла под оползнем в Грузии – число жертв выросло до 13
18:27Опасная жара: в Крыму за сутки выгорело больше двух гектаров полей
17:50Над Черным морем обнаружен дрон США – в небо поднят истребитель Су-30
Лента новостейМолния