В Киеве на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец
Киевский режим установил герб-трезубец на монумент "Родина-мать"
© СоцсетиВ Киеве на монумент "Родина-мать" установили украинский трезубец вместо герба СССР
© Соцсети
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Киевские власти заменили герб СССР на монументе "Родина-мать" украинским трезубцем. Об этом сообщило издание "Страна.ua", пишет РИА Новости.
"На памятник Родины-матери в Киеве с утра установили украинский герб — трезубец", — говорится в публикации.
В настоящее время работы по монтажу не завершены, информирует издание.
Также ранее украинские СМИ сообщали, что из-за погоды, которая не позволяла закончить работы в установленный срок, монтаж трезубца на монументе "Родина-мать" перенесли с субботы на воскресенье.
Как ранее сообщал министр культуры Украины Александр Ткаченко, замена советского герба на герб Украины на монументе "Родина-мать" в Киеве обойдется в 28 миллионов гривен (порядка 540 тысяч долларов США). Он уточнил, что работы на монументе проведут за счет спонсорских пожертвований.
По мнению председателя комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николая Волкова, замена герба СССР на украинский трезубец на щите монумента "Родина-мать" в Киеве является еще одним подтверждением нацистской сути киевского режима и преступлением.
Замену советского герба на трезубец на щите монумента украинские власти будут представлять как самую большую "победу" в мире со времен описанной Гомером Троянской войны, но лик этой скульптуры все равно будет напоминать о советском прошлом Украины. Так инициативу руководства страны прокомментировал писатель, телерадиоведущий, первый зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.
Читайте также на РИА Новости Крым: