https://crimea.ria.ru/20230806/v-kieve-na-monument-rodina-mat-vodruzili-ukrainskiy-trezubets-1130560108.html

В Киеве на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец

В Киеве на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец - РИА Новости Крым, 06.08.2023

В Киеве на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец

Киевские власти заменили герб СССР на монументе "Родина-мать" украинским трезубцем. Об этом сообщило издание "Страна.ua", пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T09:47

2023-08-06T09:47

2023-08-06T09:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Киевские власти заменили герб СССР на монументе "Родина-мать" украинским трезубцем. Об этом сообщило издание "Страна.ua", пишет РИА Новости.В настоящее время работы по монтажу не завершены, информирует издание.Также ранее украинские СМИ сообщали, что из-за погоды, которая не позволяла закончить работы в установленный срок, монтаж трезубца на монументе "Родина-мать" перенесли с субботы на воскресенье.Как ранее сообщал министр культуры Украины Александр Ткаченко, замена советского герба на герб Украины на монументе "Родина-мать" в Киеве обойдется в 28 миллионов гривен (порядка 540 тысяч долларов США). Он уточнил, что работы на монументе проведут за счет спонсорских пожертвований.По мнению председателя комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николая Волкова, замена герба СССР на украинский трезубец на щите монумента "Родина-мать" в Киеве является еще одним подтверждением нацистской сути киевского режима и преступлением.Замену советского герба на трезубец на щите монумента украинские власти будут представлять как самую большую "победу" в мире со времен описанной Гомером Троянской войны, но лик этой скульптуры все равно будет напоминать о советском прошлом Украины. Так инициативу руководства страны прокомментировал писатель, телерадиоведущий, первый зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.Читайте также на РИА Новости Крым:Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевВ Киеве вандалы осквернили бюсты Героев СССРУголовное дело возбудили за осквернение памятника "Родина-мать"

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киев, украина, родина-мать, политика, новости, история