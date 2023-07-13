https://crimea.ria.ru/20230713/akhmetov-prosponsiruet-zamenu-gerba-na-monumente-rodina-mat-v-kieve-1130040688.html

Ахметов проспонсирует замену герба на монументе "Родина-мать" в Киеве

Ахметов проспонсирует замену герба на монументе "Родина-мать" в Киеве - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Ахметов проспонсирует замену герба на монументе "Родина-мать" в Киеве

Замена советского герба на герб Украины на монументе "Родина-мать" в Киеве обойдется в 28 миллионов гривен (порядка 540 тысяч долларов США), сообщил министр... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T17:39

2023-07-13T17:39

2023-07-13T17:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Замена советского герба на герб Украины на монументе "Родина-мать" в Киеве обойдется в 28 миллионов гривен (порядка 540 тысяч долларов США), сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.В четверг государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на "ремонт" щита монумента "Родина-мать", предусматривающий замену герба СССР на украинский тризуб. Проект получил название "Тризуб Родины".По словам Ткаченко, работы на монументе проведут за счет спонсорских пожертвований."Проект достаточно сложный, многослойный. Мы сознательно пошли таким путем, чтобы не тратить бюджетные деньги. Я благодарен всем нашим партнерам-донорам. Общая сумма работ составляет 28 миллионов гривен. Почти все средства на данный момент собраны", - сказал Ткаченко на брифинге, который транслировался на Youtube-канале министерства.Глава минкульта также перечислил компании, которые выделили деньги на реализацию этого проекта. В частности, Ткаченко особо отметил участие холдинга "Метинвест", которым владеет олигарх Ринат Ахметов. "Ремонт" монумента также спонсируют НАК "Нафтогаз Украины", банки Ощадбанк, Приватбанк, ПУМБ, сеть супермаркетов АТБ, почтово-курьерская компания "Новая почта", пивоваренная компания "Перша приватна броварня" и другие частные предприятия.По словам Ткаченко, среди украинцев проводилось интернет-голосование по этому вопросу, по результатам которого порядка 750 тысяч человек проголосовали за замену герба на монументе.Министр добавил, что также поступали предложения вообще полностью снести памятник, однако на такой шаг решили не идти, потому что "это будет стоить еще дороже", чем ремонт щита.Работы на монументе планируется завершить ко Дню независимости Украины, отмечаемому 24 августа.Как отметили в минкульте, заменой герба Украина "продолжает преодолевать негативное наследие коммунизации и русификации".Как сообщалось ранее, 4 июля киевские власти распорядились подсветить монумент "Родина-мать" цветами украинского и американского флагов в честь празднования Дня независимости США.Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла это действие, назвав его визуализацией идеи одного из украинских "историков" о том, что первооткрыватель американского континента Христофор Колумб был украинцем.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиОтрицают русское от неполноценности: Садулаев о ситуации на Украине

https://crimea.ria.ru/20211129/v-krymu-otsenili-ideyu-kieva-peredelat-rodinu-mat-v-arkhangela-mikhaila-1121573301.html

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украина, киев, в мире, минкульт украины, новости, ринат ахметов, национализм