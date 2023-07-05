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Захарова высмеяла Киев за подсветку "Родины-матери" цветами флага США

Захарова высмеяла Киев за подсветку "Родины-матери" цветами флага США - РИА Новости Крым, 05.07.2023

Захарова высмеяла Киев за подсветку "Родины-матери" цветами флага США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла решение киевских властей подсветить монумент "Родина-мать" в цвета американского флага, назвав это... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T15:44

2023-07-05T15:44

2023-07-05T15:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла решение киевских властей подсветить монумент "Родина-мать" в цвета американского флага, назвав это действие "визуализацией идеи" о том, что первооткрыватель американского континента Христофор Колумб был украинцем.Накануне киевские власти распорядились подсветить монумент "Родина-мать" цветами украинского и американского флагов в честь празднования Дня независимости США.В данном случае имеется в виду статья кандидата исторических наук Александра Дубины "Так кто же открыл Америку?", которая вышла в журнале минкульта "Украинская культура".В ней автор утверждал, что в средневековой Европе фамилии давались, как правило, по месту происхождения человека, а это значит, что Христофор Колумб был родом из Коломыи – ныне города в Ивано-Франковской области.По версии "историка", "украинец Колумб" увлекся мореплаванием, попал из Черного в Средиземное море, оттуда – в Португалию, где и стал готовить экспедицию в Новый Свет.Скульптура "Родина-мать" находится в Киеве на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Монумент был открыт в составе комплекса 9 мая 1981 года. На щите, который держит женщина, изображен герб СССР. Украинские власти ранее заявляли о планах заменить советский герб на украинский трезубец.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировалиКиев "дерусифицировал" еще две улицыОтрицают русское от неполноценности: Садулаев о ситуации на Украине

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новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, общество, украина, киев, сша, мнения, в мире