https://crimea.ria.ru/20230715/gasparyan-khlestko-vyskazalsya-o-zamene-gerba-na-monumente-rodina-mat-1130065567.html
Гаспарян хлестко высказался о замене герба на монументе "Родина-мать"
Гаспарян хлестко высказался о замене герба на монументе "Родина-мать" - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Гаспарян хлестко высказался о замене герба на монументе "Родина-мать"
Замену советского герба на трезубец на щите монумента "Родина-мать" в Киеве украинские власти будут представлять как самую большую "победу" в мире со времен... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-15T08:22
2023-07-15T08:22
2023-07-14T18:38
украина
история
культура
армен гаспарян
ринат ахметов
политика
декоммунизация
родина-мать
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Замену советского герба на трезубец на щите монумента "Родина-мать" в Киеве украинские власти будут представлять как самую большую "победу" в мире со времен описанной Гомером Троянской войны, но лик этой скульптуры все равно будет напоминать о советском прошлом Украины. Так инициативу руководства страны прокомментировал писатель, телерадиоведущий, первый зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на "ремонт" щита монумента "Родина-мать", предусматривающий замену герба СССР на украинский трезубец, несмотря на то, что это может нарушить устойчивость монумента. Проект получил название "Тризуб Родины". По словам министра культуры Александра Ткаченко, работы обойдутся в 28 миллионов гривен (порядка 540 тысяч долларов США). Средства на "ремонт" пожертвовали частные банки и предприятия, в том числе холдинг "Метинвест", принадлежащий олигарху Ринату Ахметову. Работы планируется завершить до 24 августа.Публицист отметил, что каждый памятник всегда что-то символизирует. Скульптура "Родина-мать" символизирует как минимум вклад советской Украины в разгром нацизма."У меня вопрос очень простой: что будет символизировать вот этот памятник с тризубом? Потерю Крыма и четырех других регионов? Невиданный за всю историю Украины отток населения? Разрушенную экономику? Хорошо, вы поменяете герб. Но лик "Родины-матери", созданный советским архитектором, возведенный советскими людьми, все равно будет намекать, что это "оккупация", не правда ли?", – задался риторическим вопросом Гаспярян.По словам эксперта, искать логику в действиях киевского режима бесполезно и безнадежно. Хотя, если украинские власти позиционируют проект по замене герба как "преодоление негативного наследия коммунизации и русификации", то, исходя из такой "логики", нужно не менять герб, а "вообще взорвать сам памятник и желательно в один день с ДнепроГЭСом, чтобы былинность этого свершения потом никем не ставилось под сомнение", язвительно комментирует писатель.По словам Гаспаряна, замену герба еще можно было бы понять, если бы пресловутое контрнаступление ВСУ продвигалось успешно. Но в ситуации, когда Вашингтон обозначает украинскому руководству четкое условие, что если в ближайшее время у Киева не будет успехов на фронте, ему существенно урежут финансовую и военную помощь, "очень сложно находить поводы для радости".Читайте также на РИА Новости Крым:"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиОтрицают русское от неполноценности: Садулаев о ситуации на Украине
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РИА Новости Крым
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украина, история, культура, армен гаспарян, ринат ахметов, политика, декоммунизация, родина-мать
Гаспарян хлестко высказался о замене герба на монументе "Родина-мать"
Гаспарян о замене герба на щите "Родины-матери": самая большая "перемога" со времен Гомера
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым.
Замену советского герба на трезубец на щите монумента "Родина-мать" в Киеве украинские власти будут представлять как самую большую "победу" в мире со времен описанной Гомером Троянской войны, но лик этой скульптуры все равно будет напоминать о советском прошлом Украины. Так инициативу руководства страны прокомментировал писатель, телерадиоведущий, первый зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
Ранее государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на "ремонт" щита
монумента "Родина-мать", предусматривающий замену герба СССР на украинский трезубец, несмотря на то, что это может нарушить устойчивость монумента. Проект получил название "Тризуб Родины". По словам министра культуры Александра Ткаченко, работы обойдутся в 28 миллионов гривен (порядка 540 тысяч долларов США). Средства на "ремонт" пожертвовали частные банки и предприятия, в том числе холдинг "Метинвест", принадлежащий олигарху Ринату Ахметову
. Работы планируется завершить до 24 августа.
"Если у них не получится, и монумент рухнет – виноваты будем мы, потому что не предупредили о последствиях. Если вдруг получится, то это будет самая большая "перемога" (победа – ред.) в мире со времен Гомера. Мир, наверное, таких сценариев не видел", – иронизирует Гаспарян.
Публицист отметил, что каждый памятник всегда что-то символизирует. Скульптура "Родина-мать" символизирует как минимум вклад советской Украины в разгром нацизма.
"У меня вопрос очень простой: что будет символизировать вот этот памятник с тризубом? Потерю Крыма и четырех других регионов? Невиданный за всю историю Украины отток населения? Разрушенную экономику? Хорошо, вы поменяете герб. Но лик "Родины-матери", созданный советским архитектором, возведенный советскими людьми, все равно будет намекать, что это "оккупация", не правда ли?", – задался риторическим вопросом Гаспярян.
По словам эксперта, искать логику в действиях киевского режима бесполезно и безнадежно. Хотя, если украинские власти позиционируют проект по замене герба как "преодоление негативного наследия коммунизации и русификации", то, исходя из такой "логики", нужно не менять герб, а "вообще взорвать сам памятник и желательно в один день с ДнепроГЭСом, чтобы былинность этого свершения потом никем не ставилось под сомнение", язвительно комментирует писатель.
По словам Гаспаряна, замену герба еще можно было бы понять, если бы пресловутое контрнаступление ВСУ продвигалось успешно. Но в ситуации, когда Вашингтон обозначает украинскому руководству четкое условие, что если в ближайшее время у Киева не будет успехов на фронте, ему существенно урежут финансовую и военную помощь, "очень сложно находить поводы для радости".
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