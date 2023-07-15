https://crimea.ria.ru/20230715/gasparyan-khlestko-vyskazalsya-o-zamene-gerba-na-monumente-rodina-mat-1130065567.html

Гаспарян хлестко высказался о замене герба на монументе "Родина-мать"

Гаспарян хлестко высказался о замене герба на монументе "Родина-мать" - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Гаспарян хлестко высказался о замене герба на монументе "Родина-мать"

Замену советского герба на трезубец на щите монумента "Родина-мать" в Киеве украинские власти будут представлять как самую большую "победу" в мире со времен... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-15T08:22

2023-07-15T08:22

2023-07-14T18:38

украина

история

культура

армен гаспарян

ринат ахметов

политика

декоммунизация

родина-мать

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Замену советского герба на трезубец на щите монумента "Родина-мать" в Киеве украинские власти будут представлять как самую большую "победу" в мире со времен описанной Гомером Троянской войны, но лик этой скульптуры все равно будет напоминать о советском прошлом Украины. Так инициативу руководства страны прокомментировал писатель, телерадиоведущий, первый зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на "ремонт" щита монумента "Родина-мать", предусматривающий замену герба СССР на украинский трезубец, несмотря на то, что это может нарушить устойчивость монумента. Проект получил название "Тризуб Родины". По словам министра культуры Александра Ткаченко, работы обойдутся в 28 миллионов гривен (порядка 540 тысяч долларов США). Средства на "ремонт" пожертвовали частные банки и предприятия, в том числе холдинг "Метинвест", принадлежащий олигарху Ринату Ахметову. Работы планируется завершить до 24 августа.Публицист отметил, что каждый памятник всегда что-то символизирует. Скульптура "Родина-мать" символизирует как минимум вклад советской Украины в разгром нацизма."У меня вопрос очень простой: что будет символизировать вот этот памятник с тризубом? Потерю Крыма и четырех других регионов? Невиданный за всю историю Украины отток населения? Разрушенную экономику? Хорошо, вы поменяете герб. Но лик "Родины-матери", созданный советским архитектором, возведенный советскими людьми, все равно будет намекать, что это "оккупация", не правда ли?", – задался риторическим вопросом Гаспярян.По словам эксперта, искать логику в действиях киевского режима бесполезно и безнадежно. Хотя, если украинские власти позиционируют проект по замене герба как "преодоление негативного наследия коммунизации и русификации", то, исходя из такой "логики", нужно не менять герб, а "вообще взорвать сам памятник и желательно в один день с ДнепроГЭСом, чтобы былинность этого свершения потом никем не ставилось под сомнение", язвительно комментирует писатель.По словам Гаспаряна, замену герба еще можно было бы понять, если бы пресловутое контрнаступление ВСУ продвигалось успешно. Но в ситуации, когда Вашингтон обозначает украинскому руководству четкое условие, что если в ближайшее время у Киева не будет успехов на фронте, ему существенно урежут финансовую и военную помощь, "очень сложно находить поводы для радости".Читайте также на РИА Новости Крым:"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиОтрицают русское от неполноценности: Садулаев о ситуации на Украине

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родина-мать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, история, культура, армен гаспарян, ринат ахметов, политика, декоммунизация, родина-мать