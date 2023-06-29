В Киеве вандалы осквернили бюсты Героев СССР
В парке Вечной Славы в Киеве вандалы облили краской бюсты Героев СССР
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Киеве неизвестные осквернили бюсты Героев Советского Союза, которые находятся в парке Вечной Славы, пишет РИА Новости.
Уточняется, что вандалы измазали красной краской и различными надписями бюсты Героев Советского Союза Ивана Черняховского и Сидора Ковпака, а также маршала Павла Рыбалко и генерал-майора Алексея Федорова.
Парк, в котором случился инцидент, находится на правом берегу Днепра, неподалеку от Киево-Печерской лавры.
Украинские СМИ сообщают об аналогичных происшествиях и в киевском парке Партизанской Славы.
Демонтировать памятники, которые так или иначе связаны с советской историей, а также переименовывать улицы на Украине начали еще в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации.
Недавно в Киеве завершился опрос граждан на тему, какими бюстами на станции метро Университетская заменить Пушкина, Горького, Ломоносова и Менделеева. По его итогам на место Александра Пушкина киевляне выбрали украинского поэта Василия Стуса, Дмитрия Менделеева хотят заменить Николаем Пироговым, Михаила Ломоносова – Владимиром Великим, а Максима Горького – историком и президентом УНР Михаилом Грушевским.
17 апреля 2022, 16:12Ах, какая доблесть - с памятниками воевать! - дочь маршала Жукова
В интервью РИА Новости Крым российский писатель, публицист и политик Герман Садулаев высказал мнение, что глубокая неуверенность в собственной правоте заставляет киевский режим отрицать все русское. "Дерусификаторы" страдают комплексом неполноценности, у них нет ничего собственного, что они могли бы поставить на одном уровне с достижениями русской культуры, русской и российской истории, поэтому им нужно придумывать какие-то "площади украинских героев", сносить памятники, уничтожать все то, что хоть как-то связано с Россией.
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