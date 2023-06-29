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В Киеве вандалы осквернили бюсты Героев СССР - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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В Киеве вандалы осквернили бюсты Героев СССР
В Киеве вандалы осквернили бюсты Героев СССР - РИА Новости Крым, 29.06.2023
В Киеве вандалы осквернили бюсты Героев СССР
В Киеве неизвестные осквернили бюсты Героев Советского Союза, которые находятся в парке Вечной Славы, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T21:34
2023-06-29T21:34
украина
киев
происшествия
в мире
новости
осквернение памятников советским воинам
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Киеве неизвестные осквернили бюсты Героев Советского Союза, которые находятся в парке Вечной Славы, пишет РИА Новости.Уточняется, что вандалы измазали красной краской и различными надписями бюсты Героев Советского Союза Ивана Черняховского и Сидора Ковпака, а также маршала Павла Рыбалко и генерал-майора Алексея Федорова.Парк, в котором случился инцидент, находится на правом берегу Днепра, неподалеку от Киево-Печерской лавры. Украинские СМИ сообщают об аналогичных происшествиях и в киевском парке Партизанской Славы.Демонтировать памятники, которые так или иначе связаны с советской историей, а также переименовывать улицы на Украине начали еще в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации.Недавно в Киеве завершился опрос граждан на тему, какими бюстами на станции метро Университетская заменить Пушкина, Горького, Ломоносова и Менделеева. По его итогам на место Александра Пушкина киевляне выбрали украинского поэта Василия Стуса, Дмитрия Менделеева хотят заменить Николаем Пироговым, Михаила Ломоносова – Владимиром Великим, а Максима Горького – историком и президентом УНР Михаилом Грушевским. В интервью РИА Новости Крым российский писатель, публицист и политик Герман Садулаев высказал мнение, что глубокая неуверенность в собственной правоте заставляет киевский режим отрицать все русское. "Дерусификаторы" страдают комплексом неполноценности, у них нет ничего собственного, что они могли бы поставить на одном уровне с достижениями русской культуры, русской и российской истории, поэтому им нужно придумывать какие-то "площади украинских героев", сносить памятники, уничтожать все то, что хоть как-то связано с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Мест в психиатрии не хватит: в Крыму ответили на "план деоккупации""Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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украина, киев, происшествия, в мире, новости, осквернение памятников советским воинам
В Киеве вандалы осквернили бюсты Героев СССР

В парке Вечной Славы в Киеве вандалы облили краской бюсты Героев СССР

21:34 29.06.2023
 
© РИА НовостиВ парке Вечной Славы в Киеве вандалы осквернили бюсты Героев СССР
В парке Вечной Славы в Киеве вандалы осквернили бюсты Героев СССР - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Киеве неизвестные осквернили бюсты Героев Советского Союза, которые находятся в парке Вечной Славы, пишет РИА Новости.
Уточняется, что вандалы измазали красной краской и различными надписями бюсты Героев Советского Союза Ивана Черняховского и Сидора Ковпака, а также маршала Павла Рыбалко и генерал-майора Алексея Федорова.
Парк, в котором случился инцидент, находится на правом берегу Днепра, неподалеку от Киево-Печерской лавры.
Украинские СМИ сообщают об аналогичных происшествиях и в киевском парке Партизанской Славы.
Демонтировать памятники, которые так или иначе связаны с советской историей, а также переименовывать улицы на Украине начали еще в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации.
Недавно в Киеве завершился опрос граждан на тему, какими бюстами на станции метро Университетская заменить Пушкина, Горького, Ломоносова и Менделеева. По его итогам на место Александра Пушкина киевляне выбрали украинского поэта Василия Стуса, Дмитрия Менделеева хотят заменить Николаем Пироговым, Михаила Ломоносова – Владимиром Великим, а Максима Горького – историком и президентом УНР Михаилом Грушевским.
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В интервью РИА Новости Крым российский писатель, публицист и политик Герман Садулаев высказал мнение, что глубокая неуверенность в собственной правоте заставляет киевский режим отрицать все русское. "Дерусификаторы" страдают комплексом неполноценности, у них нет ничего собственного, что они могли бы поставить на одном уровне с достижениями русской культуры, русской и российской истории, поэтому им нужно придумывать какие-то "площади украинских героев", сносить памятники, уничтожать все то, что хоть как-то связано с Россией.
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