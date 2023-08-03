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Нет оправдания: в Крыму оценили замену герба на монументе "Родина-мать" - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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Нет оправдания: в Крыму оценили замену герба на монументе "Родина-мать"
Нет оправдания: в Крыму оценили замену герба на монументе "Родина-мать" - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Нет оправдания: в Крыму оценили замену герба на монументе "Родина-мать"
Замена герба СССР на украинский трезубец на щите монумента "Родина-мать" в Киеве является еще одним подтверждением нацистской сути киевского режима и... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T07:29
2023-08-03T07:29
радио "спутник в крыму"
украина
киев
родина-мать
николай волков
мнения
россия
политика
государственный совет рк (госсовет)
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Замена герба СССР на украинский трезубец на щите монумента "Родина-мать" в Киеве является еще одним подтверждением нацистской сути киевского режима и преступлением, которое должно быть наказано. Такое мнение высказал председатель комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению Волкова, украинский трезубец, который призван заменить советский герб на монументе, сегодня является "символом современного неонацизма". И киевский режим не мог смириться с тем, что на памятнике оставался герб государства, которое освободило весь мир от нацизма."Нет никаких оправданий этим людям, нет никаких добрых слов. Никак нельзя оправдать эти действия. Они (власти Украины – ред.) – преступники, которые должны быть в обязательном порядке наказаны", - добавил депутат парламента Крыма.Накануне в Киеве демонтировали герб Советского Союза на монументе "Родина-мать", чтобы заменить его украинским. Сам монумент переименуют в "Украину-мать". Проект получил название "Тризуб Родины". По словам министра культуры Александра Ткаченко, работы обойдутся в 28 миллионов гривен (порядка 540 тысяч долларов США). Средства на "ремонт" пожертвовали частные банки и предприятия, в том числе холдинг "Метинвест", принадлежащий олигарху Ринату Ахметову. Работы планируется завершить до 24 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:Ошибаются все: Путин предрек судьбу украинских нацистов и их хозяевГаспарян хлестко высказался о замене герба на монументе "Родина-мать"Как гражданское общество защитило крымчан от украинского национализма
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украина, киев, родина-мать, николай волков, мнения, россия, политика, государственный совет рк (госсовет), история, великая отечественная война
Нет оправдания: в Крыму оценили замену герба на монументе "Родина-мать"

Депутат ГС Крыма: замена герба на "Родине-матери" – подтверждение нацистской сути режима

07:29 03.08.2023
 
© AFP 2023 / SERGII VOLSKYIМонумент "Родина-мать" в Киеве, с которого снимают герб СССР
Монумент Родина-мать в Киеве, с которого снимают герб СССР - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AFP 2023 / SERGII VOLSKYI
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Замена герба СССР на украинский трезубец на щите монумента "Родина-мать" в Киеве является еще одним подтверждением нацистской сути киевского режима и преступлением, которое должно быть наказано. Такое мнение высказал председатель комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Эта ситуация в очередной раз подтверждает, что в лице киевского режима мы имеем дело с неонацистами. У них нет родины. Они презрели память своих дедушек и бабушек, своих родителей, кощунственно пляшут на костях своих предков, унижают свою историю, воюют на технике с фашистскими крестами, под которыми в годы Великой Отечественной войны немецкие танки уничтожали мирное население", - сказал парламентарий.
По мнению Волкова, украинский трезубец, который призван заменить советский герб на монументе, сегодня является "символом современного неонацизма". И киевский режим не мог смириться с тем, что на памятнике оставался герб государства, которое освободило весь мир от нацизма.
"Нет никаких оправданий этим людям, нет никаких добрых слов. Никак нельзя оправдать эти действия. Они (власти Украины – ред.) – преступники, которые должны быть в обязательном порядке наказаны", - добавил депутат парламента Крыма.
Накануне в Киеве демонтировали герб Советского Союза на монументе "Родина-мать", чтобы заменить его украинским. Сам монумент переименуют в "Украину-мать". Проект получил название "Тризуб Родины". По словам министра культуры Александра Ткаченко, работы обойдутся в 28 миллионов гривен (порядка 540 тысяч долларов США). Средства на "ремонт" пожертвовали частные банки и предприятия, в том числе холдинг "Метинвест", принадлежащий олигарху Ринату Ахметову. Работы планируется завершить до 24 августа.
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Радио "Спутник в Крыму"УкраинаКиевРодина-матьНиколай ВолковМненияРоссияПолитикаГосударственный совет РК (Госсовет)ИсторияВеликая Отечественная война
 
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