https://crimea.ria.ru/20230803/net-opravdaniya-v-krymu-otsenili-zamenu-gerba-na-monumente-rodina-mat-1130496683.html

Нет оправдания: в Крыму оценили замену герба на монументе "Родина-мать"

Нет оправдания: в Крыму оценили замену герба на монументе "Родина-мать" - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Нет оправдания: в Крыму оценили замену герба на монументе "Родина-мать"

Замена герба СССР на украинский трезубец на щите монумента "Родина-мать" в Киеве является еще одним подтверждением нацистской сути киевского режима и... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T07:29

2023-08-03T07:29

2023-08-03T07:29

радио "спутник в крыму"

украина

киев

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государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Замена герба СССР на украинский трезубец на щите монумента "Родина-мать" в Киеве является еще одним подтверждением нацистской сути киевского режима и преступлением, которое должно быть наказано. Такое мнение высказал председатель комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению Волкова, украинский трезубец, который призван заменить советский герб на монументе, сегодня является "символом современного неонацизма". И киевский режим не мог смириться с тем, что на памятнике оставался герб государства, которое освободило весь мир от нацизма."Нет никаких оправданий этим людям, нет никаких добрых слов. Никак нельзя оправдать эти действия. Они (власти Украины – ред.) – преступники, которые должны быть в обязательном порядке наказаны", - добавил депутат парламента Крыма.Накануне в Киеве демонтировали герб Советского Союза на монументе "Родина-мать", чтобы заменить его украинским. Сам монумент переименуют в "Украину-мать". Проект получил название "Тризуб Родины". По словам министра культуры Александра Ткаченко, работы обойдутся в 28 миллионов гривен (порядка 540 тысяч долларов США). Средства на "ремонт" пожертвовали частные банки и предприятия, в том числе холдинг "Метинвест", принадлежащий олигарху Ринату Ахметову. Работы планируется завершить до 24 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:Ошибаются все: Путин предрек судьбу украинских нацистов и их хозяевГаспарян хлестко высказался о замене герба на монументе "Родина-мать"Как гражданское общество защитило крымчан от украинского национализма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, родина-мать, николай волков, мнения, россия, политика, государственный совет рк (госсовет), история, великая отечественная война