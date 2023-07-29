Рейтинг@Mail.ru
Ошибаются все: Путин предрек судьбу украинских нацистов и их хозяев - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230729/oshibayutsya-vse-putin-predrek-sudbu-ukrainskikh-natsistov-i-ikh-khozyaev-1130401829.html
Ошибаются все: Путин предрек судьбу украинских нацистов и их хозяев
Ошибаются все: Путин предрек судьбу украинских нацистов и их хозяев - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Ошибаются все: Путин предрек судьбу украинских нацистов и их хозяев
Украинские неонацисты и их хозяева обречены на провал, эта линия тупиковая и неизбежно приведет к поражению. Об этом во время встречи с журналистами в субботу... РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-29T23:59
2023-07-30T00:18
владимир путин (политик)
россия
политика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111231/47/1112314708_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_bb7b67ae11b0bba89f29ecb68eb0efe3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Украинские неонацисты и их хозяева обречены на провал, эта линия тупиковая и неизбежно приведет к поражению. Об этом во время встречи с журналистами в субботу заявил президент России Владимир Путин.Он выразил уверенность, что такая стратегия заранее обречена на провал и приведет Украину и ее западных кураторов к неизбежному провалу.Читайте также на РИА Новости Крым:Гаспарян хлестко высказался о замене герба на монументе "Родина-мать""Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиФСБ рассекретила документы о зверствах бандеровцев в Крыму
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111231/47/1112314708_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_6bbef74c16a6168306036929c4e07e95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, политика, украина
Ошибаются все: Путин предрек судьбу украинских нацистов и их хозяев

Путин: украинские неонацисты и их хозяева обречены на провал

23:59 29.07.2023 (обновлено: 00:18 30.07.2023)
 
© РИА Новости / Евгений КотенкоНеонацисты в Киеве
Неонацисты в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Украинские неонацисты и их хозяева обречены на провал, эта линия тупиковая и неизбежно приведет к поражению. Об этом во время встречи с журналистами в субботу заявил президент России Владимир Путин.
"То, что они памятники уничтожают, что-то переименовывают - здесь понято: я слышал, Украина ищет свою идентичность, самобытность. И все бы ничего, Украина независимое государство с 1991 года, но почему идентичность нужно искать на основе неонацизма? Почему она должна быть связана с пособниками Гитлера, такими как Бандера и Шухевич?", - задался вопросами президент.
Он выразил уверенность, что такая стратегия заранее обречена на провал и приведет Украину и ее западных кураторов к неизбежному провалу.

"Меня поражает глупость людей, которые это делают. Сейчас, когда Украину используют в качестве инструмента в борьбе с Россией, они что угодно готовы использовать. Ошибаются все: и те, кто пытаются использовать неонацистов против нас - это в конечном счете к ним вернется, и те, кто пытаются свою идентичность строить на нацистских идеях - это заведет их в тупик", - убежден российский лидер.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Гаспарян хлестко высказался о замене герба на монументе "Родина-мать"
"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировали
ФСБ рассекретила документы о зверствах бандеровцев в Крыму
Владимир Путин (политик)РоссияПолитикаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 30 июля
23:59Ошибаются все: Путин предрек судьбу украинских нацистов и их хозяев
23:57Польша представляет реальную угрозу нацбезопасности Украины - Путин
23:54Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир Путин
23:41Путин о вероятности столкновения России и США: готовы к любому сценарию
23:20Путин: Россия бесплатно поставит зерно странам Африки не в ущерб себе
23:18В зоне спецоперации есть изменения - Путин рассказал о новой тактике ВСУ
21:10Главные события и заявления дня: 29 июля
21:02В Керчи открыли новое место для отдыха
20:45Запорожская область будет отправлять зерно в Африку
20:27На ялтинской трассе Toyota влетела в мотоцикл - что известно
20:11Обстановка на подъезде к Крымскому мосту: данные на вечер субботы
19:57ДТП на трассе в Джанкой - среди пострадавших дети
19:44Евпатория простилась с погибшим героем СВО
19:21Потери ВСУ и взрывы в Джанкойском районе: топ новостей недели
18:59В Сочи во время шторма утонули два человека
18:38МАГАТЭ не нашло мины во время осмотра пятого энергоблока Запорожской АЭС
18:18Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта
17:50Знают, где звон: как в Крыму учат детей колокольному звону
Лента новостейМолния