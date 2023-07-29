Ошибаются все: Путин предрек судьбу украинских нацистов и их хозяев
Путин: украинские неонацисты и их хозяева обречены на провал
23:59 29.07.2023 (обновлено: 00:18 30.07.2023)
© РИА Новости / Евгений КотенкоНеонацисты в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Украинские неонацисты и их хозяева обречены на провал, эта линия тупиковая и неизбежно приведет к поражению. Об этом во время встречи с журналистами в субботу заявил президент России Владимир Путин.
"То, что они памятники уничтожают, что-то переименовывают - здесь понято: я слышал, Украина ищет свою идентичность, самобытность. И все бы ничего, Украина независимое государство с 1991 года, но почему идентичность нужно искать на основе неонацизма? Почему она должна быть связана с пособниками Гитлера, такими как Бандера и Шухевич?", - задался вопросами президент.
Он выразил уверенность, что такая стратегия заранее обречена на провал и приведет Украину и ее западных кураторов к неизбежному провалу.
"Меня поражает глупость людей, которые это делают. Сейчас, когда Украину используют в качестве инструмента в борьбе с Россией, они что угодно готовы использовать. Ошибаются все: и те, кто пытаются использовать неонацистов против нас - это в конечном счете к ним вернется, и те, кто пытаются свою идентичность строить на нацистских идеях - это заведет их в тупик", - убежден российский лидер.
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