https://crimea.ria.ru/20230729/oshibayutsya-vse-putin-predrek-sudbu-ukrainskikh-natsistov-i-ikh-khozyaev-1130401829.html

Ошибаются все: Путин предрек судьбу украинских нацистов и их хозяев

Ошибаются все: Путин предрек судьбу украинских нацистов и их хозяев - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Ошибаются все: Путин предрек судьбу украинских нацистов и их хозяев

Украинские неонацисты и их хозяева обречены на провал, эта линия тупиковая и неизбежно приведет к поражению. Об этом во время встречи с журналистами в субботу... РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-29T23:59

2023-07-29T23:59

2023-07-30T00:18

владимир путин (политик)

россия

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Украинские неонацисты и их хозяева обречены на провал, эта линия тупиковая и неизбежно приведет к поражению. Об этом во время встречи с журналистами в субботу заявил президент России Владимир Путин.Он выразил уверенность, что такая стратегия заранее обречена на провал и приведет Украину и ее западных кураторов к неизбежному провалу.Читайте также на РИА Новости Крым:Гаспарян хлестко высказался о замене герба на монументе "Родина-мать""Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиФСБ рассекретила документы о зверствах бандеровцев в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, политика, украина