https://crimea.ria.ru/20230622/fsb-rassekretila-dokumenty-o-zverstvakh-banderovtsev-v-krymu-1129548921.html

ФСБ рассекретила документы о зверствах бандеровцев в Крыму

ФСБ рассекретила документы о зверствах бандеровцев в Крыму - РИА Новости Крым, 22.06.2023

ФСБ рассекретила документы о зверствах бандеровцев в Крыму

Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретило и обнародовало очередную серию архивных документов, свидетельствующих о преступлениях немецко-фашистских... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T11:07

2023-06-22T11:07

2023-06-22T11:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретило и обнародовало очередную серию архивных документов, свидетельствующих о преступлениях немецко-фашистских оккупантов и их пособников из украинских националистических формирований в годы Великой Отечественной войны на территории полуострова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Документы свидетельствуют о целенаправленной работе Организации украинских националистов (ОУН)* по распространению своей идеологии, вербовке членов добровольческих националистических батальонов и карательных отрядов, участвовавших в преступлениях против мирных граждан и военнопленных, тесном сотрудничестве украинских националистов с немецко-фашистскими оккупантами Крыма, уточнили в ведомстве.Как фашисты в Севастополе уничтожили ценнейшую научную библиотеку >>Ранее ФСБ передала в крымский Госкомитет по делам архивов копии рассекреченных архивных документов о концентрационном лагере военнопленных "Картофельный городок", который в годы немецкой оккупации Крыма располагался в Симферополе.Постоянный лагерь на территории бывшего "Картофельного городка" располагался на северо-западной окраине города, в 800 метрах от железнодорожного вокзала станции Симферополь, по улице Жигалиной, 11-15. Занимал площадь около 4 гектаров, огороженную со всех сторон двухрядным забором из колючей проволоки высотой до трех метров, с караульными вышками и караульной будкой для лагерной охраны. Лагерь функционировал с первых до последних дней оккупации. По некоторым данным, через него прошло около 144 тысяч человек, порядка 6 тысяч погибли, в основном от голода.В 2015 году был открыт мемориальный комплекс памяти жертв нацистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего совхоза "Красный". В этом концлагере фашистами и их пособниками были зверски убиты и замучены свыше 20 тысяч советских граждан.На сегодняшний день мемориальный комплекс включает в себя музей, часовню, Вечный огонь и Сквер памяти. Вход в мемориал представляет собой вертикальную стену с проемом в центре, образующим контур горящей свечи – символ "неугасимой лампады".*экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Архив Севастополя получит от ФСБ документы о зверствах нациста Йенеке"Мне не докладывали": 75 лет назад вынесли приговор палачу Крыма ЙенекеНевероятная жестокость: что творили фашисты в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230502/kartofelnyy-gorodok-uzhasy-kontslagerya-v-simferopole---arkhivy-fsb-1128482669.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, картофельный городок, симферополь, концлагерь "красный"