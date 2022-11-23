https://crimea.ria.ru/20221123/arkhiv-sevastopolya-poluchit-ot-fsb-dokumenty-o-zverstvakh-natsista-yeneke-1125507983.html
Архив Севастополя получит от ФСБ документы о зверствах нациста Йенеке
Архив Севастополя получит от ФСБ документы о зверствах нациста Йенеке - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Архив Севастополя получит от ФСБ документы о зверствах нациста Йенеке
УФСБ России по Крыму и Севастополю готовится передать в севастопольский архив и Музей обороны Севастополя рассекреченные архивные материалы, свидетельствующие о РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T11:23
2022-11-23T11:23
2022-11-23T11:25
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым в великой отечественной войне
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. УФСБ России по Крыму и Севастополю готовится передать в севастопольский архив и Музей обороны Севастополя рассекреченные архивные материалы, свидетельствующие о зверствах немецких солдат под командованием генерал-полковника Эрвина Йенеке в оккупированном Крыму в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Архив и музей в Севастополе получат копии многочисленных протоколов допросов, которые открывают новые подробности преступлений, совершенных под руководством Йенеке на территории полуострова.Передача приурочена к 75-летию знаменитого "Севастопольского судебного процесса", фигурантом которого стал Йенеке, а также восемь офицеров и четыре унтер-офицера немецкой армии. Процесс проходил в 1947 году в Доме офицеров флота в Севастополе в течение двенадцати дней (12-23 ноября). За два года до этого, в 1945-м, Йенеке был арестован в Германии.Военным трибуналом Черноморского флота преступника приговорили к 25 годам заключения в лагерях.Ранее публиковались подробности знаменитого Севастопольского процесса 1947 года, который шел в Доме офицеров флота двенадцать дней (с 12 по 23 ноября) и по результатам которого Йенеке бы осужден.Работа УФСБ России по Крыму и Севастополю проводится в рамках проекта "Без срока давности" с целью увековечить память жертв геноцида мирного населения в годы ВОВ и не допустить реабилитации нацизма.
https://crimea.ria.ru/20221123/mne-ne-dokladyvali-75-let-nazad-vynesli-prigovor-palachu-kryma-yeneke-1125464317.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым в великой отечественной войне, севастополь
Архив Севастополя получит от ФСБ документы о зверствах нациста Йенеке
ФСБ передаст музею Севастополя рассекреченные свидетельства зверств генерала-палача Йенеке
11:23 23.11.2022 (обновлено: 11:25 23.11.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым.
УФСБ России по Крыму и Севастополю готовится передать в севастопольский архив и Музей обороны Севастополя рассекреченные архивные материалы, свидетельствующие о зверствах немецких солдат под командованием генерал-полковника Эрвина Йенеке в оккупированном Крыму в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили
в пресс-службе ведомства.
"Документы свидетельствуют о зверствах солдат 17-й полевой армии Вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в отношении мирных жителей", – говорится в сообщении.
Архив и музей в Севастополе получат копии многочисленных протоколов допросов, которые открывают новые подробности преступлений, совершенных под руководством Йенеке на территории полуострова.
Передача приурочена к 75-летию знаменитого "Севастопольского судебного процесса", фигурантом которого стал Йенеке, а также восемь офицеров и четыре унтер-офицера немецкой армии. Процесс проходил в 1947 году в Доме офицеров флота в Севастополе в течение двенадцати дней (12-23 ноября). За два года до этого, в 1945-м, Йенеке был арестован в Германии.
Военным трибуналом Черноморского флота преступника приговорили к 25 годам заключения в лагерях.
Ранее публиковались подробности знаменитого Севастопольского процесса 1947 года
, который шел в Доме офицеров флота двенадцать дней (с 12 по 23 ноября) и по результатам которого Йенеке бы осужден.
Работа УФСБ России по Крыму и Севастополю проводится в рамках проекта "Без срока давности" с целью увековечить память жертв геноцида мирного населения в годы ВОВ и не допустить реабилитации нацизма.