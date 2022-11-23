https://crimea.ria.ru/20221123/arkhiv-sevastopolya-poluchit-ot-fsb-dokumenty-o-zverstvakh-natsista-yeneke-1125507983.html

Архив Севастополя получит от ФСБ документы о зверствах нациста Йенеке

Архив Севастополя получит от ФСБ документы о зверствах нациста Йенеке - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Архив Севастополя получит от ФСБ документы о зверствах нациста Йенеке

УФСБ России по Крыму и Севастополю готовится передать в севастопольский архив и Музей обороны Севастополя рассекреченные архивные материалы, свидетельствующие о РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T11:23

2022-11-23T11:23

2022-11-23T11:25

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крым в великой отечественной войне

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/15/1125465769_0:776:2000:1901_1920x0_80_0_0_21abe0d8ccc376da883e785220294a52.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. УФСБ России по Крыму и Севастополю готовится передать в севастопольский архив и Музей обороны Севастополя рассекреченные архивные материалы, свидетельствующие о зверствах немецких солдат под командованием генерал-полковника Эрвина Йенеке в оккупированном Крыму в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Архив и музей в Севастополе получат копии многочисленных протоколов допросов, которые открывают новые подробности преступлений, совершенных под руководством Йенеке на территории полуострова.Передача приурочена к 75-летию знаменитого "Севастопольского судебного процесса", фигурантом которого стал Йенеке, а также восемь офицеров и четыре унтер-офицера немецкой армии. Процесс проходил в 1947 году в Доме офицеров флота в Севастополе в течение двенадцати дней (12-23 ноября). За два года до этого, в 1945-м, Йенеке был арестован в Германии.Военным трибуналом Черноморского флота преступника приговорили к 25 годам заключения в лагерях.Ранее публиковались подробности знаменитого Севастопольского процесса 1947 года, который шел в Доме офицеров флота двенадцать дней (с 12 по 23 ноября) и по результатам которого Йенеке бы осужден.Работа УФСБ России по Крыму и Севастополю проводится в рамках проекта "Без срока давности" с целью увековечить память жертв геноцида мирного населения в годы ВОВ и не допустить реабилитации нацизма.

https://crimea.ria.ru/20221123/mne-ne-dokladyvali-75-let-nazad-vynesli-prigovor-palachu-kryma-yeneke-1125464317.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым в великой отечественной войне, севастополь