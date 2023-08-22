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В Киеве надругались над памятником Амет-Хану Султану - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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В Киеве надругались над памятником Амет-Хану Султану
В Киеве надругались над памятником Амет-Хану Султану - РИА Новости Крым, 22.08.2023
В Киеве надругались над памятником Амет-Хану Султану
В Киеве неизвестные надругались над памятниками Героям Советского Союза, сорвав с них имена и звания, в их числе – бюст советскому летчику-асу, уроженцу Крыма... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T21:12
2023-08-22T21:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Киеве неизвестные надругались над памятниками Героям Советского Союза, сорвав с них имена и звания, в их числе – бюст советскому летчику-асу, уроженцу Крыма Амет-Хану Султану. Об этом сообщают украинские СМИ.Сообщается, что инцидент произошел в Печерском районе Киева, на Аллее воинской славы, где расположены бюсты выдающихся советских деятелей.Не стало букв в надписях званий и именах. Всего от вандалов пострадали шесть памятников. В их числе бюсты генералу Ивану Черняховскому, маршалу Павлу Рыбалко, космонавту Георгию Береговому, партизанам Сидору Ковпаку и Алексею Федорову, военному летчику Амет-Хану Султану.Отмечается, что полицейские осмотрели место происшествия и составили протокол. Проводится проверка, злоумышленников ищут, заверило украинское издание.Ранее в Киеве с монумента "Родина-Мать" сняли советский герб и установили украинский трезубец. Читайте также на РИА Новости Крым:"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировали Нет оправдания: в Крыму оценили замену герба на монументе "Родина-мать" "Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали
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новости, украина, декоммунизация, киев
В Киеве надругались над памятником Амет-Хану Султану

В Киеве исчезли надписи с памятников Героям Советского Союза

21:12 22.08.2023
 
© архивное фотоАмет-Хан Султан. Архивное фото
Амет-Хан Султан. Архивное фото
© архивное фото
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Киеве неизвестные надругались над памятниками Героям Советского Союза, сорвав с них имена и звания, в их числе – бюст советскому летчику-асу, уроженцу Крыма Амет-Хану Султану. Об этом сообщают украинские СМИ.
Сообщается, что инцидент произошел в Печерском районе Киева, на Аллее воинской славы, где расположены бюсты выдающихся советских деятелей.

"Металлические буквы с бюстов… выкрали неизвестные", – сообщили украинские СМИ со ссылкой на источник в нацполиции Украины.

Не стало букв в надписях званий и именах. Всего от вандалов пострадали шесть памятников. В их числе бюсты генералу Ивану Черняховскому, маршалу Павлу Рыбалко, космонавту Георгию Береговому, партизанам Сидору Ковпаку и Алексею Федорову, военному летчику Амет-Хану Султану.
Отмечается, что полицейские осмотрели место происшествия и составили протокол. Проводится проверка, злоумышленников ищут, заверило украинское издание.
Ранее в Киеве с монумента "Родина-Мать" сняли советский герб и установили украинский трезубец.
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