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Что ждет Украину и Зеленского в ближайшем будущем – прогноз политологов
Что ждет Украину и Зеленского в ближайшем будущем – прогноз политологов - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Что ждет Украину и Зеленского в ближайшем будущем – прогноз политологов
В ближайшем будущем Украина, скорее всего, будет разделена и перестанет существовать как государство, а ее нынешний президент Владимир Зеленский будет вынужден... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T17:47
2023-08-24T17:47
2023-08-24T17:47
мнения
украина
александр лазарев
сша
александр бедрицкий
политика
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В ближайшем будущем Украина, скорее всего, будет разделена и перестанет существовать как государство, а ее нынешний президент Владимир Зеленский будет вынужден бежать, по примеру лидера Афганистана Ашрафа Гани после ухода из этой страны американских войск. Такое мнение высказали политические эксперты в пресс-центре РИА Новости Крым на пресс-конференции, посвященной очередной годовщине независимости Украины.Украиной пожертвуют ради ТайваняТак, по мнению оппозиционного украинского политика, политолога Александра Лазарева, в определенный момент Украина просто перестанет быть интересна США как государство, которое необходимо во что бы то ни стало сохранить.Кроме того, убежден аналитик, в ближайшее время начнется конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе вокруг Тайваня, и "воевать на два фронта" американцы просто не смогут, поэтому принесут в жертву именно Украину.Пока же Штаты и коллективный Запад максимально используют Украину не только как таран против России, но и как большую "прачечную" по отмыванию колоссальных денежных сумм, значительная часть которых даже не доходит до Киева и оседает в карманах различных бизнес-структур, чиновников и военных на Западе, добавил политолог.Конфликт не закончится УкраинойДиректор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий также не видит будущего для Украины как государства. Тем не менее, по его мнению, для Запада этот конфликт носит такой же экзистенциальный характер, как и для России.По словам эксперта, специальная военная операция "по степени вовлеченности многих игроков уже становится глобальным конфликтом".Политолог Сергей Киселев в свою очередь выразил уверенность, что сохранение Украины как государства будет нести постоянную угрозу для России."Если, грубо говоря, останется один квадратный метр Украины, и на нем будет жить один украинец, он будет бороться с Россией. Поэтому у нас нет другого выбора и нет другого пути. И у тех, кто считает что Украина должна сохраниться, другого пути и выбора тоже нет. Поэтому ее будущее будет определять победитель. Оно уже вырисовывается. Несмотря на массовую поддержку Киева, мы видим, что на данный момент ситуация переламывается в нашу пользу", – полагает эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ готовятся оставить Харьков - прогноз военного экспертаПереломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВОЧто сдерживает Польшу от оккупации Западной Украины – политолог
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мнения, украина, александр лазарев, сша, александр бедрицкий, политика, владимир зеленский (президент украины)
Что ждет Украину и Зеленского в ближайшем будущем – прогноз политологов
Политологи: Украину ждет дефрагментация, а Зеленского – позорное бегство
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В ближайшем будущем Украина, скорее всего, будет разделена и перестанет существовать как государство, а ее нынешний президент Владимир Зеленский будет вынужден бежать, по примеру лидера Афганистана Ашрафа Гани после ухода из этой страны американских войск. Такое мнение высказали политические эксперты в пресс-центре РИА Новости Крым на пресс-конференции, посвященной очередной годовщине независимости Украины.
Украиной пожертвуют ради Тайваня
Так, по мнению оппозиционного украинского политика, политолога Александра Лазарева, в определенный момент Украина просто перестанет быть интересна США как государство, которое необходимо во что бы то ни стало сохранить.
"Украину фрагментируют, при активном участии Польши, которая является абсолютным вассалом США. Зачем сохранять два полностью зависимых государства, если можно их объединить, то есть взять, условно говоря, Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области и включить их в состав Польши?" – предположил эксперт.
Кроме того, убежден аналитик, в ближайшее время начнется конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе вокруг Тайваня, и "воевать на два фронта" американцы просто не смогут, поэтому принесут в жертву именно Украину.
"Уверен, что того же Зеленского ждет судьба президента Афганистана, который убегал, теряя по дороге выпадающие из карманов доллары", – прогнозирует Лазарев.
Пока же Штаты и коллективный Запад максимально используют Украину не только как таран против России, но и как большую "прачечную" по отмыванию колоссальных денежных сумм, значительная часть которых даже не доходит до Киева и оседает в карманах различных бизнес-структур, чиновников и военных на Западе, добавил политолог.
Конфликт не закончится Украиной
Директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий также не видит будущего для Украины как государства. Тем не менее, по его мнению, для Запада этот конфликт носит такой же экзистенциальный характер, как и для России.
"Сегодня Украина абсолютно по всем характеристикам подпадает под такое американское понятие как failed state – несостоявшееся государство. Поэтому Украина интересует Запад только в качестве инструмента. Да, Россия не может выйти из украинского конфликта – то есть только победа, по-другому никак. Но Запад находится в точно такой же зеркальной ситуации, и там есть свои определенные проблемы, которые делают их положение более уязвимым, чем положение России", – отметил политолог.
По словам эксперта, специальная военная операция "по степени вовлеченности многих игроков уже становится глобальным конфликтом".
"Полгать, что все закончится Украиной, для которой, я, честно говоря, будущего вообще не вижу, было бы очень большим оптимизмом", – считает Бедрицкий.
Политолог Сергей Киселев в свою очередь выразил уверенность, что сохранение Украины как государства будет нести постоянную угрозу для России.
"Если, грубо говоря, останется один квадратный метр Украины, и на нем будет жить один украинец, он будет бороться с Россией. Поэтому у нас нет другого выбора и нет другого пути. И у тех, кто считает что Украина должна сохраниться, другого пути и выбора тоже нет. Поэтому ее будущее будет определять победитель. Оно уже вырисовывается. Несмотря на массовую поддержку Киева, мы видим, что на данный момент ситуация переламывается в нашу пользу", – полагает эксперт.
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