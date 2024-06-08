https://crimea.ria.ru/20240608/v-dnepropetrovske-snosyat-monument-na-mogile-zaschitnikov-sevastopolya-1137962830.html
В Днепропетровске сносят монумент на могиле защитников Севастополя
В Днепропетровске сносят монумент на могиле защитников Севастополя - РИА Новости Крым, 08.06.2024
В Днепропетровске сносят монумент на могиле защитников Севастополя
Памятник на братской могиле защитников Севастополя сносят в Днепропетровске. Об этом сообщил историк Александр Ефимов. РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T16:21
2024-06-08T16:21
2024-06-08T16:26
декоммунизация
украина
днепр (город на украине)
днепропетровск
новости
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/08/1137961419_0:52:762:481_1920x0_80_0_0_d77e1d13b6e71ae6310be068e2919b5a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Памятник на братской могиле защитников Севастополя сносят в Днепропетровске. Об этом сообщил историк Александр Ефимов.По его данным, по состоянию на 13:50 пятницу 7 июня на монументе была повреждена табличка. Согласно представленным фото, она лежит поблизости с пантеоном. Рядом можно увидеть следы строительной техники.Севастопольское кладбище в ДнепропетровскеПамятник, созданный архитектором Олегом Петровым, был установлен в Севастопольском парке на центральной аллее к столетию обороны Севастополя в Крымской войне в 1955 году.Севастопольский парк в нагорной части Днепра является городским пантеоном. После событий Крымской войны в этой части главного городского холма хоронили екатеринославцев. Здесь покоятся знаменитый промышленник и меценат Александр Поль, русская писательница Анна Валуева-Мунт.Во время Крымской войны город Екатеринослав был первым крупным губернским центром к северу от Крымского полуострова. Он стал стратегически важным тыловым центром. Здесь располагались военные части перед отправкой на фронт, отсюда в Крым шли поставки хлеба, лошадей и медикаментов. С 1854 года через Екатеринослав и днепровскую переправу отправлялись из Центральной России на Юг десятки тысяч подвод с продовольствием и оружием.Кроме того, на территории Екатеринослава были развернуты временные военные госпиталя. Умерших от ран солдат, матросов и офицеров хоронили неподалеку от главного госпиталя, на юго-восточном склоне главного городского холма.На этом кладбище, получившем в последствие название "кладбище Севастопольцев", последний приют нашли по разным данным от 10 до 40 тысяч человек. Среди захороненных были как русские, так и иностранцы - военнопленные англичане, французы, турки из союзнического экспедиционного корпуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Европа и Украина воюют с памятникамиСтолыпин "на обмен" - политолог оценил новую идею КиеваМонумент участникам Январского восстания 1918 года снесли в Киеве
https://crimea.ria.ru/20200204/V-Odesse-demontirovali-barelef-marshalu-Zhukovu-1117920308.html
украина
днепр (город на украине)
днепропетровск
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/08/1137961419_0:0:762:573_1920x0_80_0_0_937ed020b0b521158334619319b5b88b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
декоммунизация, украина, днепр (город на украине), днепропетровск, новости, севастополь
В Днепропетровске сносят монумент на могиле защитников Севастополя
В Днепре сносят монумент на братской могиле защитников Севастополя 1855-1856 годов
16:21 08.06.2024 (обновлено: 16:26 08.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Памятник на братской могиле защитников Севастополя сносят в Днепропетровске. Об этом сообщил историк Александр Ефимов.
"В Днепропетровске в Севастопольском парке на братской могиле повредили памятник защитникам города, умерших в 1855-56 годах в госпиталях Екатеринослава", – написал в социальной сети Ефимов.
По его данным, по состоянию на 13:50 пятницу 7 июня на монументе была повреждена табличка. Согласно представленным фото, она лежит поблизости с пантеоном. Рядом можно увидеть следы строительной техники.
Севастопольское кладбище в Днепропетровске
Памятник, созданный архитектором Олегом Петровым, был установлен в Севастопольском парке на центральной аллее к столетию обороны Севастополя в Крымской войне в 1955 году.
Севастопольский парк в нагорной части Днепра является городским пантеоном. После событий Крымской войны в этой части главного городского холма хоронили екатеринославцев. Здесь покоятся знаменитый промышленник и меценат Александр Поль, русская писательница Анна Валуева-Мунт.
Во время Крымской войны город Екатеринослав был первым крупным губернским центром к северу от Крымского полуострова. Он стал стратегически важным тыловым центром. Здесь располагались военные части перед отправкой на фронт, отсюда в Крым шли поставки хлеба, лошадей и медикаментов. С 1854 года через Екатеринослав и днепровскую переправу отправлялись из Центральной России на Юг десятки тысяч подвод с продовольствием и оружием.
Кроме того, на территории Екатеринослава были развернуты временные военные госпиталя. Умерших от ран солдат, матросов и офицеров хоронили неподалеку от главного госпиталя, на юго-восточном склоне главного городского холма.
На этом кладбище, получившем в последствие название "кладбище Севастопольцев", последний приют нашли по разным данным от 10 до 40 тысяч человек. Среди захороненных были как русские, так и иностранцы - военнопленные англичане, французы, турки из союзнического экспедиционного корпуса.
Читайте также на РИА Новости Крым: