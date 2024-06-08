https://crimea.ria.ru/20240608/v-dnepropetrovske-snosyat-monument-na-mogile-zaschitnikov-sevastopolya-1137962830.html

В Днепропетровске сносят монумент на могиле защитников Севастополя

В Днепропетровске сносят монумент на могиле защитников Севастополя - РИА Новости Крым, 08.06.2024

В Днепропетровске сносят монумент на могиле защитников Севастополя

Памятник на братской могиле защитников Севастополя сносят в Днепропетровске. Об этом сообщил историк Александр Ефимов. РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T16:21

2024-06-08T16:21

2024-06-08T16:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Памятник на братской могиле защитников Севастополя сносят в Днепропетровске. Об этом сообщил историк Александр Ефимов.По его данным, по состоянию на 13:50 пятницу 7 июня на монументе была повреждена табличка. Согласно представленным фото, она лежит поблизости с пантеоном. Рядом можно увидеть следы строительной техники.Севастопольское кладбище в ДнепропетровскеПамятник, созданный архитектором Олегом Петровым, был установлен в Севастопольском парке на центральной аллее к столетию обороны Севастополя в Крымской войне в 1955 году.Севастопольский парк в нагорной части Днепра является городским пантеоном. После событий Крымской войны в этой части главного городского холма хоронили екатеринославцев. Здесь покоятся знаменитый промышленник и меценат Александр Поль, русская писательница Анна Валуева-Мунт.Во время Крымской войны город Екатеринослав был первым крупным губернским центром к северу от Крымского полуострова. Он стал стратегически важным тыловым центром. Здесь располагались военные части перед отправкой на фронт, отсюда в Крым шли поставки хлеба, лошадей и медикаментов. С 1854 года через Екатеринослав и днепровскую переправу отправлялись из Центральной России на Юг десятки тысяч подвод с продовольствием и оружием.Кроме того, на территории Екатеринослава были развернуты временные военные госпиталя. Умерших от ран солдат, матросов и офицеров хоронили неподалеку от главного госпиталя, на юго-восточном склоне главного городского холма.На этом кладбище, получившем в последствие название "кладбище Севастопольцев", последний приют нашли по разным данным от 10 до 40 тысяч человек. Среди захороненных были как русские, так и иностранцы - военнопленные англичане, французы, турки из союзнического экспедиционного корпуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Европа и Украина воюют с памятникамиСтолыпин "на обмен" - политолог оценил новую идею КиеваМонумент участникам Январского восстания 1918 года снесли в Киеве

https://crimea.ria.ru/20200204/V-Odesse-demontirovali-barelef-marshalu-Zhukovu-1117920308.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

декоммунизация, украина, днепр (город на украине), днепропетровск, новости, севастополь