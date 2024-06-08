Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске сносят монумент на могиле защитников Севастополя - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240608/v-dnepropetrovske-snosyat-monument-na-mogile-zaschitnikov-sevastopolya-1137962830.html
В Днепропетровске сносят монумент на могиле защитников Севастополя
В Днепропетровске сносят монумент на могиле защитников Севастополя - РИА Новости Крым, 08.06.2024
В Днепропетровске сносят монумент на могиле защитников Севастополя
Памятник на братской могиле защитников Севастополя сносят в Днепропетровске. Об этом сообщил историк Александр Ефимов. РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T16:21
2024-06-08T16:26
декоммунизация
украина
днепр (город на украине)
днепропетровск
новости
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/08/1137961419_0:52:762:481_1920x0_80_0_0_d77e1d13b6e71ae6310be068e2919b5a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Памятник на братской могиле защитников Севастополя сносят в Днепропетровске. Об этом сообщил историк Александр Ефимов.По его данным, по состоянию на 13:50 пятницу 7 июня на монументе была повреждена табличка. Согласно представленным фото, она лежит поблизости с пантеоном. Рядом можно увидеть следы строительной техники.Севастопольское кладбище в ДнепропетровскеПамятник, созданный архитектором Олегом Петровым, был установлен в Севастопольском парке на центральной аллее к столетию обороны Севастополя в Крымской войне в 1955 году.Севастопольский парк в нагорной части Днепра является городским пантеоном. После событий Крымской войны в этой части главного городского холма хоронили екатеринославцев. Здесь покоятся знаменитый промышленник и меценат Александр Поль, русская писательница Анна Валуева-Мунт.Во время Крымской войны город Екатеринослав был первым крупным губернским центром к северу от Крымского полуострова. Он стал стратегически важным тыловым центром. Здесь располагались военные части перед отправкой на фронт, отсюда в Крым шли поставки хлеба, лошадей и медикаментов. С 1854 года через Екатеринослав и днепровскую переправу отправлялись из Центральной России на Юг десятки тысяч подвод с продовольствием и оружием.Кроме того, на территории Екатеринослава были развернуты временные военные госпиталя. Умерших от ран солдат, матросов и офицеров хоронили неподалеку от главного госпиталя, на юго-восточном склоне главного городского холма.На этом кладбище, получившем в последствие название "кладбище Севастопольцев", последний приют нашли по разным данным от 10 до 40 тысяч человек. Среди захороненных были как русские, так и иностранцы - военнопленные англичане, французы, турки из союзнического экспедиционного корпуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Европа и Украина воюют с памятникамиСтолыпин "на обмен" - политолог оценил новую идею КиеваМонумент участникам Январского восстания 1918 года снесли в Киеве
https://crimea.ria.ru/20200204/V-Odesse-demontirovali-barelef-marshalu-Zhukovu-1117920308.html
украина
днепр (город на украине)
днепропетровск
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/08/1137961419_0:0:762:573_1920x0_80_0_0_937ed020b0b521158334619319b5b88b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
декоммунизация, украина, днепр (город на украине), днепропетровск, новости, севастополь
В Днепропетровске сносят монумент на могиле защитников Севастополя

В Днепре сносят монумент на братской могиле защитников Севастополя 1855-1856 годов

16:21 08.06.2024 (обновлено: 16:26 08.06.2024)
 
© ТГ-канал Анатолий ШарийРазрушенный памятник севастопольцам
Разрушенный памятник севастопольцам
© ТГ-канал Анатолий Шарий
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Памятник на братской могиле защитников Севастополя сносят в Днепропетровске. Об этом сообщил историк Александр Ефимов.
"В Днепропетровске в Севастопольском парке на братской могиле повредили памятник защитникам города, умерших в 1855-56 годах в госпиталях Екатеринослава", – написал в социальной сети Ефимов.
По его данным, по состоянию на 13:50 пятницу 7 июня на монументе была повреждена табличка. Согласно представленным фото, она лежит поблизости с пантеоном. Рядом можно увидеть следы строительной техники.

Севастопольское кладбище в Днепропетровске

Памятник, созданный архитектором Олегом Петровым, был установлен в Севастопольском парке на центральной аллее к столетию обороны Севастополя в Крымской войне в 1955 году.
Севастопольский парк в нагорной части Днепра является городским пантеоном. После событий Крымской войны в этой части главного городского холма хоронили екатеринославцев. Здесь покоятся знаменитый промышленник и меценат Александр Поль, русская писательница Анна Валуева-Мунт.
Во время Крымской войны город Екатеринослав был первым крупным губернским центром к северу от Крымского полуострова. Он стал стратегически важным тыловым центром. Здесь располагались военные части перед отправкой на фронт, отсюда в Крым шли поставки хлеба, лошадей и медикаментов. С 1854 года через Екатеринослав и днепровскую переправу отправлялись из Центральной России на Юг десятки тысяч подвод с продовольствием и оружием.
Кроме того, на территории Екатеринослава были развернуты временные военные госпиталя. Умерших от ран солдат, матросов и офицеров хоронили неподалеку от главного госпиталя, на юго-восточном склоне главного городского холма.
На этом кладбище, получившем в последствие название "кладбище Севастопольцев", последний приют нашли по разным данным от 10 до 40 тысяч человек. Среди захороненных были как русские, так и иностранцы - военнопленные англичане, французы, турки из союзнического экспедиционного корпуса.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Для чего Европа и Украина воюют с памятниками
Столыпин "на обмен" - политолог оценил новую идею Киева
Монумент участникам Январского восстания 1918 года снесли в Киеве
В Одессе сносят памятник маршалу Жукову
4 февраля 2020, 16:39
В Одессе демонтировали барельеф маршалу Жукову
 
ДекоммунизацияУкраинаДнепр (город на Украине)ДнепропетровскНовостиСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:41В Совфеде назвали условия для изменения политики США к Украине
17:13На Аллее звезд в Керчи открыли новые звезды с именами народных артистов
16:4217-летний водитель "ЗАЗ-1140" врезался в дерево: погиб 16-летний пассажир
16:21В Днепропетровске сносят монумент на могиле защитников Севастополя
16:06Генералы ВСУ скрывают потерю Работино и Крынок – депутат рады
15:29В Херсонской области объявлен траур по погибшим в Садовом
15:00По Земле ударили тяжелые солнечные частицы
14:46Почему саммит в Швейцарии обречен на провал
14:30Армия России громит врага: ВСУ потеряли 1600 боевиков
13:51Россиянин и еще трое заложников освобождены в секторе Газа
13:38Глубоко эшелонированную систему ПВО создают в Херсонской области
13:19Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ
13:05Фицо оценил "добро" Запада на удары по России
12:39На Украине для экономии отменяют и сокращают маршруты пригородных поездов
12:11В убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его концертный директор – СК
12:06Виновник смертельного ДТП с четырьмя машинами в Керчи пойдет под суд
11:47В Германии сделали дерзкое заявление о мире на Украине
11:20Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Садовое Херсонской области
11:15В ЛНР 8 июня объявлен траур
11:07В минздраве ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Луганска
Лента новостейМолния