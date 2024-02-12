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Столыпин "на обмен" - политолог оценил новую идею Киева - РИА Новости Крым, 12.02.2024
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Столыпин "на обмен" - политолог оценил новую идею Киева
Столыпин "на обмен" - политолог оценил новую идею Киева - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Столыпин "на обмен" - политолог оценил новую идею Киева
Идея об обмене останков Петра Столыпина на пленных боевиков ВСУ является абсурдной, она свидетельствует о деградации украинского общества и имеет конечной целью РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T12:34
2024-02-12T12:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Идея об обмене останков Петра Столыпина на пленных боевиков ВСУ является абсурдной, она свидетельствует о деградации украинского общества и имеет конечной целью вовсе не спасение плененных украинцев, а возвращение их на поле боя, на фоне колоссальных потерь украинской стороны. Такое мнение РИА Новости Крым выразил научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Журавлев.Обменять останки похороненного на территории Киево-Печерской лавры российского государственного деятеля Петра Столыпина на пленных боевиков ВСУ накануне предложил директор лавры Максим Остапенко.По его мнению, такая попытка шантажа - еще одно доказательство абсолютной деградации украинского общества. На фоне предыдущих заявлений о необходимости уничтожения жителей Крыма, "шабаша" на могиле Ватутина, когда в Киеве снесли памятник своему освободителю, и других многочисленных примеров украинского сумасшествия, новое предложение уже не удивляет."От тех идей, которые генерируют на Украине, даже Гитлер, наверное, переворачивается в гробу. При всем том, что он был зверем. А тут перед нами вообще просто какие-то пиявки. Но самое страшное, что они искренне верят в возможность такого обмена. Это становится для них естественным состоянием. И с тем же успехом они могут предложить выкопать "на обмен" князей древней Руси", - продолжает политолог.При этом эксперт убежден, что такая идея "обмена" никак не связана с желанием спасти собственных граждан: на фоне колоссальных потерь ВСУ на линии боевого соприкосновения Киеву нужны люди, которых снова отправят на фронт, чтобы противостоять России."Это не является заботой о пленных. Им просто нужны эти солдаты. Украина хочет менять мертвецов на своих солдат, уже заранее приговоренных ею к гибели во имя интересов Запада и киевской верхушки", - заключил собеседник агентства.Петр Аркаедьевич Столыпин (14 апреля 1862 - 5 сентября 1911) - российский государственный деятель, статс-секретарь Его Императорского Величества, действительный статский советник, министр внутренних дел и председатель Совета министров (1906—1911), член Государственного совета (1907—1911). В российской истории начала XX века известен в первую очередь как реформатор и государственный деятель, сыгравший значительную роль в подавлении революции 1905—1907 годов. Похоронен на территории Киево-Печерской Лавры.На Украине отношение к Столыпину неоднозначное. Еще в 2012 году комиссия Киевсовета отказалась принимать от России в подарок памятник в его честь, ссылаясь на то, что Столыпин своими реформами якобы "уничтожил украинское крестьянство, украинские традиции, вынудил значительную часть украинцев переехать в Сибирь, таким образом обескровив украинские земли".Читайте также на РИА Новости Крым:Во Львове пытались похитить прах советского разведчика Николая Кузнецова"Незалэжная" кухня: как украинцы борщ делили и консервы крутилиНа Украине перестанут сажать насильников и грабителей - новый закон
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украина, мнения, история, дмитрий журавлев, общество, обмен пленными, петр столыпин , киево-печерская лавра, новости
Столыпин "на обмен" - политолог оценил новую идею Киева

Украина хочет менять мертвецов на приговоренных ею к гибели - политолог Журавлев

12:34 12.02.2024 (обновлено: 12:36 12.02.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПамятника Петру Столыпину
Памятника Петру Столыпину - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Идея об обмене останков Петра Столыпина на пленных боевиков ВСУ является абсурдной, она свидетельствует о деградации украинского общества и имеет конечной целью вовсе не спасение плененных украинцев, а возвращение их на поле боя, на фоне колоссальных потерь украинской стороны. Такое мнение РИА Новости Крым выразил научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Журавлев.
Обменять останки похороненного на территории Киево-Печерской лавры российского государственного деятеля Петра Столыпина на пленных боевиков ВСУ накануне предложил директор лавры Максим Остапенко.
"Конечно, это абсолютное варварство, но в целом подходы не меняются: Украина на каждом шагу пытается прибегать к дешевому шантажу, как избалованный подросток. Сейчас они добрались до костей - казалось то, что вообще невозможно продать или купить, уже пошло в ход. Некая система, исходящая из того, что люди только они, а больше никто", - оценивает Журавлев предложение Остапенко.
По его мнению, такая попытка шантажа - еще одно доказательство абсолютной деградации украинского общества. На фоне предыдущих заявлений о необходимости уничтожения жителей Крыма, "шабаша" на могиле Ватутина, когда в Киеве снесли памятник своему освободителю, и других многочисленных примеров украинского сумасшествия, новое предложение уже не удивляет.
"От тех идей, которые генерируют на Украине, даже Гитлер, наверное, переворачивается в гробу. При всем том, что он был зверем. А тут перед нами вообще просто какие-то пиявки. Но самое страшное, что они искренне верят в возможность такого обмена. Это становится для них естественным состоянием. И с тем же успехом они могут предложить выкопать "на обмен" князей древней Руси", - продолжает политолог.
При этом эксперт убежден, что такая идея "обмена" никак не связана с желанием спасти собственных граждан: на фоне колоссальных потерь ВСУ на линии боевого соприкосновения Киеву нужны люди, которых снова отправят на фронт, чтобы противостоять России.
"Это не является заботой о пленных. Им просто нужны эти солдаты. Украина хочет менять мертвецов на своих солдат, уже заранее приговоренных ею к гибели во имя интересов Запада и киевской верхушки", - заключил собеседник агентства.
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Петр Аркаедьевич Столыпин (14 апреля 1862 - 5 сентября 1911) - российский государственный деятель, статс-секретарь Его Императорского Величества, действительный статский советник, министр внутренних дел и председатель Совета министров (1906—1911), член Государственного совета (1907—1911). В российской истории начала XX века известен в первую очередь как реформатор и государственный деятель, сыгравший значительную роль в подавлении революции 1905—1907 годов. Похоронен на территории Киево-Печерской Лавры.
На Украине отношение к Столыпину неоднозначное. Еще в 2012 году комиссия Киевсовета отказалась принимать от России в подарок памятник в его честь, ссылаясь на то, что Столыпин своими реформами якобы "уничтожил украинское крестьянство, украинские традиции, вынудил значительную часть украинцев переехать в Сибирь, таким образом обескровив украинские земли".
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