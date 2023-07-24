https://crimea.ria.ru/20230724/vo-lvove-pytalis-pokhitit-prakh-sovetskogo-razvedchika-nikolaya-kuznetsova-1130269213.html

Во Львове пытались похитить прах советского разведчика Николая Кузнецова

Во Львове пытались похитить прах советского разведчика Николая Кузнецова - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Во Львове пытались похитить прах советского разведчика Николая Кузнецова

Неизвестные во Львове пытались похитить прах выдающегося советского разведчика Николая Кузнецова. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Львова Андрей... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T15:25

2023-07-24T15:25

2023-07-24T15:25

история

вандализм

украина

львов

николай кузнецов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Неизвестные во Львове пытались похитить прах выдающегося советского разведчика Николая Кузнецова. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Львова Андрей Садовой.Прочитав эти строки, большинство здравомыслящих читателей возмутятся этим, казалось бы, актом вандализма. Кому в здравом уме могло понадобиться воровать из могилы – не награды, не ценности, а прах? Но не все так однозначно.Дело в том, что останки Героя Советского Союза Николая Кузнецова вот уже несколько лет являются предметом торга. Потомки героического разведчика пытаются добиться права перезахоронить его на родине, в Екатеринбурге. Прошли все украинские суды, вплоть до Верховного, и все суды – выиграли. Но… на Украине прав тот, у кого больше прав.Линия разломаДля одних он – легендарный советский разведчик и герой Советского Союза, для других – просто "Кузнєцов" и агент НКВД.Российские СМИ, упоминая его фамилию, перечисляют и его самые известные подвиги: ликвидацию 11-ти фашистских генералов - верхушки рейхскомиссариата Украина; добычу информации о бункере Гитлера в Виннице, о предстоящем наступлении немцев на Курской дуге, о покушении на лидеров Тройки в ходе предстоящей конференции в Тегеране. И так далее, и так далее.Украинские СМИ в лучшем случае не пишут о нем ничего.По одним источникам, он погиб 9 марта 1944 года во время перестрелки с отрядом УПА. По другим – просто и лаконично: "загинув".Вот так линии, разделяющие два братских славянских народа – русский и украинский – прошли по судьбе погибшего героя. Русского человека, освобождавшего Украину от фашистов.В 1960-м году прах Николая Кузнецова нашли в месте гибели поисковики под руководством его боевого соратника Николая Струтинского. Он был торжественно перезахоронен на Холме Славы во Львове.В советские годы его почитали, к могиле приносили цветы, посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. А вот в постсоветской Украине почитать стали тех, кто его когда-то убил, - националистов из УПА. Могила Кузнецова стала подвергаться акциям вандализма: на ней писали гадости, неравнодушные жители их отчищали, но они появлялись снова и снова. В 2017-м году с могилы сбили буквы и цифры, означающие даты рождения и смерти. В 2018 –м памятник несколько раз пачкали желтой краской и фотографировали. Кто-то его после этого неизменно отмывал.В мае 2022 года был демонтирован памятник Николаю Кузнецову в Ровно. Бронзовую скульптуру, установленную во Львове напротив здания Львовэнерго, удалось перевезти на малую родину разведчика - в город Талица Екатеринбургской области.В прошлом году вандализм во Львове вышел на государственный уровень: останки похороненных на Холме Славы героев Великой Отечественной войны было решено перезахоронить, а на их место хоронить убитых в зоне СВО боевиков.Перезахоронить нельзя похититьПлемянница Героя Советского Союза Маргарита Брюханова много раз обращалась в мэрию Львова с просьбой позволить перезахоронить Кузнецова на родине, в Екатеринбурге. Отчаявшись получить ответ, в 2020 году она подала заявление в суд. Ее поддержали и в администрации Екатеринбурга, и в Российском МИДе. Она дошла до самой высшей инстанции в государстве - и выиграла. Верховный суд Украины обязал городские власти Львова передать останки Николая Кузнецова родственникам. Но не тут-то было.22 октября Исполнительный комитет Городского совета Львова единогласно отклонил требование Верховного суда Украины. Это в других странах исполнительная власть обязана исполнять решения суда. На Украине она, получается, может их отменять. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что прах Кузнецова они согласны обменять на украинских военнопленных и "мучеников совести" - граждан Украины, обвиняемых в организации терактов в России. Так останки Кузнецова стали предметом торга.Получается, разбирательство зашло в тупик: власти Львова исполнять решение суда отказались, и никто на Украине сейчас не будет этого добиваться. Можно выходить на уровень международных судов, но какой в этом смысл, если все эти решения отменяет Львовский городской совет под руководством Садового.В 2021-м году украинские СМИ уже писали о том, что под могилу "агента НКВД Кузнєцова" был совершен подкоп. Нынешняя попытка на фоне всех этих событий не кажется такой уж абсурдной. Абсурдным скорее является тот факт, что родственники не могут защитить своего героя от вандалов другим, более цивилизованным способом.Читайте также на РИА Новости Крым"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировалиНавел минометы на гумкоридор: украинский боевик получил 15 лет колонииСевастополь простился с погибшим на Запорожском направлении героем СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, вандализм, украина, львов, николай кузнецов