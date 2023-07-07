https://crimea.ria.ru/20230707/sevastopol-prostilsya-s-pogibshim-na-zaporozhskom-napravlenii-geroem-svo-1129888653.html

Севастополь простился с погибшим на Запорожском направлении героем СВО

Севастополь простился с погибшим на Запорожском направлении героем СВО - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Севастополь простился с погибшим на Запорожском направлении героем СВО

В пятницу в Севастополе простились с погибшим героем спецоперации, гвардии старшим сержантом Андреем Костяновым, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T17:32

2023-07-07T17:32

2023-07-07T17:32

севастополь

михаил развожаев

сво

общество

утраты

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в Севастополе простились с погибшим героем спецоперации, гвардии старшим сержантом Андреем Костяновым, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Андрей Николаевич погиб, выполняя поставленные задачи спецоперации на Запорожском направлении", - сообщил губернатор.Андрей Костянов родился в крымском поселке Советское. Отучился на механизатора. С 2015 по 2016 год служил гранатометчиком в 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты. Потом возглавил десантно-штурмовое отделение десантно-штурмового взвода.Награжден медалью "Участнику военной операции в Сирии" и медалью "За воинскую доблесть II степени".Накануне Севастополь простился с двумя погибшими героями спецоперации - разведчиком-пулеметчиком гвардейской бригады береговой обороны Романом Герасимуком и корабельным фельдшером ЧФ Константином Пепеляевым. Читайте также на РИА Новости Крым:Буду молиться о товарищах: воспоминания бойца с Кинбурнской косыВ Керчи простились с героем СВО Сергеем ВасиленкоПутин присвоил вертолетному полку в Крыму наименование гвардейского

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севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, сво, общество, утраты, новости крыма