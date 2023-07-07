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Севастополь простился с погибшим на Запорожском направлении героем СВО - РИА Новости Крым, 07.07.2023
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Севастополь простился с погибшим на Запорожском направлении героем СВО
Севастополь простился с погибшим на Запорожском направлении героем СВО - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Севастополь простился с погибшим на Запорожском направлении героем СВО
В пятницу в Севастополе простились с погибшим героем спецоперации, гвардии старшим сержантом Андреем Костяновым, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T17:32
2023-07-07T17:32
севастополь
михаил развожаев
сво
общество
утраты
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в Севастополе простились с погибшим героем спецоперации, гвардии старшим сержантом Андреем Костяновым, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Андрей Николаевич погиб, выполняя поставленные задачи спецоперации на Запорожском направлении", - сообщил губернатор.Андрей Костянов родился в крымском поселке Советское. Отучился на механизатора. С 2015 по 2016 год служил гранатометчиком в 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты. Потом возглавил десантно-штурмовое отделение десантно-штурмового взвода.Награжден медалью "Участнику военной операции в Сирии" и медалью "За воинскую доблесть II степени".Накануне Севастополь простился с двумя погибшими героями спецоперации - разведчиком-пулеметчиком гвардейской бригады береговой обороны Романом Герасимуком и корабельным фельдшером ЧФ Константином Пепеляевым. Читайте также на РИА Новости Крым:Буду молиться о товарищах: воспоминания бойца с Кинбурнской косыВ Керчи простились с героем СВО Сергеем ВасиленкоПутин присвоил вертолетному полку в Крыму наименование гвардейского
https://crimea.ria.ru/20230629/v-kerchi-otkryli-memorialnuyu-dosku-pogibshemu-na-kreysere-moskva-geroyu-1129729133.html
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, михаил развожаев, сво, общество, утраты, новости крыма
Севастополь простился с погибшим на Запорожском направлении героем СВО

Развожаев: в Севастополе простились с героем спецоперации Андреем Костяновым

17:32 07.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Насыров / Перейти в фотобанкСвечи и гвоздики
Свечи и гвоздики - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Алексей Насыров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в Севастополе простились с погибшим героем спецоперации, гвардии старшим сержантом Андреем Костяновым, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Андрей Николаевич погиб, выполняя поставленные задачи спецоперации на Запорожском направлении", - сообщил губернатор.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с героем СВО гвардии старшим сержантом Андреем Костяновым
В Севастополе простились с героем СВО гвардии старшим сержантом Андреем Костяновым
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе простились с героем СВО гвардии старшим сержантом Андреем Костяновым
Андрей Костянов родился в крымском поселке Советское. Отучился на механизатора. С 2015 по 2016 год служил гранатометчиком в 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты. Потом возглавил десантно-штурмовое отделение десантно-штурмового взвода.
Награжден медалью "Участнику военной операции в Сирии" и медалью "За воинскую доблесть II степени".
Накануне Севастополь простился с двумя погибшими героями спецоперации - разведчиком-пулеметчиком гвардейской бригады береговой обороны Романом Герасимуком и корабельным фельдшером ЧФ Константином Пепеляевым.
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