https://crimea.ria.ru/20230706/sevastopol-prostilsya-s-dvumya-geroyami-spetsoperatsii--1129868088.html

Севастополь простился с двумя героями спецоперации

Севастополь простился с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Севастополь простился с двумя героями спецоперации

В Севастополе простились с двумя героями - разведчиком-пулеметчиком гвардейской бригады береговой обороны Романом Герасимуком и корабельным фельдшером ЧФ... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T19:43

2023-07-06T19:43

2023-07-06T19:43

севастополь

утраты

михаил развожаев

подвиги героев

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями - разведчиком-пулеметчиком гвардейской бригады береговой обороны Романом Герасимуком и корабельным фельдшером ЧФ Константином Пепеляевым, которые погибли в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развоаев.Уроженец села Ладыжинка Черкасской области Роман Герасимук жил в Севастополе с 90-х, работая правоохранительных органах. Весной 2022 года он подписал контракт и отправился добровольцем защищать Донбасс. Погиб, выполняя задачи СВО, в Херсонской области, в районе п. Белогрудный.Константин Пепеляев родился в Краснокамске Пермского края, где окончил медучилище, до 2008 года работал в медицинских учреждениях. В 2009 году пошел на воинскую службу по контракту. В Севастополе служил с 2010 года, был фельдшером на нескольких кораблях Черноморского флота. В ходе СВО был прикомандирован к подразделению морской пехоты, которое обороняло позиции в Запорожской области. Скончался в госпитале от полученных на Ореховском направлении тяжелых ран.1 июля в Севастополе простились с погибшими в боях героями СВО Евгением Селютиным и Игорем Мамеем. Читайте также на РИА Новости Крым:Буду молиться о товарищах: воспоминания бойца с Кинбурнской косыПатрушев перечислил задачи для обеспечения безопасности Юга России Светлана Сурганова: правда и Победа будет за нами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, утраты, михаил развожаев, подвиги героев, сво, новости крыма, общество