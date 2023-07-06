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Севастополь простился с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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Севастополь простился с двумя героями спецоперации
Севастополь простился с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Севастополь простился с двумя героями спецоперации
В Севастополе простились с двумя героями - разведчиком-пулеметчиком гвардейской бригады береговой обороны Романом Герасимуком и корабельным фельдшером ЧФ... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T19:43
2023-07-06T19:43
севастополь
утраты
михаил развожаев
подвиги героев
сво
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями - разведчиком-пулеметчиком гвардейской бригады береговой обороны Романом Герасимуком и корабельным фельдшером ЧФ Константином Пепеляевым, которые погибли в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развоаев.Уроженец села Ладыжинка Черкасской области Роман Герасимук жил в Севастополе с 90-х, работая правоохранительных органах. Весной 2022 года он подписал контракт и отправился добровольцем защищать Донбасс. Погиб, выполняя задачи СВО, в Херсонской области, в районе п. Белогрудный.Константин Пепеляев родился в Краснокамске Пермского края, где окончил медучилище, до 2008 года работал в медицинских учреждениях. В 2009 году пошел на воинскую службу по контракту. В Севастополе служил с 2010 года, был фельдшером на нескольких кораблях Черноморского флота. В ходе СВО был прикомандирован к подразделению морской пехоты, которое обороняло позиции в Запорожской области. Скончался в госпитале от полученных на Ореховском направлении тяжелых ран.1 июля в Севастополе простились с погибшими в боях героями СВО Евгением Селютиным и Игорем Мамеем. Читайте также на РИА Новости Крым:Буду молиться о товарищах: воспоминания бойца с Кинбурнской косыПатрушев перечислил задачи для обеспечения безопасности Юга России Светлана Сурганова: правда и Победа будет за нами
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, утраты, михаил развожаев, подвиги героев, сво, новости крыма, общество
Севастополь простился с двумя героями спецоперации

В Севастополе простились с пулеметчиком Герасимуком и корабельным фельдшером Пепеляевым

19:43 06.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛампада
Лампада - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями - разведчиком-пулеметчиком гвардейской бригады береговой обороны Романом Герасимуком и корабельным фельдшером ЧФ Константином Пепеляевым, которые погибли в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развоаев.
"Сегодня в Севастополе проводили в последний путь двух воинов: разведчика-пулеметчика разведывательного отделения 126-ой отдельной гвардейской бригады береговой обороны, казака хуторского казачьего общества "Севастопольская пластунская сотня" Романа Васильевича Герасимука и главного корабельного старшину, фельдшера морского тральщика Константина Васильевича Пепеляева", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Уроженец села Ладыжинка Черкасской области Роман Герасимук жил в Севастополе с 90-х, работая правоохранительных органах. Весной 2022 года он подписал контракт и отправился добровольцем защищать Донбасс. Погиб, выполняя задачи СВО, в Херсонской области, в районе п. Белогрудный.
© Telegram Михаил РазвожаевРазведчик-пулеметчик гвардейской бригады береговой обороны Роман Герасимук
Разведчик-пулеметчик гвардейской бригады береговой обороны Роман Герасимук
© Telegram Михаил Развожаев
Разведчик-пулеметчик гвардейской бригады береговой обороны Роман Герасимук
Константин Пепеляев родился в Краснокамске Пермского края, где окончил медучилище, до 2008 года работал в медицинских учреждениях. В 2009 году пошел на воинскую службу по контракту. В Севастополе служил с 2010 года, был фельдшером на нескольких кораблях Черноморского флота. В ходе СВО был прикомандирован к подразделению морской пехоты, которое обороняло позиции в Запорожской области. Скончался в госпитале от полученных на Ореховском направлении тяжелых ран.
© Telegram Михаил РазвожаевГлавный корабельный старшина, фельдшер морского тральщика Константин Пепеляев
Главный корабельный старшина, фельдшер морского тральщика Константин Пепеляев
© Telegram Михаил Развожаев
Главный корабельный старшина, фельдшер морского тральщика Константин Пепеляев
1 июля в Севастополе простились с погибшими в боях героями СВО Евгением Селютиным и Игорем Мамеем.
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СевастопольУтратыМихаил РазвожаевПодвиги героевСВОНовости КрымаОбщество
 
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