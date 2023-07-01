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В Севастополе простились с погибшими героями СВО
В Севастополе простились с погибшими героями СВО - РИА Новости Крым, 01.07.2023
В Севастополе простились с погибшими героями СВО
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации – старшим сержантом Евгением Селютиным и старшиной минометной батареи Игорем Мамеем. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T11:52
2023-07-01T11:52
2023-07-01T11:52
севастополь
михаил развожаев
сво
подвиги героев
утраты
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями спецоперации – старшим сержантом Евгением Селютиным и старшиной минометной батареи Игорем Мамеем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня проводили в последний путь двух наших воинов – Евгения Ивановича Селютина, гвардии старшего сержанта, старшего оператора-дешифровщика разведроты 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, и старшину минометной батареи 5 мотострелкового батальона Игоря Витальевича Мамей", - написал он в своем Telegram-канале.Евгений Иванович родился в селе А-Коса Ростовской области, затем переехал в Севастополь. Здесь проходил военную службу, завел семью.Игорь Витальевич родился в Молдавии. Много лет отдал военной службе, переехал в Севастополь.Ранее в Севастополе простились со старшим сержантом Алексеем Овчаровым. Он родился и вырос в Севастополе. До спецоперации работал продавцом в строительном торговом центре, после - стал стрелком мотострелковой роты мотострелкового батальона. Героически погиб в боях за Донбасс.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшим в Донбассе героем СВОКерчь простилась в героем СВО Денисом УдовиченкоВ России простились с погибшими в ДНР саперами МЧС
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, сво, подвиги героев, утраты, общество
В Севастополе простились с погибшими героями СВО
В Севастополе простились с погибшими в боях героями СВО Евгением Селютиным и Игорем Мамеем
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями спецоперации – старшим сержантом Евгением Селютиным и старшиной минометной батареи Игорем Мамеем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь двух наших воинов – Евгения Ивановича Селютина, гвардии старшего сержанта, старшего оператора-дешифровщика разведроты 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, и старшину минометной батареи 5 мотострелкового батальона Игоря Витальевича Мамей", - написал он в своем Telegram-канале.
Евгений Иванович родился в селе А-Коса Ростовской области, затем переехал в Севастополь. Здесь проходил военную службу, завел семью.
"Служил в 810-й бригаде морской пехоты. Евгений Иванович погиб геройски, отражая атаки врага на Ореховском направлении", - рассказал Развожаев.
Игорь Витальевич родился в Молдавии. Много лет отдал военной службе, переехал в Севастополь.
"После увольнения в запас старший прапорщик Мамей не смог оставаться в стороне от событий, происходящих в стране. После объявления частичной мобилизации в первый же день прибыл в военкомат и ушел защищать Родину. Будем помнить наших героев!" - заключил губернатор Севастополя.
Ранее в Севастополе простились
со старшим сержантом Алексеем Овчаровым. Он родился и вырос в Севастополе. До спецоперации работал продавцом в строительном торговом центре, после - стал стрелком мотострелковой роты мотострелкового батальона. Героически погиб в боях за Донбасс.
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