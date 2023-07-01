https://crimea.ria.ru/20230701/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshimi-geroyami-svo-1129746455.html

В Севастополе простились с погибшими героями СВО

В Севастополе простились с погибшими героями СВО - РИА Новости Крым, 01.07.2023

В Севастополе простились с погибшими героями СВО

В Севастополе простились с двумя героями спецоперации – старшим сержантом Евгением Селютиным и старшиной минометной батареи Игорем Мамеем. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T11:52

2023-07-01T11:52

2023-07-01T11:52

севастополь

михаил развожаев

сво

подвиги героев

утраты

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями спецоперации – старшим сержантом Евгением Селютиным и старшиной минометной батареи Игорем Мамеем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня проводили в последний путь двух наших воинов – Евгения Ивановича Селютина, гвардии старшего сержанта, старшего оператора-дешифровщика разведроты 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, и старшину минометной батареи 5 мотострелкового батальона Игоря Витальевича Мамей", - написал он в своем Telegram-канале.Евгений Иванович родился в селе А-Коса Ростовской области, затем переехал в Севастополь. Здесь проходил военную службу, завел семью.Игорь Витальевич родился в Молдавии. Много лет отдал военной службе, переехал в Севастополь.Ранее в Севастополе простились со старшим сержантом Алексеем Овчаровым. Он родился и вырос в Севастополе. До спецоперации работал продавцом в строительном торговом центре, после - стал стрелком мотострелковой роты мотострелкового батальона. Героически погиб в боях за Донбасс.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшим в Донбассе героем СВОКерчь простилась в героем СВО Денисом УдовиченкоВ России простились с погибшими в ДНР саперами МЧС

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, сво, подвиги героев, утраты, общество