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Керчь простилась в героем СВО Денисом Удовиченко

Керчь простилась в героем СВО Денисом Удовиченко - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Керчь простилась в героем СВО Денисом Удовиченко

Керчь простились с погибшим участником спецоперации Денисом Удовиченко. Об этом в среду сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T20:21

2023-06-07T20:21

2023-06-07T20:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Керчь простились с погибшим участником спецоперации Денисом Удовиченко. Об этом в среду сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков.Денис Удовиченко родился в Челябинске позже переехал в Керчь, получил профессию повара, прошел срочную службу в рядах ВДВ. В 2017 году вступил в Керченский филиал "Союза Десантников Крыма", работал на заводе "Залив", а по совместительству инструктором по военно-патриотическому воспитанию. В зону СВО ушел добровольцем в сентябре 2022 года. Службу проходил в 810-й гвардейской отдельной бригаде морской пехоты, во взводе связи десантно-штурмового батальона."25 мая 2023 года подразделение, где находился Денис, подверглось неожиданному обстрелу, в результате которого Денис геройски погиб", - написал Брусков и выразил соболезнования близким бойца.Читайте также на РИА Новости Крым:В России простились с погибшими в ДНР саперами МЧСВ Ялте открыли мемориал героям СВОВ Севастополе простились с погибшими героями СВО

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утраты, сво, керчь, святослав брусаков, крым, новости, новости крыма, армия и флот