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Керчь простилась в героем СВО Денисом Удовиченко
Керчь простилась в героем СВО Денисом Удовиченко - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Керчь простилась в героем СВО Денисом Удовиченко
Керчь простились с погибшим участником спецоперации Денисом Удовиченко. Об этом в среду сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T20:21
2023-06-07T20:21
2023-06-07T20:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Керчь простились с погибшим участником спецоперации Денисом Удовиченко. Об этом в среду сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков.Денис Удовиченко родился в Челябинске позже переехал в Керчь, получил профессию повара, прошел срочную службу в рядах ВДВ. В 2017 году вступил в Керченский филиал "Союза Десантников Крыма", работал на заводе "Залив", а по совместительству инструктором по военно-патриотическому воспитанию. В зону СВО ушел добровольцем в сентябре 2022 года. Службу проходил в 810-й гвардейской отдельной бригаде морской пехоты, во взводе связи десантно-штурмового батальона."25 мая 2023 года подразделение, где находился Денис, подверглось неожиданному обстрелу, в результате которого Денис геройски погиб", - написал Брусков и выразил соболезнования близким бойца.Читайте также на РИА Новости Крым:В России простились с погибшими в ДНР саперами МЧСВ Ялте открыли мемориал героям СВОВ Севастополе простились с погибшими героями СВО
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утраты, сво, керчь, святослав брусаков, крым, новости, новости крыма, армия и флот
Керчь простилась в героем СВО Денисом Удовиченко
Бурсаков: Керчь простилась в героем СВО Денисом Удовиченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Керчь простились с погибшим участником спецоперации Денисом Удовиченко. Об этом в среду сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков.
"Наш земляк-герой погиб 25 мая 2023 года. В последний путь верного сына своей отчизны проводили с соблюдением всех воинских почестей. Ему было 44 года", - написал на своей странице в Telegram мэр Керчи.
Денис Удовиченко родился в Челябинске позже переехал в Керчь, получил профессию повара, прошел срочную службу в рядах ВДВ. В 2017 году вступил в Керченский филиал "Союза Десантников Крыма", работал на заводе "Залив", а по совместительству инструктором по военно-патриотическому воспитанию. В зону СВО ушел добровольцем в сентябре 2022 года. Службу проходил в 810-й гвардейской отдельной бригаде морской пехоты, во взводе связи десантно-штурмового батальона.
"25 мая 2023 года подразделение, где находился Денис, подверглось неожиданному обстрелу, в результате которого Денис геройски погиб", - написал Брусков и выразил соболезнования близким бойца.
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