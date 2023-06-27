https://crimea.ria.ru/20230627/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshim-v-donbasse-geroem-svo-1129677360.html

В Севастополе простились с погибшим в Донбассе героем СВО

В Севастополе простились с погибшим в Донбассе героем СВО - РИА Новости Крым, 27.06.2023

В Севастополе простились с погибшим в Донбассе героем СВО

В Севастополе простились с героем спецоперации – старшим сержантом Алексеем Овчаровым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T19:41

2023-06-27T19:41

2023-06-27T19:41

севастополь

михаил развожаев

сво

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации – старшим сержантом Алексеем Овчаровым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что Овчаров родился и вырос в Севастополе. До спецоперации работал продавцом в строительном торговом центре. После начала спецоперации стал стрелком мотострелковой роты мотострелкового батальона.На этой неделе в Керчи простились с Сергеем Василенко, который ушел на СВО добровольцем и погиб в боях в Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчь простилась в героем СВО Денисом УдовиченкоПо-домашнему: участник СВО о фонде "Защитники Отечества" в СевастополеВ России простились с погибшими в ДНР саперами МЧС

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, сво, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости крыма, общество