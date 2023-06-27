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В Севастополе простились с погибшим в Донбассе героем СВО - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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В Севастополе простились с погибшим в Донбассе героем СВО
В Севастополе простились с погибшим в Донбассе героем СВО - РИА Новости Крым, 27.06.2023
В Севастополе простились с погибшим в Донбассе героем СВО
В Севастополе простились с героем спецоперации – старшим сержантом Алексеем Овчаровым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T19:41
2023-06-27T19:41
севастополь
михаил развожаев
сво
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации – старшим сержантом Алексеем Овчаровым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что Овчаров родился и вырос в Севастополе. До спецоперации работал продавцом в строительном торговом центре. После начала спецоперации стал стрелком мотострелковой роты мотострелкового батальона.На этой неделе в Керчи простились с Сергеем Василенко, который ушел на СВО добровольцем и погиб в боях в Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчь простилась в героем СВО Денисом УдовиченкоПо-домашнему: участник СВО о фонде "Защитники Отечества" в СевастополеВ России простились с погибшими в ДНР саперами МЧС
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, сво, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости крыма, общество
В Севастополе простились с погибшим в Донбассе героем СВО

В Севастополе простились с погибшим в боях за Донбасс старшим сержантом Алексеем Овчаровым

19:41 27.06.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛампада и цветы. Архивное фото
Лампада и цветы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации – старшим сержантом Алексеем Овчаровым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Он отметил, что Овчаров родился и вырос в Севастополе. До спецоперации работал продавцом в строительном торговом центре. После начала спецоперации стал стрелком мотострелковой роты мотострелкового батальона.
"Был резервистом, поэтому, когда началась специальная военная операция, пошел служить. Сослуживцы говорят, что проявил себя смело и мужественно, с честью выполняя поставленные командованием перед ним задачи. Алексей Михайлович героически погиб в ходе специальной военной операции в районе пгт Александровка ДНР", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с погибшим на СВО Алексеем Овчаровым
В Севастополе простились с погибшим на СВО Алексеем Овчаровым
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе простились с погибшим на СВО Алексеем Овчаровым
На этой неделе в Керчи простились с Сергеем Василенко, который ушел на СВО добровольцем и погиб в боях в Запорожской области.
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СевастопольМихаил РазвожаевСВОДонецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеНовости КрымаОбщество
 
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