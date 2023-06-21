https://crimea.ria.ru/20230621/putin-prisvoil-vertoletnomu-polku-v-krymu-naimenovanie-gvardeyskogo-1129537851.html
Путин присвоил вертолетному полку в Крыму наименование гвардейского
Путин присвоил вертолетному полку в Крыму наименование гвардейского - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Путин присвоил вертолетному полку в Крыму наименование гвардейского
Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 39 отдельному вертолетному полку, который дислоцируется в Джанкое на севере Крыма... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T16:47
2023-06-21T16:47
2023-06-21T16:47
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владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 39 отдельному вертолетному полку, который дислоцируется в Джанкое на севере Крыма. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Почетное наименование полку присвоено за "массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".Военнослужащих полка поздравил глава Республики Крым Сергей Аксенов."От всей души поздравляю личный состав полка! Наши вертолетчики наносят сокрушительные удары по врагу, приближая Победу. Вы – настоящие герои, парни!", - написал он в своем Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появится школа имени 126-й отдельной гвардейской бригадыКатер ЧФ назвали в честь погибшего на спецоперации Героя РоссииПутин присвоил наименование 488-му Симферопольскому мотострелковому полку
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крым, владимир путин (политик), сергей аксенов, джанкой, армия и флот, закон и право, новости, сво
Путин присвоил вертолетному полку в Крыму наименование гвардейского
Путин присвоил наименование "гвардейский" 39 отдельному вертолетному полку в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 39 отдельному вертолетному полку, который дислоцируется в Джанкое на севере Крыма. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить 39 отдельному вертолетному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 39 отдельный гвардейский вертолетный полк", - говорится в документе.
Почетное наименование полку присвоено за "массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".
Военнослужащих полка поздравил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"От всей души поздравляю личный состав полка! Наши вертолетчики наносят сокрушительные удары по врагу, приближая Победу. Вы – настоящие герои, парни!", - написал он в своем Telegram-канале.
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