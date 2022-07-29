https://crimea.ria.ru/20220729/putin-prisvoil-naimenovanie-488-mu-simferopolskomu-motostrelkovomu-polku-1123997841.html
Путин присвоил наименование 488-му Симферопольскому мотострелковому полку
Путин присвоил наименование 488-му Симферопольскому мотострелковому полку - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Путин присвоил наименование 488-му Симферопольскому мотострелковому полку
Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 488-му мотострелковому Симферопольскому краснознаменному полку. Соответствующий... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T15:22
2022-07-29T15:22
2022-07-29T15:22
владимир путин (политик)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 488-му мотострелковому Симферопольскому краснознаменному полку. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации."Постановляю присвоить 488-му мотострелковому Симферопольскому краснознаменному, ордена Суворова полку имени Серго Орджоникидзе почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 488-й гвардейский мотострелковый Симферопольский краснознаменный, ордена Суворова полк имени Серго Орджоникидзе", - следует из текста указа.Согласно документу, почетное наименование присвоено "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".
https://crimea.ria.ru/20220328/putin-prisvoil-brigade-beregovoy-oborony-chf-iz-kryma-pochetnoe-zvanie-1122782032.html
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), армия и флот, российская федерация (россия, рф)
Путин присвоил наименование 488-му Симферопольскому мотострелковому полку
Путин присвоил наименование "гвардейский" 488-му мотострелковому Симферопольскому полку
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 488-му мотострелковому Симферопольскому краснознаменному полку. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Постановляю присвоить 488-му мотострелковому Симферопольскому краснознаменному, ордена Суворова полку имени Серго Орджоникидзе почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 488-й гвардейский мотострелковый Симферопольский краснознаменный, ордена Суворова полк имени Серго Орджоникидзе", - следует из текста указа.
Согласно документу, почетное наименование присвоено "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".