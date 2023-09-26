На Украине перестанут сажать насильников и грабителей - новый закон
Зеленский подписал закон о пробационном надзоре: кто сможет избежать тюрьмы
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. На Украине за ряд преступлений введут ответственность в виде пробационного надзора вместо лишения свободы, в частности отправлять за решетку перестанут насильников, мошенников, грабителей и не только. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщает украинский минюст.
"Уклонение от уплаты алиментов, разглашение банковской тайны, домашнее насилие, принуждение к вступлению в половую связь — это далеко не полный перечень статей Уголовного кодекса Украины, за которые у правонарушителя теперь есть шанс не сидеть за решеткой. Всего их больше 140", - сказано на сайте украинского минюста.
В частности, теперь на Украине можно избежать лишения свободы за преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений, побои и пытки, заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезнью, насильственное донорство, эксплуатацию детей, воровство, грабеж, хулиганство и мошенничество, подделку документов, публичные призывы к совершению теракта, надругание над могилами. Также в перечне - изготовление и распространение порнографии, создание или содержание мест разврата, посев или выращивание снотворного мака или конопли, незаконное изготовление, хранение, перевозка или пересылка наркотиков и психотропных веществ и другие преступления.
Отмечается, что главным видом наказания для таких преступников станет пробационное наблюдение как альтернатива лишению свободы.
"Наказание будет производиться без изоляции от общества, но с возложением ряда обязанностей, за неисполнение которых может быть применено более суровое наказание. Пробационное наблюдение может быть назначено на срок от 1 до 5 лет. Если осужденный не будет выполнять установленные судом обязанности во время пребывания на пробации, ему могут ограничить свободу на срок до 3 лет", - уточнили в министерстве.
Ранее на Украине предложили использовать заключенных для "наполнения энергосистемы страны" – они смогут это делать, крутя в колониях педали специальных велогенерационных установок. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде.
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