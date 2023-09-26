https://crimea.ria.ru/20230926/na-ukraine-perestanut-sazhat-nasilnikov-i-grabiteley---novyy-zakon-1131684850.html

На Украине перестанут сажать насильников и грабителей - новый закон

На Украине перестанут сажать насильников и грабителей - новый закон - РИА Новости Крым, 26.09.2023

На Украине перестанут сажать насильников и грабителей - новый закон

На Украине за ряд преступлений введут ответственность в виде пробационного надзора вместо лишения свободы, в частности отправлять за решетку перестанут... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T23:18

2023-09-26T23:18

2023-09-26T23:18

украина

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. На Украине за ряд преступлений введут ответственность в виде пробационного надзора вместо лишения свободы, в частности отправлять за решетку перестанут насильников, мошенников, грабителей и не только. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщает украинский минюст."Уклонение от уплаты алиментов, разглашение банковской тайны, домашнее насилие, принуждение к вступлению в половую связь — это далеко не полный перечень статей Уголовного кодекса Украины, за которые у правонарушителя теперь есть шанс не сидеть за решеткой. Всего их больше 140", - сказано на сайте украинского минюста.Отмечается, что главным видом наказания для таких преступников станет пробационное наблюдение как альтернатива лишению свободы."Наказание будет производиться без изоляции от общества, но с возложением ряда обязанностей, за неисполнение которых может быть применено более суровое наказание. Пробационное наблюдение может быть назначено на срок от 1 до 5 лет. Если осужденный не будет выполнять установленные судом обязанности во время пребывания на пробации, ему могут ограничить свободу на срок до 3 лет", - уточнили в министерстве.Ранее на Украине предложили использовать заключенных для "наполнения энергосистемы страны" – они смогут это делать, крутя в колониях педали специальных велогенерационных установок. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде. Читайте также на РИА Новости Крым:Тюрьма или пуля в спину: пленный боевик ВСУ рассказал о штурмах "на убой"Зэковатты свободы и провальные Зе-гастроли: что там у соседей?На Украине марихуану будут использовать как "успокоительное" для детей

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украина, владимир зеленский (президент украины), общество, в мире, новости, закон и право