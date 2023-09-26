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На Украине перестанут сажать насильников и грабителей - новый закон - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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На Украине перестанут сажать насильников и грабителей - новый закон
На Украине перестанут сажать насильников и грабителей - новый закон - РИА Новости Крым, 26.09.2023
На Украине перестанут сажать насильников и грабителей - новый закон
На Украине за ряд преступлений введут ответственность в виде пробационного надзора вместо лишения свободы, в частности отправлять за решетку перестанут... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T23:18
2023-09-26T23:18
украина
владимир зеленский (президент украины)
общество
в мире
новости
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. На Украине за ряд преступлений введут ответственность в виде пробационного надзора вместо лишения свободы, в частности отправлять за решетку перестанут насильников, мошенников, грабителей и не только. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщает украинский минюст."Уклонение от уплаты алиментов, разглашение банковской тайны, домашнее насилие, принуждение к вступлению в половую связь — это далеко не полный перечень статей Уголовного кодекса Украины, за которые у правонарушителя теперь есть шанс не сидеть за решеткой. Всего их больше 140", - сказано на сайте украинского минюста.Отмечается, что главным видом наказания для таких преступников станет пробационное наблюдение как альтернатива лишению свободы."Наказание будет производиться без изоляции от общества, но с возложением ряда обязанностей, за неисполнение которых может быть применено более суровое наказание. Пробационное наблюдение может быть назначено на срок от 1 до 5 лет. Если осужденный не будет выполнять установленные судом обязанности во время пребывания на пробации, ему могут ограничить свободу на срок до 3 лет", - уточнили в министерстве.Ранее на Украине предложили использовать заключенных для "наполнения энергосистемы страны" – они смогут это делать, крутя в колониях педали специальных велогенерационных установок. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде. Читайте также на РИА Новости Крым:Тюрьма или пуля в спину: пленный боевик ВСУ рассказал о штурмах "на убой"Зэковатты свободы и провальные Зе-гастроли: что там у соседей?На Украине марихуану будут использовать как "успокоительное" для детей
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украина, владимир зеленский (президент украины), общество, в мире, новости, закон и право
На Украине перестанут сажать насильников и грабителей - новый закон

Зеленский подписал закон о пробационном надзоре: кто сможет избежать тюрьмы

23:18 26.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗал суда на Украине
Зал суда на Украине - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. На Украине за ряд преступлений введут ответственность в виде пробационного надзора вместо лишения свободы, в частности отправлять за решетку перестанут насильников, мошенников, грабителей и не только. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщает украинский минюст.
"Уклонение от уплаты алиментов, разглашение банковской тайны, домашнее насилие, принуждение к вступлению в половую связь — это далеко не полный перечень статей Уголовного кодекса Украины, за которые у правонарушителя теперь есть шанс не сидеть за решеткой. Всего их больше 140", - сказано на сайте украинского минюста.
В частности, теперь на Украине можно избежать лишения свободы за преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений, побои и пытки, заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезнью, насильственное донорство, эксплуатацию детей, воровство, грабеж, хулиганство и мошенничество, подделку документов, публичные призывы к совершению теракта, надругание над могилами. Также в перечне - изготовление и распространение порнографии, создание или содержание мест разврата, посев или выращивание снотворного мака или конопли, незаконное изготовление, хранение, перевозка или пересылка наркотиков и психотропных веществ и другие преступления.
Отмечается, что главным видом наказания для таких преступников станет пробационное наблюдение как альтернатива лишению свободы.
"Наказание будет производиться без изоляции от общества, но с возложением ряда обязанностей, за неисполнение которых может быть применено более суровое наказание. Пробационное наблюдение может быть назначено на срок от 1 до 5 лет. Если осужденный не будет выполнять установленные судом обязанности во время пребывания на пробации, ему могут ограничить свободу на срок до 3 лет", - уточнили в министерстве.
Ранее на Украине предложили использовать заключенных для "наполнения энергосистемы страны" – они смогут это делать, крутя в колониях педали специальных велогенерационных установок. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде.
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23:18На Украине перестанут сажать насильников и грабителей - новый закон
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