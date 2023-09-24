https://crimea.ria.ru/20230924/zekovatty-svobody-i-provalnye-ze-gastroli-chto-tam-u-sosedey-1131635950.html

Зэковатты свободы и провальные Зе-гастроли: что там у соседей?

Зэковатты свободы и провальные Зе-гастроли: что там у соседей? - РИА Новости Крым, 24.09.2023

Зэковатты свободы и провальные Зе-гастроли: что там у соседей?

Текущая украинская неделя запомнилась предложением использовать заключенных для выработки электричества, а также фиаско Владимира Зеленского на ниве... РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T19:16

2023-09-24T19:16

2023-09-24T19:16

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Текущая украинская неделя запомнилась предложением использовать заключенных для выработки электричества, а также фиаско Владимира Зеленского на ниве международного попрошайничества.Пенитенциарная энергосистемаВерховная Рада Украины выдала на-гора очередной законотворческий шедевр, который однозначно претендует на номинации в конкурсах, связанных с параллельной реальностью.Народный депутат Сергей Гривко зарегистрировал парламентскую инициативу, предлагающую использовать украинских заключенных в качестве электрогенераторов. Если точнее, то в местах лишения свободы нардеп считает возможным устанавливать велосипеды, которые никуда не могут ехать. На эти велосипеды будут присаживать арестантов и они, параллельно с отматыванием срока, будут наматывать зэковатт-часы для украинской энергосистемы.Украинский Тесла с депутатским мандатом подсчитал, что его новация позволит не только давать стране дополнительное электричество, но и экономить на содержании спецконтингента миллионы гривен. Мотивацией же для самих сидельцев должно послужить то, что добросовестное вращение педалей позволит скостить пребывание в колонии на три дня в месяц (но не более чем на 30 дней в год).На самом деле, при всей своей экстраординарности, сия инициатива не лишена крупиц здравого смысла. Ведь по факту энергосистема страны-соседки находится в весьма плачевном состоянии. Тогда как руководство незалэжной своими ракетными пиар-атаками упорно добивается того, чтобы разрушения инфраструктуры энергогенерации стали необратимыми. И при таком раскладе альтернативная пенитенциарная энергосистема может оказаться очень даже востребованной. Провальное турне ЗеленскогоНа фоне столь яркого внутриполитического выступления, не менее ожидаемым представлялся и гастрольный тур в Северную Америку главной звезды украинской политической сцены – президента Владимира Зеленского. Ведь с данной поездкой в Киеве связывали получение серьезных военно-финансовых инъекций. Но ожидания и реальность отказали Владимиру Александровичу в благосклонности.Началось все с того, что выступление украинского лидера на Генеральной ассамблее ООН со своим мирным планом прошло, мягко скажем, без аншлага. Наметанный глаз шоу-бизнесмена не мог не увидеть зияющие пустоты в зале заседаний – многие страны попросту не стали вновь слушать о том, что никоим образом нельзя реализовать на практике. Украинским телережиссерам, дабы сгладить конфуз, пришлось прибегнуть к магии монтажа, чтобы граждане продолжали оставаться в теплой ванной неведения. Правда, не обошлось без прокола: на "правильном" видеоряде сидящий в зале Владимир Александрович слушал себя же на ооновской трибуне.Что значат два "условия мира" от Зеленского – политолог >>Но определенный резонанс выступление все-таки вызвало. В части претензий к ряду европейских стран, саботирующих транспортировку украинского зерна через свои территории. Не став уточнять, о каких странах идет речь, Зеленский заявил, что они "устраивают политический театр, делая из зерна триллер". И пригрозил, что подаст в международный арбитраж, если запрет на ввоз украинского зерна продолжит действовать.Ответ не заставил себя ждать: после таких претензий президент Польши Анджей Дуда отказался от встречи со своим украинским визави на полях Генасамблеи ООН, да еще и прямо назвал вещи своими именами. В том плане, что Украина – это утопленник, от которого лучше держаться подальше. "Мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий не нанес нам вреда, потому что если утопленник нанесет вред и утопит нас, то он не получит помощи. Мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно", – заявил польский лидер.Но череда фиаско на этом не закончилась. Еще больший конфуз ожидал президента Украины в конгрессе США. Там ему и вовсе отказали в предоставлении концертной площадки, сославшись на занятость конгрессменов. Их, кстати, понять вполне можно: сейчас там в полном разгаре выстраивание конфигураций накануне очередного избирательного цикла. При этом весьма сомнительная популярность Владимира Александровича американских обывателей (которые именно с поддержкой Украины связывают падение своего уровня жизни) может отрикошетить и по завсегдатаям обеих палат конгресса.Хоть как-то горечь окончательной утраты международного внимания Владимиру Александровичу подсластили в Канаде. В местном национальном парламенте его наконец-то искупали в овациях. Кроме того, украинский лидер во время своего выступления поприветствовал 98-летнего Ярослава Хунку – бывшего бойца дивизии СС "Галичина". Такая вот ирония судьбы: еврей по национальности считает уместным оказывать знаки внимания человеку, для которого уничтожение иудеев было одной из обязательных опций. Это уже не говоря о том, что дедушка Зеленского был бойцом Красной Армии. Впрочем, этот факт биографии по нынешним украинским временам – обстоятельство, скорее, отягчающее.Уверены, что и на следующей неделе украинский политикум подарит новые увлекательные сюжеты.Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.Читайте также на РИА Новости Крым:Во Франции призвали остановить ЗеленскогоМарионетка в отчаянии: почему Зеленский решил воевать в любую погодуУкраина и Польша: к чему приведет "зерновое" противостояние – политолог

https://crimea.ria.ru/20230923/vo-vlasti-yarostnykh-kholopov-pochemu-evropa-boitsya-mira-rossii-s-ukrainoy-1131592344.html

https://crimea.ria.ru/20230922/zelenskiy-poekhal-v-ssha-za-novymi-instruktsiyami---mnenie-politologa-1131589932.html

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Сергей Таврин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Таврин

украина, авторы, мнения, в мире, владимир зеленский (президент украины), новости, сша