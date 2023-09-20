https://crimea.ria.ru/20230920/ukraina-i-polsha-k-chemu-privedet-zernovoe-protivostoyanie--politolog-1131558044.html

Украина и Польша: к чему приведет "зерновое" противостояние – политолог

Украина и Польша: к чему приведет "зерновое" противостояние – политолог - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Украина и Польша: к чему приведет "зерновое" противостояние – политолог

Конфликт Украины и Польши, стремительно разросшийся до взаимных запретов на ввоз зерна, остынет со сменой власти в Киеве, и две страны придут к компромиссу,... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T21:43

2023-09-20T21:43

2023-09-20T19:39

украина

радио "спутник в крыму"

политика

игорь шатров

зерно

зерновая сделка

европейский союз

сша

турция

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Конфликт Украины и Польши, стремительно разросшийся до взаимных запретов на ввоз зерна, остынет со сменой власти в Киеве, и две страны придут к компромиссу, потому что у Польши большие планы на Украину, если от нее что-то останется. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По словам Шатрова, своими несуразными действиями на рынках, в частности продажей зерна по демпинговым ценам, Украина фактически обрушает экономику Польши, и той ничего не остается, как защищаться.Однако до серьезного разрыва отношений дело не дойдет, и дело тут не в Зеленском, считает политолог. По его словам, сам конфликт смог разрастить потому, что Зеленский не пропольский, не проевропейский, "а все-таки проамериканский президент Украины". И теперь поляки будут ждать нового лидера, который рано или поздно появится на Украине, чтобы с его помощью взять под контроль страну, точнее то, что от нее останется, если украинская государственность вообще сохранится.Сигналами о том, что ЕС украинский вопрос в нынешнем своем виде надоел и вновь становится неподъемным для Европы, является новое решение, на этот раз Польши, сократить поддержку беженцев, отметил эксперт.Что касается военной помощи стран ЕС Украине, в частности Германии, где уже пообещали Киеву новый пакет, включая танки Abrams, оснащенные боеприпасами с обедненным ураном, то это неприятный сигнал для России, добавил Шатров."Впервые прозвучали новые сроки: 5-6 лет конфликт будет продолжаться. Это говорит о том, что Запад от тактической поддержки Украины готов перейти к стратегической, вписать ее в дальние планы, на пару пятилеток вперед. И это действительно серьезно, очень тревожно. И нам надо еще больше собраться со своими силами более точно определиться, как мы будем достигать результата, потому что, похоже, они готовы к игре вдолгую", – заключил политолог.Ранее доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин высказал мнение о том, почему конфликт на Украине может затянуться. Читайте также на РИА Новости Крым:Может утянуть на дно: Дуда сравнил Украину с утопающимПольша сократит поддержку беженцев из Украины после зернового скандала

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, политика, игорь шатров, зерно, зерновая сделка, европейский союз, сша, турция, мнения