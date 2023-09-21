https://crimea.ria.ru/20230921/vo-frantsii-prizvali-ostanovit-zelenskogo-1131568891.html

Во Франции призвали остановить Зеленского

Во Франции призвали остановить Зеленского - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Во Франции призвали остановить Зеленского

Владимир Зеленский никогда не захочет мира, его необходимо остановить, пока его действия не привели к катастрофе. Об этом заявил французский политик, глава... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T10:48

2023-09-21T10:48

2023-09-21T10:48

украина

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский никогда не захочет мира, его необходимо остановить, пока его действия не привели к катастрофе. Об этом заявил французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X, передает РИА Новости."Польша "срочно" вызвала в МИД посла Украины после того, как Зеленский обвинил с полуслова страну в поддержке России (обвинение, кстати, бредовое, зная Польшу)!" — написал он.Филиппо отметил, что Польша "дала ему больше всего", она приняла и разместила у себя значительное количество украинских беженцев.Европейская комиссия 15 сентября приняла решение не продлевать ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян украинского происхождения в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили о продлении запрета в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти государства, пригрозив ответными санкциями и запретом ввоза фруктов и овощей из Польши.На фоне скандала по поводу импорта украинского зерна польский президент Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может тянуть за собой на дно, и призвал Киев помнить о помощи со стороны Польши.По мнению политолога, руководителя Экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, "зерновой" конфликт Украины и Польши может остыть только со сменой власти в Киеве, в этом случае две страны придут к компромиссу.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина и Польша: к чему приведет "зерновое" противостояние – политологПольша сократит поддержку беженцев из Украины после зернового скандалаДуда об иске в ВТО: Киеву следует помнить о транзите оружия через Польшу

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франция

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский (президент украины), польша, франция, политика, в мире, новости