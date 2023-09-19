https://crimea.ria.ru/20230919/duda-ob-iske-v-vto-kievu-sleduet-pomnit-o-tranzite-oruzhiya-cherez-polshu-1131532902.html
Дуда об иске в ВТО: Киеву следует помнить о транзите оружия через Польшу
Дуда об иске в ВТО: Киеву следует помнить о транзите оружия через Польшу - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Дуда об иске в ВТО: Киеву следует помнить о транзите оружия через Польшу
Польский лидер Анджей Дуда напомнил Киеву, что Украина через Польшу получает помощь, в частности, вооружение. Об этом он заявил после выступления на 78-й сессии РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T21:31
2023-09-19T21:31
2023-09-19T21:37
анджей дуда
польша
украина
вто (всемирная торговая организация)
зерно
оон
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матеуш моравецкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Польский лидер Анджей Дуда напомнил Киеву, что Украина через Польшу получает помощь, в частности, вооружение. Об этом он заявил после выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на брифинге, комментируя иск Украины в ВТО по вопросу эмбарго на поставки украинского зерна.Через Польшу на Украину переправляется вооружение и гуманитарная помощь Запада. Кроме того, украинское зерно продолжает идти транзитом через республику, и "благодаря этим коридорам через Польшу сейчас транспортируется в два раза больше зерна, чем в феврале или марте", добавил Дуда.Он отметил, что защита Польшей своих аграриев – очевидна вещь. Польский лидер подчеркнул, что при необходимости в суде Польша разъяснит ситуацию.Накануне в публикации американского политического издания The Washington Examiner иск Украины к Польше назвали идиотским с учетом поддержки киевского режима польскими властями.19 сентября, Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Польши, Венгрии и Словакии в связи с введением этими тремя странами запретов на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. Ранее, 8 сентября, польский премьер Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Еврокомиссии, заявив, что для Польши превыше всего интересы польских фермеров, и она не поменяет позиции относительно ввоза зерна с Украины, какое бы решение не приняла ЕК по этому вопросу 15 сентября.В указанный срок Еврокомиссия объявила о прекращении действия ограничений на ввоз зерна и других продуктов из Украины в Евросоюз.В этот же день запрет на ввоз украинского зерна ввели не только Польша, но и Словакия, и Венгрия. Моравецкий тогда заявил, что все они не намерены "слушать Берлин и Брюссель".Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "мир устал от игрищ Запада вокруг продовольственной безопасности, оборачивающихся глобальными бедствиями, разорением добросовестных хозяйств и сговорами на биржах".Читайте также на РИА Новости Крым:Прощай, паляныця: Украина грозит европейским соседям ответными санкциямиМИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна Украина после зерновой сделки: что будет с украинским экспортом
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анджей дуда, польша, украина, вто (всемирная торговая организация), зерно, оон, в мире, матеуш моравецкий
Дуда об иске в ВТО: Киеву следует помнить о транзите оружия через Польшу
Дуда напомнил Киеву о транзите вооружения и зерна через Польшу, комментируя иск в ВТО
21:31 19.09.2023 (обновлено: 21:37 19.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Польский лидер Анджей Дуда напомнил Киеву, что Украина через Польшу получает помощь, в частности, вооружение. Об этом он заявил после выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на брифинге, комментируя иск Украины в ВТО по вопросу эмбарго на поставки украинского зерна.
"Хорошо было бы, если бы Украина помнила, что она получает от нас помощь и что мы являемся транзитной страной также и для Украины", – заметил Дуда.
Через Польшу на Украину переправляется вооружение и гуманитарная помощь Запада. Кроме того, украинское зерно продолжает идти транзитом через республику, и "благодаря этим коридорам через Польшу сейчас транспортируется в два раза больше зерна, чем в феврале или марте", добавил Дуда.
Он отметил, что защита Польшей своих аграриев – очевидна вещь.
"Конечно, легче в Польше продать зерно, так как это ближайший рынок – это дешевле: не нужно далеко транспортировать. Но проблема в том, что у нас свои интересы", – заявил Дуда.
Польский лидер подчеркнул, что при необходимости в суде Польша разъяснит ситуацию.
Накануне в публикации американского политического издания The Washington Examiner иск Украины к Польше назвали идиотским с учетом поддержки киевского режима польскими властями.
19 сентября, Киев подал иски
во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Польши, Венгрии и Словакии в связи с введением этими тремя странами запретов на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.
Ранее, 8 сентября, польский премьер Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Еврокомиссии, заявив, что для Польши превыше всего интересы польских фермеров, и она не поменяет позиции относительно ввоза зерна с Украины, какое бы решение не приняла ЕК по этому вопросу 15 сентября.
В указанный срок Еврокомиссия объявила о прекращении действия ограничений на ввоз зерна и других продуктов из Украины в Евросоюз.
В этот же день запрет на ввоз украинского зерна ввели не только Польша, но и Словакия, и Венгрия. Моравецкий тогда заявил, что все они не намерены "слушать Берлин и Брюссель".
Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "мир устал от игрищ Запада вокруг продовольственной безопасности, оборачивающихся глобальными бедствиями, разорением добросовестных хозяйств и сговорами на биржах".
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