https://crimea.ria.ru/20230918/ukraina-podala-iski-protiv-stran-otkazavshikhsya-ot-ee-zerna-1131502423.html

Украина подала иски против стран, отказавшихся от ее зерна

Украина подала иски против стран, отказавшихся от ее зерна - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Украина подала иски против стран, отказавшихся от ее зерна

Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Польши, Венгрии и Словакии в связи с введенным этими тремя странами запретом на ввоз... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T22:11

2023-09-18T22:11

2023-09-18T22:11

украина

зерно

польша

венгрия

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вто (всемирная торговая организация)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Польши, Венгрии и Словакии в связи с введенным этими тремя странами запретом на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.Она также выразила надежду на то, что Варшава, Будапешт и Братислава снимут ограничения с Украины для защиты фермеров, и тогда не придется выяснять отношения в судах.Ранее Владимир Зеленский пригрозил Европе подать в международный арбитраж в случае, если Евросоюз продлит запрет на ввоз украинского зерна.8 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Еврокомиссии. Он заявил, что для Польши важнее всего – интерес польского фермера, и она не поменяет своей позиции по вопросу ввоза зерна с Украины. "Мы не допустим нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза", – заявил Моравецкий, подчеркнув, что Польша введет запрет, не оглядываясь на решение ЕК. 12 сентября кабмин Польши утвердил запрет на ввоз зерна из Украины с 15 сентября независимо от решения, которое в этот день примет Еврокомиссия. 15 сентября ЕК объявила о прекращении действия ограничений на ввоз украинского зерна и других продуктов питания в Евросоюз.В этот же день стало известно, что запрет на ввоз украинского зерна вводят не только Польша, но и Словакия, и Венгрия. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий тогда заявил, что они не намерены "слушать Берлин и Брюссель".Комментируя происходящее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "мир устал от игрищ Запада вокруг продовольственной безопасности, оборачивающихся глобальными бедствиями, разорением добросовестных хозяйств, сговорами на биржах".При этом анектодично выглядит то, что западные кураторы Украины на фоне бесконечной возни своих правительств, ведущих к спекуляциям на рынке продовольствия, продолжают обвинять во всем Россию, заметила она."Хуже самого пошлого анекдота вся эта игра вокруг украинского зерна", – написала Захарова в своем Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган призвал Запад выполнить данные России обещания Судьба зерновой сделки: в МИД России сделали заявление МИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна

украина

польша

венгрия

словакия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, зерно, польша, венгрия, словакия, экономика, политика, в мире, новости, вто (всемирная торговая организация)