https://crimea.ria.ru/20230912/ignoriruya-es-polsha-vvela-zapret-na-vvoz-zerna-iz-ukrainy-1131354617.html

Игнорируя ЕС: Польша ввела запрет на ввоз зерна из Украины

Игнорируя ЕС: Польша ввела запрет на ввоз зерна из Украины - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Игнорируя ЕС: Польша ввела запрет на ввоз зерна из Украины

Польша запретила ввоз зерна из Украины с 15 сентября, независимо от решения, которое в этот день примет Еврокомиссия. Соответствующее постановление принял... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T17:25

2023-09-12T17:25

2023-09-12T17:25

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запрет на ввоз зерна из украины

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сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Польша запретила ввоз зерна из Украины с 15 сентября, независимо от решения, которое в этот день примет Еврокомиссия. Соответствующее постановление принял кабинет министров страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра сельского хозяйства и развития села республики Роберта Телюса.По его словам, принятое кабмином постановление "направлено в Европейскую комиссию, чтобы она приняла решение" (о запрете ввоза украинского зерна – ред.).Министр отметил, что документ не касается транзита украинского зерна через Польшу: его запрещать не намерены.По словам депутата Европейского парламента от Польши, экс-премьер-министра республики Беаты Шидло, в Европарламенте уже сегодня проходят дебаты по данному вопросу. Она также выразила надежду на то, что "все польские евродепутаты сдадут экзамен и покажут, что стоят на стороне польских интересов, а не будут руководствоваться телефонными звонками из других столиц"."Мы надеемся, что Европейская комиссия примет решения, которые будут поддерживать европейских фермеров, польских фермеров, и что те решения, которые Европейская комиссия примет еще до 15 сентября, будут служить польским фермерам", – заключила Шидло.На днях польский премьер Матеуш Моравецкий предупредил, что не допустит ввоза украинского зерна в Польшу, даже если Еврокомиссия не прислушается к полякам и не закроет сельскохозяйственные рынки ЕС. Он подчеркнул, что интересы польских фермеров превыше всего для страны и будут защищаться независимо от решений извне. Ранее Владимир Зеленский пригрозил Европе подать в международный арбитраж в случае, если ЕС продлит запрет на ввоз украинского зерна. В Киеве также заявили, что обратятся во Всемирную торговую организацию (ВТО) на фоне заявлений Польши.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна Судьба зерновой сделки: в МИД России сделали заявление Эрдоган призвал Запад выполнить данные России обещания

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польша, украина, экономика, в мире, европейский союз, европа, запрет на ввоз зерна из украины, новости, сельское хозяйство