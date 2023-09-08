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"Никакого украинского зерна": премьер Польши предъявил ультиматум ЕК - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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"Никакого украинского зерна": премьер Польши предъявил ультиматум ЕК
"Никакого украинского зерна": премьер Польши предъявил ультиматум ЕК - РИА Новости Крым, 08.09.2023
"Никакого украинского зерна": премьер Польши предъявил ультиматум ЕК
Польша не допустит ввоза украинского зерна, даже если Еврокомиссия не прислушается к полякам и не закроет сельскохозяйственные рынки ЕС. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T20:27
2023-09-08T20:27
польша
украина
урожай зерновых культур
в мире
новости
еврокомиссия
матеуш моравецкий
европейский союз
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Польша не допустит ввоза украинского зерна, даже если Еврокомиссия не прислушается к полякам и не закроет сельскохозяйственные рынки ЕС. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его слова приводит РИА Новости.По словам Моравецкого, важнейшим для Польши является интерес польского фермера, поэтому она не намерена менять своей позиции по вопросу ввоза зерна с Украины.Он отметил, что Польша не возражает против того, чтобы экспорт украинского зерна производился транзитом через территорию Польши.Ранее Владимир Зеленский пригрозил Европе подать в международный арбитраж в случае, если ЕС продлит запрет на ввоз украинского зерна.Читайте также на РИА Новости Крым:Судьба зерновой сделки: в МИД России сделали заявление МИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна Киев отправил на свалку мирные инициативы, заявил Путин
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польша, украина, урожай зерновых культур, в мире, новости, еврокомиссия, матеуш моравецкий, европейский союз, сельское хозяйство
"Никакого украинского зерна": премьер Польши предъявил ультиматум ЕК

Премьер Польши поставил Еврокомиссии ультиматум по вопросу ввоза зерна с Украины

20:27 08.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Польша не допустит ввоза украинского зерна, даже если Еврокомиссия не прислушается к полякам и не закроет сельскохозяйственные рынки ЕС. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его слова приводит РИА Новости.
По словам Моравецкого, важнейшим для Польши является интерес польского фермера, поэтому она не намерена менять своей позиции по вопросу ввоза зерна с Украины.

"Или Европейская комиссия выполнит наше пожелание, послушает наш голос и с 15 сентября далее введет запрет ввоза четырех видов зерна на территорию Европейского союза, или мы реализуем этот шаг сами… продлим этот запрет ввоза на территорию Польской республики. Мы не допустим нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза", – заявил Моравецкий.

Он отметил, что Польша не возражает против того, чтобы экспорт украинского зерна производился транзитом через территорию Польши.

"Мы говорим "да" транзиту через территорию Польши, мы говорим "нет" дестабилизации польского сельскохозяйственного рынка", – заключил польский премьер.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил Европе подать в международный арбитраж в случае, если ЕС продлит запрет на ввоз украинского зерна.
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ПольшаУкраинаУрожай зерновых культурВ миреНовостиЕврокомиссияМатеуш МоравецкийЕвропейский СоюзСельское хозяйство
 
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