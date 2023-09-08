https://crimea.ria.ru/20230908/nikakogo-ukrainskogo--zerna-premer-polshi-predyavil-ultimatum-ek-1131266826.html

"Никакого украинского зерна": премьер Польши предъявил ультиматум ЕК

"Никакого украинского зерна": премьер Польши предъявил ультиматум ЕК - РИА Новости Крым, 08.09.2023

"Никакого украинского зерна": премьер Польши предъявил ультиматум ЕК

Польша не допустит ввоза украинского зерна, даже если Еврокомиссия не прислушается к полякам и не закроет сельскохозяйственные рынки ЕС. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T20:27

2023-09-08T20:27

2023-09-08T20:27

польша

украина

урожай зерновых культур

в мире

новости

еврокомиссия

матеуш моравецкий

европейский союз

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Польша не допустит ввоза украинского зерна, даже если Еврокомиссия не прислушается к полякам и не закроет сельскохозяйственные рынки ЕС. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его слова приводит РИА Новости.По словам Моравецкого, важнейшим для Польши является интерес польского фермера, поэтому она не намерена менять своей позиции по вопросу ввоза зерна с Украины.Он отметил, что Польша не возражает против того, чтобы экспорт украинского зерна производился транзитом через территорию Польши.Ранее Владимир Зеленский пригрозил Европе подать в международный арбитраж в случае, если ЕС продлит запрет на ввоз украинского зерна.Читайте также на РИА Новости Крым:Судьба зерновой сделки: в МИД России сделали заявление МИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна Киев отправил на свалку мирные инициативы, заявил Путин

польша

украина

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2023

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польша, украина, урожай зерновых культур, в мире, новости, еврокомиссия, матеуш моравецкий, европейский союз, сельское хозяйство